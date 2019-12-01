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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
01.12.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

2019’un son etkinlikleri

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
2019’un son etkinlikleri

Yılın son ayına girdik diye seyahat bahanesi festival ya da eğlence kalmadı diyorsanız yanılıyorsunuz. Senenin bütün yorgunluğunu atabilecek kadar eğleneceğiniz birçok festival Aralık ayında katılımcılarını bekliyor. Bu ayın seyahat bahanesi yapabileceğiniz etkinliklerini sizin için derledik.

3 Aralık
Film Müzikleri Konseri
Sinema Senfoni Orkestrası
Repertuvarında yalnızca yerli ve yabancı film müzikleriyle müzikal ve popüler eserlerin senfonik tarzda sunumları bulunan, pop orkestrası ‘Sinema Senfoni’nin 3 Aralık akşamı saat 20.00’de Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde konseri var. Şef Hakan Şensoy’un yönetimindeki orkestranın repertuvarında James Bond, Bizim Aile, Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Anlamazdın, Hayat Güzeldir, Titanic, Gladyatör, Karayip Korsanları, Görevimiz Tehlike gibi filmlerin unutulmaz müzikleri bulunuyor. Konsere, filmlerden görüntüler de arka planda eşlik edecek. Bilet fiyatı: 35 lira. (biletix.com)


5 Aralık
Krampusnacht Festivali
Avrupa’nın en popüler festivallerinden biri olarak bilinen Krampusnacht, her yıl Avusturya’da kutlanıyor. Tüm ülkeye yayılan etkinliğin en coşkulu kutlandığı yer Avusturya Alp’lerinin batısı… Festivalin ortaya çıkışı oldukça ilginç! Efsaneye göre Krampus adı verilen yarı insan yarı keçi karakter, Noel öncesindeki gece bütün bir yıl boyunca yaramazlık yapan çocuklar için gelir ve onları yermiş. Yani Krampus için Noel Baba’nın kötü hali diyebiliriz. İnsanlar da Krampus’u andıran korkunç kostümler giyerek sokaklarda dolaşıyor ve yeni yılın gelişini bu şekilde eğlenerek kutluyor.

2019’un son etkinlikleri




10-15 Aralık
Eskişehir 2. Kitap Fuarı
Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan, 120 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Eskişehir Kitap Fuarı; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür aktivitesine ev sahipliği yapacak. Altı gün boyunca düzenlenen imza günleri ve etkinliklerde yüzlerce yazar okurlarla buluşacak. Aralarında Zeynep Oral, Ahmet Telli, Enver Aysever, Aret Vartanyan, Ayşe Kulin, Haydar Ergülen, Mete Yarar, Nilgün Bodur, Selçuk Erdem, Kahraman Tazeoğlu, Ahmet Şimşirgil, Ayşe Tolga, Tuna Kiremitçi, Zeynep Sahra, Mustafa Hoş, Murat Menteş, Pelin Batu, Ali Lidar, Nabi Avcı, Koray Yersüren’in de bulunduğu pek çok değerli yazar ve şairin katılımıyla düzenlenecek fuarın adresi Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi… (tuyapeskisehirkitapfuari.com)

2019’un son etkinlikleri


11- 17 Aralık
Şeb-i Arus
Mevlevilikte, “Hamdım, Piştim, Yandım” diyerek üç kelimeyle hayatını özetleyen Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin öldüğü geceyi anmak için Konya’da düzenlenecek törenler için geri sayım başladı. 746. Vuslat Yıldönümü törenleri Mevleviliğin ibadet alanları olan Mevlevihanelerde düzenleniyor. ‘Düğün Gecesi’ boyunca semazenler sema töreni ile Mevlana’yı sonsuzluğa uğurlayıp ebedi sevgilisi ile buluşmasını kutluyorlar. En kalabalık törenler Konya’da bulunan Mevlana Kültür Merkezi’nde dünyanın dört bir yanından gelen Tasavvuf meraklıları eşliğinde düzenleniyor. Gezilecek yerler listenize de Mevlana Müzesi, Karatay Medresesi, Konya Arkeoloji Müzesi, Konya Etnografya Müzesi, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selimiye Camii’ni eklemeyi unutmayın.

2019’un son etkinlikleri


14-15 Aralık
Deventer Charles Dıckens Festivali
Hollanda’nın Overijssel ilinin Salland bölgesinde kurulu olan Deventer, ünlü İngiliz yazar Charles Dickens’ın kitaplarında yer alan Oliver Twist, Marley ve Mr. Pickwicks, Scrooge gibi birçok karakteri her yıl okuyucularıyla buluşturuyor. Karakter kostümleriyle sokağa çıkan insanlar yeni yılı kutluyorlar. Şehirde festival boyunca Noel ağaçları süsleniyor ve tarihi binalar ışıklanarak ortaya harika görüntüler çıkıyor. Ayrıca tüm dükkânlar hafta sonu açık kalıyor ve kent merkezine de Noel pazarı kuruluyor. İki gün boyunca festival saat 11.00’de başlayıp 17.00’de son bulacak. (dickensfestijn.nl)

2019’un son etkinlikleri


19 Aralık - 22 Aralık
3. Ankara Kahve ve Çikolata Festivali
‘2 Tat 5 Duyu’ sloganıyla Ankara’da kahve ve çikolata severleri bir araya getirmeyi amaçlayan festivalin adresi Çankaya’daki Congresium Ankara… Festivalde kahve hazırlama metotları, barista eğitimleri ve şovları, atölye çalışmaları ve çikolata yapımı gibi aktiviteler yapılacak. Ayrıca Emrah Hacıoğlu ve Canto Orkestrası, Emir Can İğrek, Ece Mumay, Aybüke ve Fikri Karayel festivalde sahne alacak isimler. Festival stantları 11.00-20.00 arası açık kalacak. 20.00-23.00 arası ise sanatçıların ve grupların yer alacağı konserler gerçekleşecek. Bilet fiyatı: 33.50 TL. (biletix.com)

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‘Aralık’ta gidilmesi gereken yerler Uzman isimler seçti, hepsi Türkiye’de…
‘Aralık’ta gidilmesi gereken yerler! Uzman isimler seçti, hepsi Türkiye’de…

Junkanoo Festivali
26 Aralık -1 Ocak
18. yy’da Bahamalar’daki plantasyonlarda çalışan Afrikalı kölelere Noel zamanı verilen izinin müzik ve dansla kutlanmasıyla başlamış festival. Zamanla uluslararası boyutta ilgi görmeye başlayan festival dans, geçit törenleri ve canlı müzik eşliğinde kültür kutlaması haline dönüşmüş. Sabahın erken saatlerinde başlayıp gecenin geç saatlerine kadar devam eden geçit törenlerinde keçi davulları, çanlar, düdükler ve birbirinden farklı yerel kostümünü giymiş binlerce insanı sokaklara dökülüyor. Ayrıca ‘Junkanoo Alayı’ denilen yürüyüş sonrasında jüri tarafından en iyi müzik, kostüm ve dans kategorilerinde para ödülü veriliyor. Törenlerin en canlı ve en büyüğü başkent Nassau’da kutlanıyor. Başkent dışında Grand Bahama Adası, Eleuthera ve Liman Adası, Brimini, Exuma ve Büyük Abaco’da karnaval atmosferini deneyimleyebilirsiniz. (bahamas.com/junkanoo)

2019’un son etkinlikleri


Sunburn Festival
27-29 Aralık
Asya’nın en büyük festivallerinden biri Sunburn, dünyanın en çılgın elektro dans müzik festivalleri arasında yer alıyor. Hindistan’da kutlanılan festival, katılımcıların farklı kültürlerle kaynaşmasına yardımcı oluyor. Festival bu yıl çarpıcı kırmızı kayalıkları ve muhteşem gün batımları ile ünlü Goa’daki Vagator Plajı’nda gerçekleşecek. Etkinlik gezginler için bir ‘nirvana’ olarak nitelendiriliyor. LED ışık gösterileri, lazerler ve ünlü DJ’lerin yer aldığı büyülü festivalde Martin Garrix, Afrojack, Dimitri Vegas ve Like Mike sahne alacak isimlerden bazıları…

2019’un son etkinlikleri


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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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