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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr
21.07.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Beş kitapla dünya turu

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
Beş kitapla dünya turu

Bu yıl, seyahat kitapları açısından oldukça verimli geçiyor. Hemen her ay bir seyahat kitabı raflardaki yerini alıyor. Yakın zamanda yayımlananları bir araya getirdik. Kimi Amerika Kıtası’nda keşfe çıkarıyor kimi Türkiye’nin kültür hazineleri hakkında bilgi sunuyor.

Amerika Yolcusu Kalmasın
2016’dan bu yana ailesiyle Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde yaşayan gezgin Hande Çilek, kıtada yaptığı seyahatlerini ‘Amerika Yolcusu Kalmasın’ adlı kitapta topladı. Hürriyet Kitap etiketiyle raflarda yerini alan eser, Amerika’da kamp yapılacak en güzel milli parklardan Peru Amazonlarındaki vahşi yaşama, Küba’nın arka sokaklarından UNESCO’nun koruması altındaki Cartagene’ye kadar kıtanın en güzel yerlerinin izini sürüyor. Şehirler dışında festivaller, müzeler, alışveriş ve lezzet noktaları hakkında bilgiler de bulacaksınız. En güzel tarafı ise kitaptan elde edilecek gelirin tamamının Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na (KORUNCUK) bağışlanacak olması. Fiyatı: 39 TL.

Beş kitapla dünya turu


Kargadan Başka Kuş Tanımam
Müzisyenliğinin yanı sıra gezgin kimliğiyle de bilinen Ayhan Sicimoğlu, seyahatlerde kaleme aldığı ve Hürriyet Seyahat’te yayımlanan yazılarının bir bölümünü ‘Hastasıyım’ adlı kitabında derlemişti. Kitabın devamı ‘Kargadan Başka Kuş Tanımam’ adıyla yine Hürriyet Kitap etiketiyle çıktı. Editörlüğünü gazeteci Serkan Ocak’ın yaptığı kitapta Sicimoğlu, okurunu “Buram buram yosun, tuz ve tarih kokuyor” diye nitelendirdiği Akdeniz ülkelerinde keşfe çıkarıyor. Sayfaları çevirdikçe Akdeniz Havzası’ndaki Yunanistan, Fransa, Hırvatistan, İspanya, Portekiz, İtalya, Karadağ ve Malta hakkında belki daha önce duymadığınız pek çok detay öğreneceksiniz. Fiyatı: 39 TL.

Beş kitapla dünya turu


Ege’yi Gör ve Yaşa
Seyahat yazarı Melih Uslu, ‘Ege’yi Gör ve Yaşa’ isimli kitabında Fethiye, Dalyan, Köyceğiz, Ekincik, Akyaka, Marmaris, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Rodos, Datça, Bodrum, Muğla ve Çomakdağ’da yeşil ile mavinin izini sürüyor. Mona Kitap’tan çıkan eser, Ege âşıkları Çetin Altan, Halikarnas Balıkçısı ve Azra Erhat’ın peşinden az bilinen koylara ve köy pazarlarına uğrayıp yavaş akan zamanın içinde kayboluyor. Kitap bir gezi rehberinden ziyade son sözü hep doğanın söylediği bir yaşam deneyimi... Fiyatı: 35 TL.

Beş kitapla dünya turu


Cennet Adaları
Pasifik Okyanusu’nda 15 adacıktan oluşan Cook Adaları’nın en kalabalığı Raratonga (Raro)... Burası insanların rengârenk giyindiği, başlarına kokulu çiçeklerden ve yapraklardan taçlar taktığı, herkesin motorla dolaştığı, neşeli, mutlu insanlar diyarı... Yazar Nilgün Erdem Niord, sekiz yıldır düzenli olarak en az bir ay Raro’da vakit geçiriyor. Dostlarının yüreklendirmesiyle ada anılarını toplamaya karar verdi ve ortaya oldukça renkli bir kitap çıktı. Sayfaları çevirdikçe Pasifik’teki güzellikleri, eğlenceli maceraları ve saklı güzellikleri bulacaksınız. Fiyatı: 25 TL.

Beş kitapla dünya turu


Türkiye’nin Kültür Hazineleri
Anadolu Ajansı, kültürel ve doğal varlıkların korunması konusunda kamu bilinci oluşturmaya yönelik haberlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan kitapta topladı. ‘Külliye- Medrese-Türbe’, ‘Tarih-Kültür-Doğa’, ‘Kiliseler’, ‘Camiler’, ‘Kaleler’, ‘Antik Kentler’, ‘Açık Hava Müzeleri’ ve ‘Köprüler’ olmak üzere 8 başlığın yer aldığı kitap, Van Gölü’nün ortasındaki Akdamar Adası’nda bulunan Surp Haç Ermeni Kilisesi’nden Trabzon’da dik yamaç üzerinde inşa edilen Sümela Manastırı’na kadar 80’e yakın eser hakkında bilgilere yer veriyor. Fiyatı 46 TL.

Beş kitapla dünya turu



İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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