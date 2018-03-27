İlkbahar yerel festivallerle güzel

PORTAKAL KOKULARI ARASINDA

Portakal Çiçeği Karnavalı / 5-8 Nisan



Nisan ayında güzel Çukurova insanının karakterleri gibi hava sıcacık olmaya başlar Adana’da… Dört gözle beklenen Portakal çiçeklerinin sarhoş eden kokuları da tüm şehri çepeçevre sarmaya başlayınca bahar gelmiş demektir. Son beş yıldır Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinden insanlar akın ediyor Portakal Çiçeği Karnavalı’na… Adana halkının misafirperverliği, iklimin davetkârlığıyla birleşince sayı her geçen yıl arttı. Bu yıl ise rekor bir katılım bekleniyor. Hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Giyin renkli kostümlerinizi, boyayın yüzünüzü ve kendinizi sonsuz eğlenceye bırakın… Ne dert kalacak ne de tasa… Karnaval programında açık hava konserleri, sergiler, söyleşiler, Adana ve çevre turları, toplu gitar çalma ve uçurtma şenliği bulunuyor.





EN POPÜLERİ

Alaçatı Ot Festivali / 5-8 Nisan



Alaçatı artık dünyada bir turizm markası… Her yıl tatil zamanı çok pahalı olmasından şikayet edilse de nostaljik bir hikâye kitabında resmedilmiş sokakları, kültür dolu butikleri ve parmak ısırtan Ege lezzetleriyle insanı kendisine âşık ediyor. Alaçatı denince akla gelen ilk şeyse Ot Festivali… Ot toplama ve ot aşı gibi yarışmaların düzenleneceği festivalde eğlenceli dakikalar geçirmeniz garanti… Ayrıca düzenlenen otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik de var. Festivalin son günündeyse Alaçatı Amfi Tiyatro'da en çok ot toplama ve en güzel ot yemeği yarışmaları düzenlenecek. Bu konuda elime kimse su dökemez diyen kadınlar hadi hodri meydan!

MANTARIN İZİNDE

Kuzugöbeği Mantar Festivali / 6-7-8 Nisan



Fethiye’de denizi arkanıza alıp, kıvrım kıvrım yollardan yavaş yavaş tırmanıp 25 km sonra bir tepeyi aşacaksınız. Sonra geniş bir ovaya tepeden bakıyor bulacaksınız kendinizi… İşte burası Yeşilüzümlü Beldesi… Üzüm ve incir bahçeleri, zeytinlikler ve güler yüzlü insanlarıyla sımsıcak bir dünya… Beldeyi özel kılansa Kuzugöbeği mantarı… Festivalin bu yıl 10’uncusu düzenleniyor. Oldukça popüler. Festivalde üç gün boyunca Kuzugöbeği ve diğer mantar türlerinin tanıtımı, bilinçli toplanması ve tüketilmesine dikkat çeken paneller olacak. Ayrıca rehberler eşliğinde mantar avı etkinlikleri, koşu yarışması, klasik müzik gösterisi, dastarı bezinden oluşan kıyafetler sergisi ve yerel sanatçıların konserleri sizi bekliyor. “Nerede konaklayacağız?” diye düşünüyorsanız o da düşünülmüş. Festivalin amaçlarından biri de yöresel ev pansiyonculuğu canlandırmak ve geliştirmek… Festival boyunca yöre halkı evlerini bölgeye gelen sizlerle paylaşıyor.

VEGANLAR, BU FESTİVAL TAM SİZLİK!

Didim VegFest / 20-23 Nisan



Türkiye’nin ilk resmi vegan kenti Didim'de festival, Apollon Tapınağı’nın yanında gerçekleşecek. Konserler, paneller ve eğlencenin yanı

sıra aslında bir sağlıklı yaşam protestosu...



KÜLTÜR DOLU

Urla Enginar Festivali / 27-28-29 Nisan



Urla’yı iki kelimeyle anlat deseler, biraz aşk, biraz huzur derim. Türkiye’de gidenin geri dönmek istemediği güzel yerlerden… Gezip görülecek ve yapılacak çok şey var elbette ama en özel olansa Enginar Festivali… Enginar’ın sağlığımıza kattığı değerler saymakla bitmez ama bunlar bir yana kültürel olarak da çok farklı bir bitki… Yunan Tanrısı Zeus'un âşık olduğu kadın ‘Cynara’dan adını alıyor enginar. Alt tarafı bir bitki deyip geçmeyin yani, koca bir tarih bulacaksınız bu festivalde… Yine yeşilin hâkim olacağı program çok hareketli… Cumhuriyet Meydanı’nda pazarlar kurulacak, enginarın tarihinde yolculuğa çıkılacak, paneller, konserler ve daha fazlası…

ÇİÇEK SEVENLERE ÖZEL

Floral Fest İstanbul / 4-6 Mayıs



Doğayla yaratıcılığın, çiçeklerin büyüleyici renkleriyle de tasarımın harmanlandığı harika bir festival. Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek. Çiçekli lezzetler, bitki satış noktaları ve atölyeler sizleri bekliyor.



BAHAR ATEŞİ

Kakava Şenlikleri / 5-6 Mayıs



Edirne'de baharın habercisi olarak kabul edilen Kakava Şenlikleri (Hıdırellez) bu yılda her zamanki gibi aynı tarihler arasında düzenleniyor. Romanlar için bir yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen şenlik için planlar şimdiden hazır. Festival iki ayrı mekânda gerçekleşecek. Konser, yarışma, dans gösterileri Saraçlar Caddesi'nde, diğer etkinlikler ise Kırkpınar Güreşleri'nin de düzenlendiği Sarayiçi'nde… Bereketin artması, güzelliklerin paylaşılması arzusunu simgeleyen ‘Kakava Ateşi’nin yakılmasıyla heyecan başlayacak. Bu festivalde en önemli olan şey dilek dileme… Birkaç tüyo vereyim. Gül dallarına para ya da açık cüzdan asacaksınız. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı bir kişi olmanın hayalini dileyeceksiniz. Bu kadarla bitmiyor. Ertesi gün astığınız para ya da cüzdanı toplayacaksınız. Bundan sonraki aşama daha önemli. Evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekeceksiniz ve gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesini dilemiş olacaksınız. Dahası da var, artık o da size kalsın. Çok eğleneceğiniz kesin…