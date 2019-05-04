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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
04.05.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Atatürk'ün kurtuluş planlamasını yaptığı yer! 19 Mayıs'ın en güzel adresi...

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
Atatürk'ün kurtuluş planlamasını yaptığı yer! 19 Mayıs'ın en güzel adresi...

19 Mayıs’a sayılı günler kaldı. Bu özel günde İstanbul’un tam göbeğinde ‘Kurtuluş’ mücadelesinin temellerinin atıldığı ana tanık olmaya ne dersiniz? 19 Mayıs tatilinde Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarıyla birlikte Samsun’a ilk çıkış planını yaptığı Şişli’deki ‘Atatürk Müzesi’nde, Ulu Önder’in kişisel eşyalarını görebilir, daha önce bilmediğiniz yönlerini öğrenebilirsiniz

Bağımsızlık mücadelesinin başlama döneminde, Atatürk ve yakın arkadaşlarının uykusuz geceler sonunda planlar yaptığı, bağımsızlığa ilk adımların atıldığı, İstanbul sınırları içinde bir benzeri daha olmayan, Atatürk’ün anılarını ve ailesine ait izleri taşıyan tarihi bir evdeyim.

Atatürkün kurtuluş planlamasını yaptığı yer 19 Mayısın en güzel adresi...

Şişli’nin meşhur Halaskârgazi Caddesi’nde yürürken hemen iki bakımsız binanın arasında bir güneş gibi parlıyor ev. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hakkını teslim etmek lazım. Gerçekten de çok güzel bir restorasyon çalışması ortaya koymuş. Önceden evin rengi pembeydi, son çalışmadan sonra sarı renk, hem eve hem de caddeye ayrı bir hava katmış.

Atatürkün kurtuluş planlamasını yaptığı yer 19 Mayısın en güzel adresi...

Peki burayla Atatürk’ün yolu nasıl kesişti? Mustafa Kemal, Suriye Cephesi’nden ayrılarak 13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelmiş ve Pera Palas Oteli’nde bir daireye yerleşmiş. Bir süre Şişli’de farklı yerlerde konakladıktan sonra Madam Kasabyan’ın üç katlı bu evini kiralamış. Müzeye girerken ilk dikkatimi çeken, giriş kapısının üzerindeki ‘Atatürk vatanın kurtuluşunu 1919 senesinde bu evde hazırladı’ yazısı oldu. 1924’te eski İzmir Valisi ve milletvekili Tahsin Uzer’in eşi Hatice Mediha Hanım’ın evi satın almasından sonra, 14 Kasım 1925’te törenle yazılmış. Daha içeri adım atmadan böyle bir anekdotu öğrenince içeride her oda kapısının, tarihin belli sayfalarına açılacağından emin bir şekilde heyecanla içeri giriyorum. Merdivenlere serilen kırmızı halı eşliğinde şaşkınlıkla etrafa bakıp usul usul ilerlerken Atatürk, “Hoş geldin” der gibi karşıma çıkıyor.

‘Atatürk’ün kurtuluş planlamasını yaptığı yer’ olarak tanımlanan odada neredeyse birebir aynısı olan bir balmumu heykeli var. Üzerindeki müşir üniforması ve masa üzerindeki eski Türkçe ile yazılı olan harita oldukça dikkat çekici. Buraya gelmeden önce Anıtkabir’i iki kez gezen biri olarak en önemli eşyaların sadece Ankara’da olduğunu düşünüyordum, yanılmışım. Müzeyi asıl özel kılan özellik giriş katında kütüphanenin olması. Düşünsenize, kurtuluş planlarının yapıldığı evde, kitap okuma fırsatı edinebiliyorsunuz.

Atatürkün kurtuluş planlamasını yaptığı yer 19 Mayısın en güzel adresi...

Atatürk'ün notları ve kalemleri

Atatürkün kurtuluş planlamasını yaptığı yer 19 Mayısın en güzel adresi...

En değerli eşyalar

Köşk beş katlı ama sadece iki katı müze olarak kullanılıyor. En önemli eşyalar ise birinci katta sergileniyor. Atatürk’ün Sivas Kongresi’nde giydiği jaketatay, 1918‘de Karlsbad’da (Karlovy Vary) satın aldığı ceket, 1920’li yıllarda giydiği skoç takım elbisesi, kalpağı, potinleri, termosu, astragan kalpağı, rugan çizmesi yer alıyor. Yine de beni en çok etkileyen, Meclis’te saltanatın kaldırılışı sırasında kullanılan özel işlemeli kalemler, sayfalarca karalamaları olan not defteri, Nutuk’un ilk baskısı ve Atatürk adına Ankara’da hazırlanmış nüfus kâğıdı oldu.

Atatürk'ün son dönemlerinde giydiği hırka

Atatürkün kurtuluş planlamasını yaptığı yer 19 Mayısın en güzel adresi...

Dört duvar tablo

Bu kattaki en özel bölümse Amerika Devlet Başkanı Roosevelt’in Atatürk’e hediye ettiği müzik dolabının olduğu köşe... Bu ilginç müzik dolabının yanında ise sürpriz bir plak yer alıyor. Atatürk’ün ‘Sahibinin Sesi’ etiketli dinlediği plağı... Gerçekten de görülmeye değer. İkinci kat daha çok tablolarla dolu. Örneğin; V. Pisani’nin Yunanlıların İzmir’e çıkışıyla ilgili tabloları, İbrahim Çallı, İbrahim Ferit ve Ressam Emin’in Atatürk portreleri, Zeki Kocamemi’nin ise 1939’te resmettiği Atatürk’ün cenaze merasimiyle ilgili tablosu yer alıyor. Sadece bu kadarla sınırlı değil tabii... Çok önemli orijinal eserler var... Hatta saçından bir tutam bile... Hepsini yazmayayım, bir kısmı da size sürpriz olsun...

Atatürkün kurtuluş planlamasını yaptığı yer 19 Mayısın en güzel adresi...

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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