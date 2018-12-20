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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İpek EVCi / Instagram : @aradiginizkisigeziyor
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yurt içinde vazgeçilmez kış adresi: Uludağ

İpek EVCi
İpek EVCi
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İpek EVCi
İpek EVCi
Yurt içinde vazgeçilmez kış adresi: Uludağ

Kara kış yaklaşırken şehirden uzaklaşıp karın tadını çıkarmak, hakkını vererek eğlenmek ve bunları yapabileceğiniz yere müthiş bir manzarayla ulaşmak ister misiniz? Adresimiz Uludağ… İster kayak ya da board yapacağınız, isterseniz de çocuğunuzla kızak kayacağınız, kar topu oynayacağınız, sıcak saleple manzaranın keyfini çıkaracağınız Bursa’nın yanıbaşındaki adres… Bursa merkezden kalkan teleferik sisteminin yenilenmesi ve oteller bölgesine kadar uzatılması sonrasında bu söylediklerimin hepsini günübirlik bir turla yapmanız mümkün. İşte Uludağ rehberimiz.

Bursa merkezden Uludağ’a dilerseniz özel aracınızla, dilerseniz şehirden kalkan minibüslerle veya en keyifli alternatif olan teleferikle ulaşabilirsiniz. Yenilenen kabinleri sayesinde çok daha geniş alanı görebildiğiniz bu yolculuk oldukça keyifli geçiyor.

Teleferik Yıldırım semtinde yer alan ‘Teferrüç İstasyonu’ndan kalkıyor. Biz açılış saati olan 9.00’da orada olup erken saatlerde çıkış yapmayı tercih ediyoruz. Ve kapanış saati olan 19.00’a doğru da dönüş yapıyoruz. Böylece bir tam günü değerlendirmiş oluyoruz. Teleferik saatleri gün içerisindeki hava durumuna göre değişebiliyor, kontrol etmeyi unutmayın. Online bilet sistemi henüz aktif olmadığından biletinizi girişteki gişelerden almanız gerekiyor. Yer ayırtmak veya yer olmaması gibi bir durum söz konusu değil, teleferik hattı gün içerisinde aralıksız dönmeye devam ediyor. Sadece yoğun dönemlerde, tatil dönemlerinde sıra beklemeniz gerekebilir. Zaman zaman biletlerde kampanyalar ve indirimler düzenleniyor, sık sık takip ederek bu fırsatları yakalayabilirsiniz. Teleferik sistemi ve biletlerle ilgili tüm detaylara ‘www.bursateleferik.com.tr’ adresinden ulaşabilirsiniz.

Yurt içinde vazgeçilmez kış adresi: Uludağ


Teleferik’in ilk durağı Kadıyayla İstasyonu, bu bölgedeki düzenlemeler halen devam ettiği için bu istasyonda iniş iznimiz yok, teleferik burada durmadan devam ediyor ve bir sonraki durak olan ‘Sarıalan İstasyonu’na toplamda 17 dakikada ulaşıyorsunuz. Dilerseniz oteller bölgesine çıkmadan bu istasyonda inip burada vakit geçirebilirsiniz. Kar durumuna göre kızakla kayabilir, kurulan sergileri dolaşıp doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Bu bölgedeki dağ evleri hafta sonu karlar arasında vakit geçirmek isteyenler için güzel bir alternatif. Farklı ev tipleriyle 4-6 kişiye kadar kalabileceğiniz evler şehrin kargaşasından bunalanlar için harika bir kaçış noktası. Bu evler ile ilgili detaylı bilgiye ‘www.uludagormankoskleri.com’ adresinden ulaşabilirsiniz.

Yurt içinde vazgeçilmez kış adresi: Uludağ


Sarıalan durağından sonra bir sonraki durak için tekrar teleferiği kullanabilirsiniz, tabi biletinizi alırken bu detayı belirtmeyi unutmayın. Son durak; Kurbağa Kaya İstasyonu. Otellerin, kayak & board ve kızak pistlerinin olduğu bu istasyona yani ‘İkinci Oteller Bölgesi’ne ulaşmanız toplamda ortalama 45 dakika sürüyor.

Burada kayak ve kızak kayabileceğiniz pistler ayrı alanlarda yer alıyor. Teleferikten indiğiniz alandaki dükkânlardan pistlerin yerleri, kayak ve kızak kiralama seçenekleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu bölgede vakit geçirmek istemezseniz minibüslerle beş dakikada ‘Birinci Oteller Bölgesi’ne ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde bu bölgede de kayak & board ve kızak alanları yer alıyor.

Yurt içinde vazgeçilmez kış adresi: Uludağ


Biz ilk turumuzda oğlum Efe ile birlikte kızak kaymayı tercih ettik ve tercihimiz Birinci Oteller Bölgesi oldu. Kızak kayılan pistin olduğu alanda bir şeyler içebileceğiniz en önemlisi yorulduğunuzda dinlenebileceğiniz küçük bir kafe mevcut. Şimdiden uyarıyorum elinizde kızakla defalarca o yokuşu çıkmak oldukça yorucu oluyor, dinlenmek şart. Tabi siz önlem olarak çantanıza enerji verecek minik çikolatalar, atıştırmalıklar almayı unutmayın. Hele ki çocukluysanız hem soğuk, hem de bu kadar koşturma sonrasında kesinlikle enerjiye ihtiyaç duyuyorsunuz.

Yurt içinde vazgeçilmez kış adresi: Uludağ


Günübirlik turumuzun bir diğerindeyse kayak kaymayı tercih ettik. Kayak ve board pistleri için çıkışları günlük veya saatlik olarak alabiliyorsunuz. Kayak ve board kiralama alanları da yine teleferikten indiğiniz noktada karşınıza çıkıyor. Dilerseniz İkinci Bölgeden Birinci Bölgeye bağlayan pistleri kullanarak kayaklarınızla Birinci Bölgeye de geçiş yapabilirsiniz. Tüm bu alternatifler dışında bölgedeki firmalarla anlaşarak ormanın içerisinde kendi kullandığınız kar motorlarıyla keyifli bir tur atıp, mola verdiğiniz kulübede şömine başında dinlenip son olarak Bursa’yı görebileceğiniz en yüksek nokta olan Bakacak’a ulaşabilirsiniz. Bakacak seyir terasından eğer şanslıysanız ve hava bulutsuzsa tüm Bursa’yı, hatta Marmara Denizi’ni görebiliyorsunuz.

Yurt içinde vazgeçilmez kış adresi: Uludağ


Oteller bölgesinde yemek yiyebileceğiniz, dinlenebileceğiniz kafeteryalar mevcut. Fakat isterseniz evden sandviçlerinizi de yanınızda getirip, öğle yemeğinizi karlar üzerinde yiyebilirsiniz, tercih sizin. Uludağ’daki kar oranı, hava durumuyla ilgili bilgileri ‘Uludağ Kayak Merkezi’ aplikasyonu üzerinden anlık olarak takip edebilir, canlı şekilde kameralardan kar durumunu izleyebilirsiniz. Son olarak; özellikle çocukluysanız yanınıza yedek kıyafet ve atıştırmalık almayı, yola çıkmadan hava şartları doğrultusunda iptal edilebilecek teleferik seferlerini kontrol etmeyi ve fırtınalara karşı temkinli olabilmek için dağdaki hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın.

İpek EVCi
İpek EVCi
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