Yurt içinde vazgeçilmez kış adresi: Uludağ

Bursa merkezden Uludağ’a dilerseniz özel aracınızla, dilerseniz şehirden kalkan minibüslerle veya en keyifli alternatif olan teleferikle ulaşabilirsiniz. Yenilenen kabinleri sayesinde çok daha geniş alanı görebildiğiniz bu yolculuk oldukça keyifli geçiyor.

Teleferik Yıldırım semtinde yer alan ‘Teferrüç İstasyonu’ndan kalkıyor. Biz açılış saati olan 9.00’da orada olup erken saatlerde çıkış yapmayı tercih ediyoruz. Ve kapanış saati olan 19.00’a doğru da dönüş yapıyoruz. Böylece bir tam günü değerlendirmiş oluyoruz. Teleferik saatleri gün içerisindeki hava durumuna göre değişebiliyor, kontrol etmeyi unutmayın. Online bilet sistemi henüz aktif olmadığından biletinizi girişteki gişelerden almanız gerekiyor. Yer ayırtmak veya yer olmaması gibi bir durum söz konusu değil, teleferik hattı gün içerisinde aralıksız dönmeye devam ediyor. Sadece yoğun dönemlerde, tatil dönemlerinde sıra beklemeniz gerekebilir. Zaman zaman biletlerde kampanyalar ve indirimler düzenleniyor, sık sık takip ederek bu fırsatları yakalayabilirsiniz. Teleferik sistemi ve biletlerle ilgili tüm detaylara ‘www.bursateleferik.com.tr’ adresinden ulaşabilirsiniz.







Teleferik’in ilk durağı Kadıyayla İstasyonu, bu bölgedeki düzenlemeler halen devam ettiği için bu istasyonda iniş iznimiz yok, teleferik burada durmadan devam ediyor ve bir sonraki durak olan ‘Sarıalan İstasyonu’na toplamda 17 dakikada ulaşıyorsunuz. Dilerseniz oteller bölgesine çıkmadan bu istasyonda inip burada vakit geçirebilirsiniz. Kar durumuna göre kızakla kayabilir, kurulan sergileri dolaşıp doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Bu bölgedeki dağ evleri hafta sonu karlar arasında vakit geçirmek isteyenler için güzel bir alternatif. Farklı ev tipleriyle 4-6 kişiye kadar kalabileceğiniz evler şehrin kargaşasından bunalanlar için harika bir kaçış noktası. Bu evler ile ilgili detaylı bilgiye ‘www.uludagormankoskleri.com’ adresinden ulaşabilirsiniz.







Sarıalan durağından sonra bir sonraki durak için tekrar teleferiği kullanabilirsiniz, tabi biletinizi alırken bu detayı belirtmeyi unutmayın. Son durak; Kurbağa Kaya İstasyonu. Otellerin, kayak & board ve kızak pistlerinin olduğu bu istasyona yani ‘İkinci Oteller Bölgesi’ne ulaşmanız toplamda ortalama 45 dakika sürüyor.

Burada kayak ve kızak kayabileceğiniz pistler ayrı alanlarda yer alıyor. Teleferikten indiğiniz alandaki dükkânlardan pistlerin yerleri, kayak ve kızak kiralama seçenekleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu bölgede vakit geçirmek istemezseniz minibüslerle beş dakikada ‘Birinci Oteller Bölgesi’ne ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde bu bölgede de kayak & board ve kızak alanları yer alıyor.







Biz ilk turumuzda oğlum Efe ile birlikte kızak kaymayı tercih ettik ve tercihimiz Birinci Oteller Bölgesi oldu. Kızak kayılan pistin olduğu alanda bir şeyler içebileceğiniz en önemlisi yorulduğunuzda dinlenebileceğiniz küçük bir kafe mevcut. Şimdiden uyarıyorum elinizde kızakla defalarca o yokuşu çıkmak oldukça yorucu oluyor, dinlenmek şart. Tabi siz önlem olarak çantanıza enerji verecek minik çikolatalar, atıştırmalıklar almayı unutmayın. Hele ki çocukluysanız hem soğuk, hem de bu kadar koşturma sonrasında kesinlikle enerjiye ihtiyaç duyuyorsunuz.









Günübirlik turumuzun bir diğerindeyse kayak kaymayı tercih ettik. Kayak ve board pistleri için çıkışları günlük veya saatlik olarak alabiliyorsunuz. Kayak ve board kiralama alanları da yine teleferikten indiğiniz noktada karşınıza çıkıyor. Dilerseniz İkinci Bölgeden Birinci Bölgeye bağlayan pistleri kullanarak kayaklarınızla Birinci Bölgeye de geçiş yapabilirsiniz. Tüm bu alternatifler dışında bölgedeki firmalarla anlaşarak ormanın içerisinde kendi kullandığınız kar motorlarıyla keyifli bir tur atıp, mola verdiğiniz kulübede şömine başında dinlenip son olarak Bursa’yı görebileceğiniz en yüksek nokta olan Bakacak’a ulaşabilirsiniz. Bakacak seyir terasından eğer şanslıysanız ve hava bulutsuzsa tüm Bursa’yı, hatta Marmara Denizi’ni görebiliyorsunuz.









Oteller bölgesinde yemek yiyebileceğiniz, dinlenebileceğiniz kafeteryalar mevcut. Fakat isterseniz evden sandviçlerinizi de yanınızda getirip, öğle yemeğinizi karlar üzerinde yiyebilirsiniz, tercih sizin. Uludağ’daki kar oranı, hava durumuyla ilgili bilgileri ‘Uludağ Kayak Merkezi’ aplikasyonu üzerinden anlık olarak takip edebilir, canlı şekilde kameralardan kar durumunu izleyebilirsiniz. Son olarak; özellikle çocukluysanız yanınıza yedek kıyafet ve atıştırmalık almayı, yola çıkmadan hava şartları doğrultusunda iptal edilebilecek teleferik seferlerini kontrol etmeyi ve fırtınalara karşı temkinli olabilmek için dağdaki hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın.