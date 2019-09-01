Eylülde festival rüzgârı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar YazılarıEylülde festival rüzgârı
Geriİsmail SARI Eylülde festival rüzgârı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
01.09.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Eylülde festival rüzgârı

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
Eylülde festival rüzgârı

Eylülle birlikte ışık da ısı da güzelleşiyor. Yani dışarıda olmak, eğlenmek ve gezmek için en iyi zamanlar. Bu nedenle eylülde yurtiçi ve yurtdışında birçok eğlenceli festival düzenleniyor. Dünyanın en ünlü etkinliği Oktoberfest’ten, 25 yıl sonra yeniden yapılacak Çeşme Festivali’ne kadar en iyileri derledik. Biraz olsun eğlenmek ve derdi tasayı unutmak istiyorsanız listemize göz atın…

1-18 Eylül
Uluslararası Opera ve Bale Festivali 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce 26’ncısı düzenlenecek festival, bugün Georges Bizet’in ünlü ve sevilen operası ‘Carmen’ ile başlıyor. Ukrayna’nın halk danslarını modern baleyle birleştiren Pavel Vırsky Dans Topluluğu’ndan Çaykovski’nin şaheseri ‘kuğu gölü’ne, Aspendos’ta antik Mısır’ı canlandıracak ‘Aida’ operasından ‘Troya’ epik operasına kadar birçok eser sahnelenecek. (operabale.gov.tr)

Eylülde festival rüzgârı

5-7 Eylül
Ürgüp Uluslararası Bağ Bozumu Festivali 
Bu yıl 48’incisi yapılacak festival kortejle başlayacak. Yarışmalar, yerel lezzetler ve üzüm bağları gezisinin de olacağı etkinlikte alaturka akşamları da düzenlenecek. Ayrıca Cumhuriyet Meydanı’nda İzel ve Orhan Hakalmaz sahne alacak. (urgup.bel.tr)

Eylülde festival rüzgârı


6-8 Eylül
Bozcaada Bağbozumu festivali
Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek festival, rengârenk pencereli evleri ve Arnavut kaldırımlı dar sokakları ile tüm adaya yayılacak. Ayrıca adanın genç kızlarının katıldığı ‘Üzüm Güzeli Yarışması’ ve bağcılar arasında yapılan ‘Çavuş Üzümü’ yarışması da düzenlenecek. (gobozcaada.com)

12-15 Eylül
GastroAntep 
Dört gün sürecek festivalde, katmer, beyran, firik pilavı, dolma, envai çeşit kebap tadımının dışında kek yapım atölyeleri ve zumba performansları gibi birçok etkinlik de olacak. Andrea Aprea, Anthony Genovese, Patrick Laine, Arda Türkmen, Cüneyt Asan ve Ömür Akkor gibi yerli-yabancı 44 şefin yer alacağı festivalin adresi Festival Park ve Hayri Tütüncüler Parkı. (gastroantepfest.com)

Eylülde festival rüzgârı

13 Eylül
MFête du Roi de l’Oiseau 
Fransa’nın Haute-Loire ilinde bulunan Le Puy-en-Velay komünü, 1986 yılından bu yana eylül ayının üçüncü haftasında Rönesans renklerine bürünüyor. Dönemin kültürel özelliklerini yaşatan kıyafetlerin sergilendiği bir festival olarak da bilinen etkinliğin asıl amacı geçmişi anmak. Dört gün boyunca döneme ait sokak müziği performansları, askerlerin savaş gösterileri ve geleneksel lezzetler de festivalin renkleri arasında yer alıyor. (roideloiseau.com)

Eylülde festival rüzgârı


18-22 Eylül
Çeşme Festivali 
‘Ege’nin İki Yakası’ teması ile 25 yıl sonra yeniden gerçekleşecek festival; tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Ilıca, Alaçatı, Ildırı, Çiftlikköy ve Reisdere gibi Çeşme’nin en özel beldelerinde gün boyu devam edecek etkinliklerde her akşam bir konser gerçekleşecek. Festivalde Yunanistan’dan Eleftheria Arvanitaki ve Solon Lekkas gibi müzik gruplarının yanı sıra Maria Ekmekçioğlu, Georgia Kofinas gibi ünlü şefler atölye çalışmalarıyla yer alacak.

21 Eylül-6 Ekim
Oktoberfest 
Münih’te düzenlenen festivalde amaç ekimin gelişini birayla kutlamak. 16 gün sürecek etkinlik, Almanların kısaca ‘d’ Wiesn’ ya da ‘d’Waasn’ olarak söyledikleri Theresienwiese’de yapılacak. Ahşap bira fıçısına çeşme çakılması töreni ile başlayacak festivalde büyük ve küçük olmak üzere iki çadır kurulacak. Özel biralar, bolca yemek servisi ve mini konserler katılımcıları bekliyor. (www.oktoberfest.de)

Eylülde festival rüzgârı

21-24 Eylül
La Mercè
Barselona’da neredeyse her ay bir festival var. La Mercè şehrin koruyucu azizesi. 1687’de kenti çekirgelerden kurtardı ve 1714’teki İspanyol İntikali Savaşı’nda, Barselona ordusunun başkumandanlığını yaptı. Programda sokaklara, meydanlara, parklara ve müzelere yayılmış 600’den fazla etkinlik var. En ilginci ise sekiz kat yüksekliğe ulaşan insan kuleleri (casteller). Festival boyunca her köşede fotoğraf çekmeye değer bir şeyler sizi bekliyor.

Eylülde festival rüzgârı


27-28 Eylül
Kastamonu Gastronomi Festivali 
Bu yıl ilk kez ‘Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras’ temasıyla düzenlenecek olan festival; ‘Hazer Amani’, ‘Danilo Zanna’, ‘Sahrap Soysal’ gibi isimleri ağırlayacak. Festival kapsamında; Kastamonu köy yemeklerinin yapılması ve tanıtılması, birbirinden eğlenceli yemek yarışmaları, şehrin geleneksel mutfağını öğreten atölyeler gibi aktiviteler düzenlenecek. (kastrofest.com)

 

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı