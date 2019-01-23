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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve Fotoğraflar: İpek EVCi / Instagram : @aradiginizkisigeziyor
23.01.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Sömestr tatilinin eğlenceli adresi: Oyuncak Müzesi

İpek EVCi
İpek EVCi
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İpek EVCi
İpek EVCi
Sömestr tatilinin eğlenceli adresi: Oyuncak Müzesi

Hepimizin hatıralarında çocukken oynadığımız oyuncakların yeri ayrıdır. Oynadığımız tahta arabayı, şakacıktan içtiğimiz çayların minicik fincanını bir yerde gördüğümüzde veya konusu açıldığında içimiz sızlar. İşte içinizi bol bol sızlatacak, sömestr tatili için güzel bir alternatif Oyuncak Müzesi. Hem küçüklere, hem büyüklere denir ya o cinsten. İşte Oyuncak Müzesi ile ilgili detaylar.

İstanbul Göztepe’de beş katlı tarihi bir köşkün içerisine yerleştirilmiş 100’lerce oyuncak, bu oyuncaklarla anlatılan dönemler ve tarihi olaylar insanı hem eğlendiriyor hem de bol bol bilgilendiriyor. Müzeyle ilgili sadece oyuncak göreceğiz diye bir algınız varsa oldukça yanılacaksınız. Bu müzede dünya tarihi, birçok ülkeyle ilgili hiç bilmediğiniz detaylar ve çocukluğunuz var. Köşkün her köşesi ayrı bir konu ve o dönemin oyuncaklarıyla detaylı şekilde dekore edilmiş. Bu alanlarda gezerken QR kodları yardımıyla oyuncakların ve dönemin hikâyesini okuyor ya da dinliyorsunuz.

Sömestr tatilinin eğlenceli adresi: Oyuncak Müzesi


2005 yılında şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan müzede 40’ı aşkın ülkedeki açık arttırma ve antikacılardan alınan oyuncaklar sergileniyor. Çocuklar, oyuncaklar sayesinde daha akılda kalıcı şekilde anlatılan dünya tarihini eğlenerek öğreniyorlar.

Sömestr tatilinin eğlenceli adresi: Oyuncak Müzesi

Sömestr tatilinin eğlenceli adresi: Oyuncak Müzesi


Örneğin uzay odasında, başınızın üzerinde bulunan ve hafifçe parlayan yıldızların altında uzaya ulaşma sürecinde kullanılan araçların oyuncaklarını, minikler için yıllar önce yapılan astronot kıyafetlerini ve dönemin gazete haberlerini görebiliyorsunuz. Eğer trenlere meraklı bir çocuğunuz varsa tren kompartımanı şeklinde dekore edilmiş onlarca tren ya da tren yolunu inceleyebileceğiniz ve sanayi devrimi hakkında bilgi alabileceğiniz bölüm tam size göre.

Sömestr tatilinin eğlenceli adresi: Oyuncak Müzesi

Sömestr tatilinin eğlenceli adresi: Oyuncak Müzesi


Her detayın ince ince işlendiği, minik bebeklerin, el işi kıyafetlerin, bebeğin elindeki eldivenin bile eksik olmadığı, çocukluğumdaki Mickey Mouse’u oğluma gösterebildiğim, tahta kızağıma şaşkınca bakışını görebildiğim zaman tüneli gibi bir yer oyuncak müzesi. Annemin kendi oyuncaklarını gördüğü andaki yüz ifadesinin benzerini oğlumun benim yüzümde görebildiği, üç kuşağı birbirine sıkıca bağlayan bu müzeyi imkânınız varsa geniş ailenizle ziyaret edin. Böylece rahatlıkla saatlerinizi geçireceğiniz bu alanda unutulmaz anılar da biriktirebilirsiniz. Ufak bir not; sömestr döneminde müzenin ziyaretçi sayısı artıyor bu sebeple erken saatlerde gelmekte fayda var.

Beş katlı köşk içerisinde bir tiyatro odası, atölyeler için ayrılmış alanlar ve kafe bulunuyor. Oldukça güzel dekore edilmiş bu kafe içerisinde dilerseniz kahvaltı ve doğum günü organizasyonları da düzenleyebiliyorsunuz.

Sömestr tatilinin eğlenceli adresi: Oyuncak Müzesi


Atölyeler ve Tiyatro

Müzede çocukların yanı sıra yetişkinler için de atölye çalışmaları düzenleniyor. Tiyatro odasında organize edilen gölge tiyatro oyunlarına çocukların ilgilisi oldukça fazla. Dilerseniz müzenin sitesindeki etkinlik takviminden bu organizasyonlarla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Yalnız tatil dönemlerinde yoğunluk arttığından tercih ettiğiniz etkinlik öncesinde müzeyle iletişime geçmeniz sağlıklı olacaktır.

Sömestr tatilinin eğlenceli adresi: Oyuncak Müzesi

Sömestr tatilinin eğlenceli adresi: Oyuncak Müzesi


Hatıra Parası

Müze ziyaretimiz sonrasında attığımız jetonu Oyuncak Müzesi Hatıra Parası’na çeviren küçük makina oğlum Efe’nin favorisi oldu. Bu keyifli günü bize her zaman hatırlatacak hatıra parası cebimizde keyifle ayrıldık Oyuncak Müzesi’nden.

Sömestr tatilinin eğlenceli adresi: Oyuncak Müzesi



Nasıl gidilir?
Müze Kadıköy İlçesi’ne bağlı Göztepe Semti’ndeki Ömerpaşa Caddesi üzerinde yer alıyor. Bölgede müzenin yerini gösteren birçok tabela var, rahatlıkla buluyorsunuz. Müzeye gitmek için toplu taşımayı tercih ederseniz, müzenin oldukça yakınından geçen otobüsler mevcut. Ayrıca metro ve minibüs alternatifleri de mevcut.

Sömestr tatilinin eğlenceli adresi: Oyuncak Müzesi


Müze pazartesi günleri hariç her gün 9.30-18.00 arası ziyarete açık. Yetişkinler için bilet fiyatı 15, üç yaş üstü çocuklar ve indirim kapsamına giren kişiler içinse bilet fiyatı 12 TL. 

İpek EVCi
İpek EVCi
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