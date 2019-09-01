Eylülde festival rüzgârı

1-18 Eylül

Uluslararası Opera ve Bale Festivali



Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce 26’ncısı düzenlenecek festival, bugün Georges Bizet’in ünlü ve sevilen operası ‘Carmen’ ile başlıyor. Ukrayna’nın halk danslarını modern baleyle birleştiren Pavel Vırsky Dans Topluluğu’ndan Çaykovski’nin şaheseri ‘kuğu gölü’ne, Aspendos’ta antik Mısır’ı canlandıracak ‘Aida’ operasından ‘Troya’ epik operasına kadar birçok eser sahnelenecek. (operabale.gov.tr)

5-7 Eylül

Ürgüp Uluslararası Bağ Bozumu Festivali

Bu yıl 48’incisi yapılacak festival kortejle başlayacak. Yarışmalar, yerel lezzetler ve üzüm bağları gezisinin de olacağı etkinlikte alaturka akşamları da düzenlenecek. Ayrıca Cumhuriyet Meydanı’nda İzel ve Orhan Hakalmaz sahne alacak. (urgup.bel.tr)









6-8 Eylül

Bozcaada Bağbozumu festivali

Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek festival, rengârenk pencereli evleri ve Arnavut kaldırımlı dar sokakları ile tüm adaya yayılacak. Ayrıca adanın genç kızlarının katıldığı ‘Üzüm Güzeli Yarışması’ ve bağcılar arasında yapılan ‘Çavuş Üzümü’ yarışması da düzenlenecek. (gobozcaada.com)

12-15 Eylül

GastroAntep

Dört gün sürecek festivalde, katmer, beyran, firik pilavı, dolma, envai çeşit kebap tadımının dışında kek yapım atölyeleri ve zumba performansları gibi birçok etkinlik de olacak. Andrea Aprea, Anthony Genovese, Patrick Laine, Arda Türkmen, Cüneyt Asan ve Ömür Akkor gibi yerli-yabancı 44 şefin yer alacağı festivalin adresi Festival Park ve Hayri Tütüncüler Parkı. (gastroantepfest.com)

13 Eylül

MFête du Roi de l’Oiseau

Fransa’nın Haute-Loire ilinde bulunan Le Puy-en-Velay komünü, 1986 yılından bu yana eylül ayının üçüncü haftasında Rönesans renklerine bürünüyor. Dönemin kültürel özelliklerini yaşatan kıyafetlerin sergilendiği bir festival olarak da bilinen etkinliğin asıl amacı geçmişi anmak. Dört gün boyunca döneme ait sokak müziği performansları, askerlerin savaş gösterileri ve geleneksel lezzetler de festivalin renkleri arasında yer alıyor. (roideloiseau.com)









18-22 Eylül

Çeşme Festivali

‘Ege’nin İki Yakası’ teması ile 25 yıl sonra yeniden gerçekleşecek festival; tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Ilıca, Alaçatı, Ildırı, Çiftlikköy ve Reisdere gibi Çeşme’nin en özel beldelerinde gün boyu devam edecek etkinliklerde her akşam bir konser gerçekleşecek. Festivalde Yunanistan’dan Eleftheria Arvanitaki ve Solon Lekkas gibi müzik gruplarının yanı sıra Maria Ekmekçioğlu, Georgia Kofinas gibi ünlü şefler atölye çalışmalarıyla yer alacak.

21 Eylül-6 Ekim

Oktoberfest

Münih’te düzenlenen festivalde amaç ekimin gelişini birayla kutlamak. 16 gün sürecek etkinlik, Almanların kısaca ‘d’ Wiesn’ ya da ‘d’Waasn’ olarak söyledikleri Theresienwiese’de yapılacak. Ahşap bira fıçısına çeşme çakılması töreni ile başlayacak festivalde büyük ve küçük olmak üzere iki çadır kurulacak. Özel biralar, bolca yemek servisi ve mini konserler katılımcıları bekliyor. (www.oktoberfest.de)

21-24 Eylül

La Mercè

Barselona’da neredeyse her ay bir festival var. La Mercè şehrin koruyucu azizesi. 1687’de kenti çekirgelerden kurtardı ve 1714’teki İspanyol İntikali Savaşı’nda, Barselona ordusunun başkumandanlığını yaptı. Programda sokaklara, meydanlara, parklara ve müzelere yayılmış 600’den fazla etkinlik var. En ilginci ise sekiz kat yüksekliğe ulaşan insan kuleleri (casteller). Festival boyunca her köşede fotoğraf çekmeye değer bir şeyler sizi bekliyor.









27-28 Eylül

Kastamonu Gastronomi Festivali

Bu yıl ilk kez ‘Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras’ temasıyla düzenlenecek olan festival; ‘Hazer Amani’, ‘Danilo Zanna’, ‘Sahrap Soysal’ gibi isimleri ağırlayacak. Festival kapsamında; Kastamonu köy yemeklerinin yapılması ve tanıtılması, birbirinden eğlenceli yemek yarışmaları, şehrin geleneksel mutfağını öğreten atölyeler gibi aktiviteler düzenlenecek. (kastrofest.com)