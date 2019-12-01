10’dan geriye saymak için en güzel 8 fırsat

Avrupa’nın en renkli kutlamaları

Yılbaşında Strasbourg & Colmar



Birbirinden güzel şehir ve kasabaların yer aldığı Alsace Bölgesi’nde bir taraftan ışıltılar ve süslemeler içerisinde gezerken, diğer taraftan Alman ve Fransız sentezi yemekler aklınızı başınızdan alacak.

İstanbul- Stuttgart uçuşundan sonra başlayacak turun ilk durağı Strasburg. Burada Almanya’nın en iyi korunan bölgesi olarak adlandırılan eski şehir bölgesinde Notre Dame Katedrali’ni, Rohan Sarayı’nı Avrupa Parlamentosu’nu ve İnsan Hakları Mahkemesi binalarını görebileceksiniz. İkinci ve üçüncü gün ise daha yoğun. St. Martin Katedrali ve lsace bölgesinin en güzel köylerinden biri olan Riquewhire gezilecek yerlerden bazıları... Ayrıca bölgede çikolata dükkânlarından birinde çikolata tadımı da yapacaksınız. Tura Turizm, 29 Aralık-1 Ocak. Fiyatı: İki kişilik odada tek kişi konaklamalı 7.619 TL. (www.turaturizm.com.tr)









Çocuklarla masalın içine yolculuk

Laponya Turu Freebird HY İle



Her yıl, dünyanın dört bir yanından milyonlarca çocuk Noel Baba’ya mektup yazıyor. Peki bu mektuplar nereye gidiyor? Bu turda hem bu soruların cevaplarını bulacak hem de ailecek harika bir kış tatili geçireceksiniz. Turda ilk gün Santa Clause Köyü’nde Noel Baba ile tanışarak onunla fotoğraf çektirme ve Noel Baba’nın posta ofisinden sevdiklerinize kartpostal gönderme şansına sahip olacaksınız. Asıl heyecan ikici günde… Kahvaltıdan sonra rengeyiği çiftliğinde kızakla sürüş deneyimi yaşayacak ve ‘Rengeyiği Sürüş Sertifikası’ alacaksınız. Sonrası ise ‘Husky Safari’… Ayrıca turda kar motorlarıyla donmuş Baltık Denizi’nin üzerinde sürüş deneyimi de bulunuyor. Setur, 29 Aralık-1 Ocak. Fiyatı: Çift kişilik odada konaklamalı iki kişi 12.520 TL. (setur.com.tr)









2020’ye en sıcak merhaba

Küba turu



Müthiş sahilleri, Havana’nın eğlence ve tarih dolu caddeleri, Trinidad’ın renkli sokakları... Yılbaşını nostaljik bir şekilde geçireceğiniz Küba’dan unutulmaz anılarla döneceğiniz garanti. Tur boyunca UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ve dünyaca ünlü Küba purolarının tütünlerinin yetiştiği Vinales Vadisi, Küba’nın efsanevi kahramanı Che Guevara’nın evi, Küba’nın en büyük müzesi olan Devrim Müzesi, Hemingway Müzesi olarak kullanılan evi ve Remedios kasabası gezilecek yerler… Ayrıca kalacağınız otelde deniz, kum ve güneşin üçlüsünün tadını da çıkarabileceksiniz. Mng Turizm, 28 Aralık-4 Ocak. Fiyatı: Çift kişilik odada konaklamalı iki kişi 23.560 TL. (mngturizm.com)









Hem kayak keyfi hem de tarihte gezinti

Bansko Kayak Turu



Bulgaristan’ın güneybatısındaki Pirin Dağları’nın eteklerinde yer alan Bansko, bir kayak turundan fazlasını vaat ediyor. Bansko’da kolay, orta ve zor derecelerinde toplam, 85 km uzunluğa sahip, Kış Olimpiyatları için onay almış, Dünya Şampiyonu Alberto Tomba’nın kayak yaptığı, 2600 metreden başlayan pistler sizi bekliyor. Tur boyunca kayak dışında Balkanların en büyük kilisesi olan Alexander Nevski Katedrali, Milli Kütüphane, eski Kraliyet Sarayı, neo-klasik stilinde yapılmış olan Milli Bulgar Tiyatrosu görülebilecek. Jolly Tur, 28 Aralık-1 Ocak. Fiyatı: Çift kişilik odada konaklamalı yılbaşı yemeği dahil iki kişi 5.130 TL. (jollytur.com)









Romantik yılbaşı

Nice turu



Akdeniz’in en güzel kentlerinden biri olan Nice, aynı zamanda Fransız Rivierası’nın diğer gözde merkezleri olan Antibes, Cannes, Monte Carlo ve Monaco gibi yerlere yakınlığıyla keyifli bir Fransa tatili fırsatı sunuyor. Şehir gezisinde Promenade des Anglais Caddesi, Belle Epoque, Nice Limanı ve Rus Ortodoks Katedrali bulunuyor. Ets Tur, 30 Aralık-2 Ocak. Fiyatı: Çift kişilik odada konaklamalı iki kişi 8.115 TL. (etstur.com)









Gezerek eğlenmek isteyenlere

Lizbon-Porto Turu



Dört gece beş gün sürecek turda Bento İstayonu, Sao Francisco Kilisesi, Borsa Sarayı, Porto Katedrali, tarihi şarap mahzenleri, Liberdade Meydanı, Batalha Meydanı, şehrin en eski ve tipik yerleşim merkezi olan Riberia bölgesi, Torre Dos Clerigos Kulesi, şehrin en ünlü alışveriş caddesi olan Santa Catarina, Don Luis Köprüsü, Arrabida Köprüsü, şehrin yeni ve modern bölgesi olan Boa Vista tur kapsamında görülecek yerlerden birkaçı… Pronto Tour, 28 Aralık – 1 Ocak. Fiyatı: İki kişilik odada tek kişi konaklamalı 4.460 TL. (prontotour.com)









Görkemli kutlamaları sevenlere

Dubai Turu



Dubai için ‘en’ler kenti demek yanlış olmaz. En büyük binalar, en büyük alışveriş merkezleri ve en büyük oteller… Her şeyin ‘en’ görkemlisini bulabileceğiniz bu şehir yılbaşı tatili için biçilmiş kaftan. Dört gün sürecek turda görülecek yerler listesi oldukça kabarık. Örneğin, ‘7 yıldızlı’ diye hafızalara kazınan otel Burj Al Arab, Jumeirah Palmiye Adası, altın ve baharat çarşıları, Emirates Towers bunlardan birkaçı. Ayrıca programda 4X4 cipler ile çölde unutulmaz anlar yaşayacağınız çöl safari turu da bulunuyor. Touristica, 29 Aralık-1 Ocak. Fiyatı: Çift kişilik odada konaklamalı iki işi 6.255 TL. (touristica.com.tr)









Uzakdoğu’nun eğlence merkezi

Bangkok - Pattaya Turu



Bangkok kültürel zenginlikleri, tapınakları, sokak yemekleri, yüzen çarşısı, saraylarıyla Asya’nın en çok ziyaret edilen en dinamik şehirlerinden. Tur, İstanbul’dan Tahran aktarmalı uçuşla Bangkok’tan başlayacak. ‘Altın Buddha Tapınağı’, çiçek pazarı, dünyanın en eski Çin mahallesi ve parlamento binası gibi yerleri gördükten sonra isterseniz ekstra kanal turuna katılabilirsiniz. Turun en güzel aktivitesi ise Sea Food Market ve ‘Patpong Gece Pazarı’ gezisi… Tatilsepeti, 29 Aralık-5 Ocak. Fiyatı: Çift kişilik odada konaklamalı iki kişi 6.760TL. (tatilsepeti.com)