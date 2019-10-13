8 kitapla dünya turu

Gezeceğin Varsa Göreceğin De Var

Serkan Ocak, Hürriyet Seyahat’in Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yayımlanan gezi yazılarını, eğlenceli bir üslupla ‘Gezeceğin Varsa Göreceğin De Var’ kitabında topladı. Hürriyet Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan eser Ocak’ın Ruanda, Küba, Dominik, Kırgızistan, İsviçre, İtalya, Fransa, Maldivler, Karadağ, Hindistan, Kenya, Avusturya, Norveç, Yunanistan, Finlandiya gibi 25 ülkede yaşadığı seyahat deneyimi ve maceralardan oluşuyor. Dünyanın keşfedilmeyi bekleyen yerlerinin izini de süren kitabın en ilgi çekici bölümlerinden biri Hindistan’ın en ücra köşesinde, Nagaland Eyaleti’nde ‘kafatası avcılığı’ da yapan Konyak Kabilesi’nin hayatı…

Ayhan Sicimoğlu kitapla ilgili düşüncesini arka kapakta “Enerjisi ve kıvrak ahengiyle Serkan Ocak bu kitapta dünya ile dans ediyor” diye kaleme almış. Ertuğrul Özkök’e göre ise Serkan Ocak, bu çağın Coustea’su... Sayfaları çevirdikçe bolca tarih ve doğa kokan fotoğraflarla başka dünyalara gideceğiniz garanti. Serkan Ocak ise hem seyahatlerini hem de kitabın okuyucuya sunduklarını: “Hayatta insanların kendilerine yapabilecekleri en güzel iyilik seyahat etmek. Ne kadar çok yer görür, ne kadar farklı insan tanırsanız hayata bakışınız da o kadar değişecektir. Bu kitapta dünyanın bilinmeyen noktalarına seyahate meraklı olanlar için ışık tutmaya çalıştım. Bana kalırsa herkes ömründe bir kez buraları görmeli” diye tanımlıyor. Fiyatı: 39 TL.











Mehdi’yi Beklerken

Nedim Gürsel yeni kitabında okuyucuyu İran’da yolculuğa çıkarıyor, sadece turistik gözlemlerini aktarmıyor, sansür ve yasaklarla da hesaplaşıyor. Kitapta Tahran’ın saraylarından İsfahan’ın camilerine, Şiraz’ın gül bahçelerinden Persepolis’in duvar kabartmalarına kadar her şeyi bulabilirsiniz. Ayrıca Gürsel, modern İran edebiyatının önde gelen kısa hikâye yazarı Sadık Hidayet ve şair Füruğ’un hayatlarının da izini sürüyor. Fiyatı: 26 TL.









Çok Gezenti: Şehirler ve İnsanlar

Televizyoncu, yapımcı ve yazar kimlikleriyle bilinen Burak Akkul, Fransa’dan Hong Kong’a kadar 22 farklı ülkeye yaptığı yolculukları mizahi bir dille ‘Çok Gezenti: Şehirler ve İnsanlar’ adlı kitapta topladı. Hürriyet Kitap etiketiyle çıkan eser, şehirlerin demografik yapısından yemek kültürlerine kadar birçok konuda incelemelerden oluşuyor. Bütçe planlaması, konaklamak için tavsiyeler ve ulaşım gibi konular hakkında da bilgiler bulabilirsiniz. Fiyatı: 39 TL.









Sevgili Anadolu

Kültür Bakanlığı yaptığı yıllardan beri Anadolu’da var olan mirasın bütün insanlık tarafından bilinmesi gerektiğini düşünen Ertuğrul Günay, ‘Sevgili Anadolu’ kitabında gazete ve dergilerde aralıklarla kaleme aldığı yazılarını topladı. Doğan Kitap etiketiyle çıkan eser, yaklaşık 100 yıl önce Hattuşaş’tan Almanya’ya götürülmüş Sfenks ve Boğazköy çevresiyle başlıyor. Kitapta müzeler ve müzelerin yapımıyla ilgili hikâyeleri de bulacaksınız. Fiyatı: 27 TL.









Toskana’da Kesişen Hayatlar

Gezgin Arzu Baloğlu “Dünyada en sevdiğim ülke” diye tanımladığı İtalya ile ilgili gezi yazılarını ‘Toskana’da Kesişen Hayatlar’ kitabında topladı. İtalya gezisinde yolları kesişen bir grubun, yaşamlarının ve yeni insanlarla tanışmaları sonucunda ortaya çıkan hikâyelerinin anlatıldığı kitapta, Cenova, Portofino, Cinque Terre ve Toskana detaylı olarak ele alınıyor. Başlık Yayınları’ndan çıkan kitabın fiyatı 22 TL.









İpek Yolu’nda Kervansaray Yolu’

Erdoğan Gümüş, Ali Kılcı ve Gökçe Günel’in kaleme aldığı ‘İpek Yolu’nda Kervansaray Yolu’ kitabında, Anadolu’nun kadim şehirlerinden Kayseri, Nevşehir, Aksaray ve Konya’da yer alan, dönemin beş yıldızlı otelleri olarak kabul edilen kervansaraylar anlatılıyor. Tarihi İpek Yolu üzerindeki kervansarayların turizme ve dünyanın kültür mirasına kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla yazılan kitap, Selçuklu Devleti’nin mirası kervansarayları merak edenler için ilgi çekici. Fiyatı: 24 TL.









Başka Şehirler

Gazeteci Remzi Gökdağ, aralarında Marco Polo, Milan Kundera, Hemingway, Lenin ve Jimi Hendrix gibi 20 ünlü ismin rehberliğinde 20 farklı kenti geziyor. Sayfaları çevirdikçe Alp Dağları’nın büyüleyici yamaçlarından ‘Vahşi Batı’ çöllerine kadar uzanacaksınız. ‘E Yayınları’ etiketiyle raflardaki yerini alan kitabın fiyatı 25 TL.









Einstein Seyahatnamesi: Uzakdoğu-Filistin-İspanya 1922-1923

Kronik Kitap’tan çıkan eser, dünyaca ünlü dâhinin Uzakdoğu, Filistin ve İspanya’ya gerçekleştirdiği yolculuklarda tuttuğu tüm notları eksiksiz biçimde barındırıyor. Kitapta Einstein bilim, felsefe, sanat ve siyaset hakkındaki samimi düşünceleri yer alıyor. Fiyatı: 40 TL.







