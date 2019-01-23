Sömestr tatilinin eğlenceli adresi: Oyuncak Müzesi

İstanbul Göztepe’de beş katlı tarihi bir köşkün içerisine yerleştirilmiş 100’lerce oyuncak, bu oyuncaklarla anlatılan dönemler ve tarihi olaylar insanı hem eğlendiriyor hem de bol bol bilgilendiriyor. Müzeyle ilgili sadece oyuncak göreceğiz diye bir algınız varsa oldukça yanılacaksınız. Bu müzede dünya tarihi, birçok ülkeyle ilgili hiç bilmediğiniz detaylar ve çocukluğunuz var. Köşkün her köşesi ayrı bir konu ve o dönemin oyuncaklarıyla detaylı şekilde dekore edilmiş. Bu alanlarda gezerken QR kodları yardımıyla oyuncakların ve dönemin hikâyesini okuyor ya da dinliyorsunuz.







2005 yılında şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan müzede 40’ı aşkın ülkedeki açık arttırma ve antikacılardan alınan oyuncaklar sergileniyor. Çocuklar, oyuncaklar sayesinde daha akılda kalıcı şekilde anlatılan dünya tarihini eğlenerek öğreniyorlar.









Örneğin uzay odasında, başınızın üzerinde bulunan ve hafifçe parlayan yıldızların altında uzaya ulaşma sürecinde kullanılan araçların oyuncaklarını, minikler için yıllar önce yapılan astronot kıyafetlerini ve dönemin gazete haberlerini görebiliyorsunuz. Eğer trenlere meraklı bir çocuğunuz varsa tren kompartımanı şeklinde dekore edilmiş onlarca tren ya da tren yolunu inceleyebileceğiniz ve sanayi devrimi hakkında bilgi alabileceğiniz bölüm tam size göre.









Her detayın ince ince işlendiği, minik bebeklerin, el işi kıyafetlerin, bebeğin elindeki eldivenin bile eksik olmadığı, çocukluğumdaki Mickey Mouse’u oğluma gösterebildiğim, tahta kızağıma şaşkınca bakışını görebildiğim zaman tüneli gibi bir yer oyuncak müzesi. Annemin kendi oyuncaklarını gördüğü andaki yüz ifadesinin benzerini oğlumun benim yüzümde görebildiği, üç kuşağı birbirine sıkıca bağlayan bu müzeyi imkânınız varsa geniş ailenizle ziyaret edin. Böylece rahatlıkla saatlerinizi geçireceğiniz bu alanda unutulmaz anılar da biriktirebilirsiniz. Ufak bir not; sömestr döneminde müzenin ziyaretçi sayısı artıyor bu sebeple erken saatlerde gelmekte fayda var.



Beş katlı köşk içerisinde bir tiyatro odası, atölyeler için ayrılmış alanlar ve kafe bulunuyor. Oldukça güzel dekore edilmiş bu kafe içerisinde dilerseniz kahvaltı ve doğum günü organizasyonları da düzenleyebiliyorsunuz.









Atölyeler ve Tiyatro

Müzede çocukların yanı sıra yetişkinler için de atölye çalışmaları düzenleniyor. Tiyatro odasında organize edilen gölge tiyatro oyunlarına çocukların ilgilisi oldukça fazla. Dilerseniz müzenin sitesindeki etkinlik takviminden bu organizasyonlarla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Yalnız tatil dönemlerinde yoğunluk arttığından tercih ettiğiniz etkinlik öncesinde müzeyle iletişime geçmeniz sağlıklı olacaktır.











Hatıra Parası

Müze ziyaretimiz sonrasında attığımız jetonu Oyuncak Müzesi Hatıra Parası’na çeviren küçük makina oğlum Efe’nin favorisi oldu. Bu keyifli günü bize her zaman hatırlatacak hatıra parası cebimizde keyifle ayrıldık Oyuncak Müzesi’nden.









Nasıl gidilir?

Müze Kadıköy İlçesi’ne bağlı Göztepe Semti’ndeki Ömerpaşa Caddesi üzerinde yer alıyor. Bölgede müzenin yerini gösteren birçok tabela var, rahatlıkla buluyorsunuz. Müzeye gitmek için toplu taşımayı tercih ederseniz, müzenin oldukça yakınından geçen otobüsler mevcut. Ayrıca metro ve minibüs alternatifleri de mevcut.







Müze pazartesi günleri hariç her gün 9.30-18.00 arası ziyarete açık. Yetişkinler için bilet fiyatı 15, üç yaş üstü çocuklar ve indirim kapsamına giren kişiler içinse bilet fiyatı 12 TL.