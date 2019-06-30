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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
30.06.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Eğlenceye hazır mısınız?

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
Eğlenceye hazır mısınız?

Temmuz festivallerle geliyor. Bozcaada’dan Japonya’ya kadar geniş bir coğrafyada, rodeodan yağlı güreşe varan bir çeşitlilikte... Yeter ki siz ne tür bir eğlence istediğinize karar verin yola çıkmaya hazır olun.

1-31 Temmuz
Gion Matsuri
Kyoto’da bir ay süren etkinlik, Japonya’nın en büyük festivali olarak biliniyor. Başlangıçta tanrıları anmak, vebadan kurtuluş adına dua etmek ve yaşanan doğal afetlerden korunmak amacıyla düzenleniyormuş. Zamanla Kyoto kent kültürünün büyük bir kutlaması haline gelmiş. Bu yıl ‘Yamaboko’ olarak bilinen 32 muhteşem geçit töreni yapılacak. Büyük süslü arabalar, farklı kostümlü insanlar ve geyşalar uzunca bir yürüyüş gerçekleştirecek.

Eğlenceye hazır mısınız


2-7 Temmuz
Çanakkale Uluslararası Koro Festivali
Bu yıl beşincisi düzenlenecek festivale; KKTC’den bir, yurtdışından 16, Türkiye’den 28 koro katılacak. ‘Çokça Ses, Çokça Biz’ mottosuyla aynı anda nefes alıp aynı anda verecek, birlikte durup birlikte söyleyecek ve üretecek insanları bir araya toplayacak festival, içinde yabancı koro şeflerinin de olduğu jüri huzurunda özel katılımlı yarışmalara da sahne olacak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kongre Merkezi ile Morabbin Parkı’ndaki konserler, ücretsiz olarak izlenebilecek. (canakkalekorofestivali.com)

Eğlenceye hazır mısınız


4-7 Temmuz
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan Kırkpınar’ın bu yıl 658’incisi düzenlenecek. Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşecek etkinlik belediye önünde kortejin toplanmasının ardından açılış töreniyle start alacak. Güreşler 5 Temmuz’da saat 09.30’da başlayacak ve üç gün sürecek. Son günde başpehlivanlık güreşi ve ödül töreni yer alıyor. Programda güreşler dışında halk konserleri de var. Bilet fiyatları 50 ile 60 TL arasında değişiyor. (biletix.com)

Eğlenceye hazır mısınız


5-14 Temmuz
Calgary Stampede
Kanada’nın Calgary şehrinde 10 gün süren festival, dünyadaki en iyi rodeo etkinliği olarak biliniyor. 1886’dan beri gerçekleştirilen festivalde insanlar evcilleştirilmemiş atlara biniyor ve ortaya birbirinden ilginç görüntüler çıkıyor. Rodeo dışında festivalde her gün farklı program var. Örneğin; ağır at gösterileri, serbest stil motokros şovu, freestyle futbol şovu ve at yarışı bunlardan sadece birkaçı. 13-64 yaş arası bilet fiyatları 18 dolar (105 TL) 65 yaş üstü 9 dolar (52 TL). Rodeo biletleri ise 39-49 dolar (225-285 TL) arasında değişiyor. (calgarystampede.com)

Eğlenceye hazır mısınız


5-7 Temmuz
Anadolu Peynirleri Kars Buluşması
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan olmak üzere Anadolu’nun farklı peynir şehirlerinden gelen üreticiler, yerel-geleneksel peynirlerini sergileyecekler. Türkiye’nin ilk gastronomi profesyonelleri platformu olan Gastronometro şefleri de peynir ikramlarıyla etkinlikte olacak. 3-4-5 Temmuz peynirlerle ilgili birçok panel yapılacak. 6 Temmuz’da Kafkas Üniversitesi’nde kayıt ve açılış konuşmasıyla buluşma başlayacak ve gün boyu sürecek. Ertesi gün ise Eski Cilavuz Köy Enstitüsü Yerleşkesi’nde Kafkas müzikleri, etkinlikle ve peynir tadımlarıyla devam edecek. Buluşmada; Bastırık, Karaman Karapınar küflü peyniri, Ermenek tulum peyniri, Konya Kargı tulum peyniri, Çorum Ezine beyaz peyniri, İzmir tulum peyniri gibi birçok peynirin tadına da bakacaksınız.

6-15 Temmuz
San Fermin Festivali
İspanya’nın Navarra bölgesindeki Pomplone kentinde kutlanacak festival, dünyadaki en popüler birkaç etkinlikten biri. İnsanlar serbest bırakılan öfkeli boğalara yakalanmamak için sokak sokak kaçıyor. 6 Temmuz’da belediye binası önünde yapılacak geleneksel duanın ardından başlayacak festival, 15 gün boyunca devam edecek. İlk gün hariç diğer günler farklı rotalarda birer kez koşu yapılacak. Mesafe 825-1000 metre arası değişiyor, 5-10 dakika sürüyor. Beyaz kıyafet giymek ve kırmızı fular takmak şart. Koşmak istemiyorsanız heyecanı daha iyi görebilmek ve fotoğraflamak için etkinliğin düzenleneceği parkurlarda balkon kiralamanızı öneririz. Koşuların dışında programda köpük partisi, sokak tiyatroları, mini konserler ve boğa güreşi gibi aktiviteler de yer alıyor. (sanfermin.com)

Eğlenceye hazır mısınız


9-14 Temmuz
Bozcaada Şarap Günleri
Denize kıyısı ve eşsiz Bozcaada Kalesi manzarasıyla adanın simge mekânı olan Salhane’de düzenlenecek. Bozcaada’nın kendine özgü birçok tadı ve markalaşmış ürünlerinin yer alacağı festivalde, şarap tadımları ücretli. Belli miktar karşılığında marka satın alarak tadım yapıyorsunuz. Ayrıca adalı ya da yaz tatili için adada bulunan müzisyenlerden oluşan müzik grupları da etkinliğe renk katacak.

9-14 Temmuz
Going Nowhere
Festival, İspanya’da Zaragoza ve Barcelona’nın arasında ‘İspanyol Çölü’ diye de bilinen Monegros Çölü’nde düzenleniyor. 2004’den beri yapılan etkinlik için Amerika’da gerçekleşen Burning Man’in İspanyol versiyonu diyebiliriz. Amaç, anı yaşamak ve teknolojiyi bir süre de olsa hayatımızdan çıkarmak. Ayrıca etkinlik alanında hiçbir ticari harekete izin verilmiyor. Kamp yapacağınız malzemeden tutun da yemeğe kadar her şeyi kendiniz getiriyorsunuz. Konserler dışında sağlıklı yaşam workshopları da etkinlik alanında olacak. Bilet fiyatları 80 Euro (524 TL) ile 170 Euro (1.115 TL) arasında değişiyor. (goingnowhere.org)

19-20 Temmuz
Chill-Out Festival Bodrum
Xuma Village ev sahipliğinde beşinci kez Bodrum Yalıkavak’ta düzenleniyor. Doğa ve deniz eşliğinde özenle seçilmiş sanatçılar, eğlenceli aktiviteler ve lezzetli kokteyllerle iki gün boyunca 24 saatlik müzikal program sizi bekliyor. Etkinlikte Christian Löffler, Fatoumata, Hraach, Kermesse, Kerala Dust, Lazare Hoche, Martha van Straaten, N’to ve Robag Wruhme sahne alacak isimlerden bazıları. Biletler biletix’te fiyatı 218 TL. (chilloutfest.com)

Eğlenceye hazır mısınız


19-21 Temmuz
Bozcaada Caz Festivali
Açık hava enerjisiyle caz ve doğaçlama müziğini buluşturan Bozcaada Caz Festivali, ilk iki yılda gördüğü ilginin heyecanıyla üçüncü yılına hazırlanıyor. Programda Bozcaada’nın çeşitli yerlerinde sürpriz konserler, gastronomi etkinlikleri, çocuk atölyeleri, Bozcaada keşif rotaları, tadım etkinlikleri ve sosyal projeler olacak. Festivalde Birsen Tezer, Bobby Rausch ft. Giw, Yussef Dayes, Bidar, Barış Demirel ve Selin Sümbültepe gibi isimler sahne alacak. Bilet fiyatı 195 TL. (bozcaadacazfestivali.com)

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19-28 Temmuz
Boryeong Çamur Festivali
Güney Kore’de Boryeong kasabasından düzenlenen festivalin amacı buradaki çamurun insan derisine iyi gelmesi. Çamurun bu özelliği bilim insanları tarafından kanıtlanmış. Hatta ISO-9002 belgesine sahip olan çamur, 1996’dan beri kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor. 10 gün süren festivalde, gündüzleri çamur savaşı ve ardından yaptırılan çamur masajıyla birlikte, çamur kayağı, çamur güreşi ve çamur kralı yarışması gibi etkinlikler düzenleniyor. Geceleri ise festivalin organize edildiği Dacheon plajında havai fişek gösterileri, konserler, dans gösterimleri ve çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Bilet fiyatları hafta içi 12 bin Güney Kore Wonu (60 TL) hafta sonları ise 14 bin Güney Kore Wonu (70 TL) (boryeongmudfestival.com)

Eğlenceye hazır mısınız


İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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