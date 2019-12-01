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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
01.12.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

10’dan geriye saymak için en güzel 8 fırsat

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
10’dan geriye saymak için en güzel 8 fırsat

Yılbaşı eğlenceleri için geri sayım başladı... İsteğiniz yeni yıla yurtdışında merhaba demekse “Ne yapsak, nereye gitsek” gibi soruları sormanın tam zamanı. Sizin için en masalsı ‘Noel’ turlarını derledik. İster ailecek Santa Clause Köyü’nde Noel Baba ile tanışın ister Alsace Bölgesi’nde masal dünyasında kaybolun, isterseniz kendinizi beyaz kumsallardan turkuvaz sulara bırakın ya da meydanlardaki kalabalığın coşkusuna ortak olun. 

 Avrupa’nın en renkli kutlamaları
Yılbaşında Strasbourg & Colmar

Birbirinden güzel şehir ve kasabaların yer aldığı Alsace Bölgesi’nde bir taraftan ışıltılar ve süslemeler içerisinde gezerken, diğer taraftan Alman ve Fransız sentezi yemekler aklınızı başınızdan alacak.
İstanbul- Stuttgart uçuşundan sonra başlayacak turun ilk durağı Strasburg. Burada Almanya’nın en iyi korunan bölgesi olarak adlandırılan eski şehir bölgesinde Notre Dame Katedrali’ni, Rohan Sarayı’nı Avrupa Parlamentosu’nu ve İnsan Hakları Mahkemesi binalarını görebileceksiniz. İkinci ve üçüncü gün ise daha yoğun. St. Martin Katedrali ve lsace bölgesinin en güzel köylerinden biri olan Riquewhire gezilecek yerlerden bazıları... Ayrıca bölgede çikolata dükkânlarından birinde çikolata tadımı da yapacaksınız. Tura Turizm, 29 Aralık-1 Ocak. Fiyatı: İki kişilik odada tek kişi konaklamalı 7.619 TL. (www.turaturizm.com.tr)

10’dan geriye saymak için en güzel 8 fırsat


Çocuklarla masalın içine yolculuk
Laponya Turu Freebird HY İle

Her yıl, dünyanın dört bir yanından milyonlarca çocuk Noel Baba’ya mektup yazıyor. Peki bu mektuplar nereye gidiyor? Bu turda hem bu soruların cevaplarını bulacak hem de ailecek harika bir kış tatili geçireceksiniz. Turda ilk gün Santa Clause Köyü’nde Noel Baba ile tanışarak onunla fotoğraf çektirme ve Noel Baba’nın posta ofisinden sevdiklerinize kartpostal gönderme şansına sahip olacaksınız. Asıl heyecan ikici günde… Kahvaltıdan sonra rengeyiği çiftliğinde kızakla sürüş deneyimi yaşayacak ve ‘Rengeyiği Sürüş Sertifikası’ alacaksınız. Sonrası ise ‘Husky Safari’… Ayrıca turda kar motorlarıyla donmuş Baltık Denizi’nin üzerinde sürüş deneyimi de bulunuyor. Setur, 29 Aralık-1 Ocak. Fiyatı: Çift kişilik odada konaklamalı iki kişi 12.520 TL. (setur.com.tr)

10’dan geriye saymak için en güzel 8 fırsat


2020’ye en sıcak merhaba
Küba turu

Müthiş sahilleri, Havana’nın eğlence ve tarih dolu caddeleri, Trinidad’ın renkli sokakları... Yılbaşını nostaljik bir şekilde geçireceğiniz Küba’dan unutulmaz anılarla döneceğiniz garanti. Tur boyunca UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ve dünyaca ünlü Küba purolarının tütünlerinin yetiştiği Vinales Vadisi, Küba’nın efsanevi kahramanı Che Guevara’nın evi, Küba’nın en büyük müzesi olan Devrim Müzesi, Hemingway Müzesi olarak kullanılan evi ve Remedios kasabası gezilecek yerler… Ayrıca kalacağınız otelde deniz, kum ve güneşin üçlüsünün tadını da çıkarabileceksiniz. Mng Turizm, 28 Aralık-4 Ocak. Fiyatı: Çift kişilik odada konaklamalı iki kişi 23.560 TL. (mngturizm.com)

10’dan geriye saymak için en güzel 8 fırsat


Hem kayak keyfi hem de tarihte gezinti
Bansko Kayak Turu

Bulgaristan’ın güneybatısındaki Pirin Dağları’nın eteklerinde yer alan Bansko, bir kayak turundan fazlasını vaat ediyor. Bansko’da kolay, orta ve zor derecelerinde toplam, 85 km uzunluğa sahip, Kış Olimpiyatları için onay almış, Dünya Şampiyonu Alberto Tomba’nın kayak yaptığı, 2600 metreden başlayan pistler sizi bekliyor. Tur boyunca kayak dışında Balkanların en büyük kilisesi olan Alexander Nevski Katedrali, Milli Kütüphane, eski Kraliyet Sarayı, neo-klasik stilinde yapılmış olan Milli Bulgar Tiyatrosu görülebilecek. Jolly Tur, 28 Aralık-1 Ocak. Fiyatı: Çift kişilik odada konaklamalı yılbaşı yemeği dahil iki kişi 5.130 TL. (jollytur.com)

10’dan geriye saymak için en güzel 8 fırsat



Romantik yılbaşı
Nice turu

Akdeniz’in en güzel kentlerinden biri olan Nice, aynı zamanda Fransız Rivierası’nın diğer gözde merkezleri olan Antibes, Cannes, Monte Carlo ve Monaco gibi yerlere yakınlığıyla keyifli bir Fransa tatili fırsatı sunuyor. Şehir gezisinde Promenade des Anglais Caddesi, Belle Epoque, Nice Limanı ve Rus Ortodoks Katedrali bulunuyor. Ets Tur, 30 Aralık-2 Ocak. Fiyatı: Çift kişilik odada konaklamalı iki kişi 8.115 TL. (etstur.com)

10’dan geriye saymak için en güzel 8 fırsat


Gezerek eğlenmek isteyenlere
Lizbon-Porto Turu

Dört gece beş gün sürecek turda Bento İstayonu, Sao Francisco Kilisesi, Borsa Sarayı, Porto Katedrali, tarihi şarap mahzenleri, Liberdade Meydanı, Batalha Meydanı, şehrin en eski ve tipik yerleşim merkezi olan Riberia bölgesi, Torre Dos Clerigos Kulesi, şehrin en ünlü alışveriş caddesi olan Santa Catarina, Don Luis Köprüsü, Arrabida Köprüsü, şehrin yeni ve modern bölgesi olan Boa Vista tur kapsamında görülecek yerlerden birkaçı… Pronto Tour, 28 Aralık – 1 Ocak. Fiyatı: İki kişilik odada tek kişi konaklamalı 4.460 TL. (prontotour.com)

10’dan geriye saymak için en güzel 8 fırsat


Görkemli kutlamaları sevenlere
Dubai Turu

Dubai için ‘en’ler kenti demek yanlış olmaz. En büyük binalar, en büyük alışveriş merkezleri ve en büyük oteller… Her şeyin ‘en’ görkemlisini bulabileceğiniz bu şehir yılbaşı tatili için biçilmiş kaftan. Dört gün sürecek turda görülecek yerler listesi oldukça kabarık. Örneğin, ‘7 yıldızlı’ diye hafızalara kazınan otel Burj Al Arab, Jumeirah Palmiye Adası, altın ve baharat çarşıları, Emirates Towers bunlardan birkaçı. Ayrıca programda 4X4 cipler ile çölde unutulmaz anlar yaşayacağınız çöl safari turu da bulunuyor. Touristica, 29 Aralık-1 Ocak. Fiyatı: Çift kişilik odada konaklamalı iki işi 6.255 TL. (touristica.com.tr)

10’dan geriye saymak için en güzel 8 fırsat


Uzakdoğu’nun eğlence merkezi
Bangkok - Pattaya Turu

Bangkok kültürel zenginlikleri, tapınakları, sokak yemekleri, yüzen çarşısı, saraylarıyla Asya’nın en çok ziyaret edilen en dinamik şehirlerinden. Tur, İstanbul’dan Tahran aktarmalı uçuşla Bangkok’tan başlayacak. ‘Altın Buddha Tapınağı’, çiçek pazarı, dünyanın en eski Çin mahallesi ve parlamento binası gibi yerleri gördükten sonra isterseniz ekstra kanal turuna katılabilirsiniz. Turun en güzel aktivitesi ise Sea Food Market ve ‘Patpong Gece Pazarı’ gezisi… Tatilsepeti, 29 Aralık-5 Ocak. Fiyatı: Çift kişilik odada konaklamalı iki kişi 6.760TL. (tatilsepeti.com)

 

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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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