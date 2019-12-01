2019’un son etkinlikleri

3 Aralık

Film Müzikleri Konseri

Sinema Senfoni Orkestrası

Repertuvarında yalnızca yerli ve yabancı film müzikleriyle müzikal ve popüler eserlerin senfonik tarzda sunumları bulunan, pop orkestrası ‘Sinema Senfoni’nin 3 Aralık akşamı saat 20.00’de Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde konseri var. Şef Hakan Şensoy’un yönetimindeki orkestranın repertuvarında James Bond, Bizim Aile, Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Anlamazdın, Hayat Güzeldir, Titanic, Gladyatör, Karayip Korsanları, Görevimiz Tehlike gibi filmlerin unutulmaz müzikleri bulunuyor. Konsere, filmlerden görüntüler de arka planda eşlik edecek. Bilet fiyatı: 35 lira. (biletix.com)





5 Aralık

Krampusnacht Festivali

Avrupa’nın en popüler festivallerinden biri olarak bilinen Krampusnacht, her yıl Avusturya’da kutlanıyor. Tüm ülkeye yayılan etkinliğin en coşkulu kutlandığı yer Avusturya Alp’lerinin batısı… Festivalin ortaya çıkışı oldukça ilginç! Efsaneye göre Krampus adı verilen yarı insan yarı keçi karakter, Noel öncesindeki gece bütün bir yıl boyunca yaramazlık yapan çocuklar için gelir ve onları yermiş. Yani Krampus için Noel Baba’nın kötü hali diyebiliriz. İnsanlar da Krampus’u andıran korkunç kostümler giyerek sokaklarda dolaşıyor ve yeni yılın gelişini bu şekilde eğlenerek kutluyor.











10-15 Aralık

Eskişehir 2. Kitap Fuarı

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan, 120 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Eskişehir Kitap Fuarı; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür aktivitesine ev sahipliği yapacak. Altı gün boyunca düzenlenen imza günleri ve etkinliklerde yüzlerce yazar okurlarla buluşacak. Aralarında Zeynep Oral, Ahmet Telli, Enver Aysever, Aret Vartanyan, Ayşe Kulin, Haydar Ergülen, Mete Yarar, Nilgün Bodur, Selçuk Erdem, Kahraman Tazeoğlu, Ahmet Şimşirgil, Ayşe Tolga, Tuna Kiremitçi, Zeynep Sahra, Mustafa Hoş, Murat Menteş, Pelin Batu, Ali Lidar, Nabi Avcı, Koray Yersüren’in de bulunduğu pek çok değerli yazar ve şairin katılımıyla düzenlenecek fuarın adresi Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi… (tuyapeskisehirkitapfuari.com)









11- 17 Aralık

Şeb-i Arus

Mevlevilikte, “Hamdım, Piştim, Yandım” diyerek üç kelimeyle hayatını özetleyen Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin öldüğü geceyi anmak için Konya’da düzenlenecek törenler için geri sayım başladı. 746. Vuslat Yıldönümü törenleri Mevleviliğin ibadet alanları olan Mevlevihanelerde düzenleniyor. ‘Düğün Gecesi’ boyunca semazenler sema töreni ile Mevlana’yı sonsuzluğa uğurlayıp ebedi sevgilisi ile buluşmasını kutluyorlar. En kalabalık törenler Konya’da bulunan Mevlana Kültür Merkezi’nde dünyanın dört bir yanından gelen Tasavvuf meraklıları eşliğinde düzenleniyor. Gezilecek yerler listenize de Mevlana Müzesi, Karatay Medresesi, Konya Arkeoloji Müzesi, Konya Etnografya Müzesi, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selimiye Camii’ni eklemeyi unutmayın.









14-15 Aralık

Deventer Charles Dıckens Festivali

Hollanda’nın Overijssel ilinin Salland bölgesinde kurulu olan Deventer, ünlü İngiliz yazar Charles Dickens’ın kitaplarında yer alan Oliver Twist, Marley ve Mr. Pickwicks, Scrooge gibi birçok karakteri her yıl okuyucularıyla buluşturuyor. Karakter kostümleriyle sokağa çıkan insanlar yeni yılı kutluyorlar. Şehirde festival boyunca Noel ağaçları süsleniyor ve tarihi binalar ışıklanarak ortaya harika görüntüler çıkıyor. Ayrıca tüm dükkânlar hafta sonu açık kalıyor ve kent merkezine de Noel pazarı kuruluyor. İki gün boyunca festival saat 11.00’de başlayıp 17.00’de son bulacak. (dickensfestijn.nl)









19 Aralık - 22 Aralık

3. Ankara Kahve ve Çikolata Festivali

‘2 Tat 5 Duyu’ sloganıyla Ankara’da kahve ve çikolata severleri bir araya getirmeyi amaçlayan festivalin adresi Çankaya’daki Congresium Ankara… Festivalde kahve hazırlama metotları, barista eğitimleri ve şovları, atölye çalışmaları ve çikolata yapımı gibi aktiviteler yapılacak. Ayrıca Emrah Hacıoğlu ve Canto Orkestrası, Emir Can İğrek, Ece Mumay, Aybüke ve Fikri Karayel festivalde sahne alacak isimler. Festival stantları 11.00-20.00 arası açık kalacak. 20.00-23.00 arası ise sanatçıların ve grupların yer alacağı konserler gerçekleşecek. Bilet fiyatı: 33.50 TL. (biletix.com)





Junkanoo Festivali

26 Aralık -1 Ocak

18. yy’da Bahamalar’daki plantasyonlarda çalışan Afrikalı kölelere Noel zamanı verilen izinin müzik ve dansla kutlanmasıyla başlamış festival. Zamanla uluslararası boyutta ilgi görmeye başlayan festival dans, geçit törenleri ve canlı müzik eşliğinde kültür kutlaması haline dönüşmüş. Sabahın erken saatlerinde başlayıp gecenin geç saatlerine kadar devam eden geçit törenlerinde keçi davulları, çanlar, düdükler ve birbirinden farklı yerel kostümünü giymiş binlerce insanı sokaklara dökülüyor. Ayrıca ‘Junkanoo Alayı’ denilen yürüyüş sonrasında jüri tarafından en iyi müzik, kostüm ve dans kategorilerinde para ödülü veriliyor. Törenlerin en canlı ve en büyüğü başkent Nassau’da kutlanıyor. Başkent dışında Grand Bahama Adası, Eleuthera ve Liman Adası, Brimini, Exuma ve Büyük Abaco’da karnaval atmosferini deneyimleyebilirsiniz. (bahamas.com/junkanoo)









Sunburn Festival

27-29 Aralık

Asya’nın en büyük festivallerinden biri Sunburn, dünyanın en çılgın elektro dans müzik festivalleri arasında yer alıyor. Hindistan’da kutlanılan festival, katılımcıların farklı kültürlerle kaynaşmasına yardımcı oluyor. Festival bu yıl çarpıcı kırmızı kayalıkları ve muhteşem gün batımları ile ünlü Goa’daki Vagator Plajı’nda gerçekleşecek. Etkinlik gezginler için bir ‘nirvana’ olarak nitelendiriliyor. LED ışık gösterileri, lazerler ve ünlü DJ’lerin yer aldığı büyülü festivalde Martin Garrix, Afrojack, Dimitri Vegas ve Like Mike sahne alacak isimlerden bazıları…







