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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve Fotoğraflar: İpek EVCi / Instagram : @aradiginizkisigeziyor
03.10.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Paris’te gizli kalmış iki nokta: Conciergerie ve Sainte Şapeli

İpek EVCi
İpek EVCi
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İpek EVCi
İpek EVCi
Paris’te gizli kalmış iki nokta: Conciergerie ve Sainte Şapeli

Kim istemez ki hafta sonu tatilini uzatıp Paris’te üç-dört gün geçirmeyi. İşte bizde böyle bir organizasyonla Paris için düştük yollara. Paris’in ‘olmazsa olmazları’ dışında öyle keyifli iki yeri programımıza dâhil etti ki iyi ki gelmişiz dedirten türden… İşte bu yazımda size o iki noktadan, Conciergerie ve Saint Şapeli’den bahsedeceğim.

Conciergerie, Paris’in merkezindeki Seine Nehri kenarında bulunan Palais De la Cite’nin ayakta kalan en eski kısmı. 6. yy’dan itibaren saray olarak kullanılan gotik yapıya yıllar içerisinde krallığın idari kurumları da eklemiş ve yapı genişletilmiş. Tüm bu etkileyici geçmişine rağmen Conciergerie Fransız İhtilali döneminde daha da vurucu bir kimliğe bürünmüş. Yıllar sonra saray olarak inşa edilen yapı hapishane olarak kullanılmaya başlanmış. Özellikle Fransız İhtilali döneminde bir çok mahkumu ağırlayan hapishanedeki mahkumlardan birisi de kraliçe Marie Antoniette’ymiş. Günümüzdeyse binanın bir bölümü müze diğer bölümü Adalet Sarayı olarak kullanılıyor.

Paris’te gizli kalmış iki nokta: Conciergerie ve Sainte Şapeli


Tüm bu serüveni düşündüğünde insanın içi ürperiyor değil mi? Saray yemeklerinin verildiği kocaman odaların bir bölümünün yıllar sonra hapishane olarak kullanılmaya başlandığını düşündükçe insanın tüylerini diken diken oluyor. Ve işte tam bu noktada bizi en çok etkileyen uygulamalardan birisinden bahsetmek istiyorum.

Paris’te gizli kalmış iki nokta: Conciergerie ve Sainte Şapeli



Conciergerie’in girişinde aldığımız Historypad sayesinde gözlerinizi kapatıp geçmiş dönemlerde burası nasıl gözüküyordu acaba diye düşünmenize gerek kalmıyor. Boş salona tabletinizi tutuyorsunuz ve salon birden yüzyıllar öncesindeki eşyalarla doluyor ve tabletiniz sayesinde geçmişe bir yolculuk yapıyorsunuz.  Beş yaşındaki oğlumuz Efe’nin çok beğendiği bu uygulama sayesinde Conciergerie’de saatlerimizi geçirdik.

Paris’te gizli kalmış iki nokta: Conciergerie ve Sainte Şapeli


Bu uygulama ile içerisinde dolaştığımız odaların eskiden ne amaçla kullanıldığını öğrendik, açıklamalarını okuduk. Bomboş bir salonun ihtişamlı kocaman ahşap bir yemek masasıyla dekore edildiğini, üzerindeki heybetli şamdanlardaki mumlarla aydınlatıldığını gördük tabletin ekranından. Bu şekildeki canlandırma ve tabletteki yönlendirmeler ile gezdiğimiz müzenin hapishane kısmı da oldukça etkileyiciydi. Fransız ihtilali döneminde meşhur ‘ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler’ cümlesiyle akıllara kazınan Marie Antoniette’nin hapis tutulduğu hücrenin tüm detaylarını bu tablet sayesinde görebildik. Hapishanenin duvarlarında yazılı yüzlerce mahkum isminden bir çoğunun Paris’in meşhur Concorde Meydanı’nda idam edildiğini öğrendik, Marie Antoniette’de dâhil. Bu keyifli turun içerisinde tarihin en kötü anlarına tanık olmak keyfimizi kaçırmadı değil…

Paris’te gizli kalmış iki nokta: Conciergerie ve Sainte Şapeli


Conciergerie’deki uzun turumuz sonrasında giriş biletini Conciergerie ile birlikte aldığımız ve bu yapının bitişiğinde yer alan Saint Şapel’e geçtik. Şapelin içerisine girdiğimizde dışarıdaki metrelerce uzayan bilet sırasına bir anlam veremedim, ta ki üst kata çıkana kadar. Daracık ve kıvrılan merdivenlerden yukarıya çıktığımızda bu insanların bildiği bir şey varmış dedim, gerçekten etkileyiciydi. Şapelin renkli camlarından içeriye giren ışık demetleri ortamı o kadar güzel aydınlatıyordu ki kata her çıkan birkaç saniye duraklıyordu bu manzara karşısında.

Paris’te gizli kalmış iki nokta: Conciergerie ve Sainte Şapeli


Özetle Concierge’nin bonusu Saint Chapelle oldu bizim için. Paris’teyseniz ve alışılmışların dışında bir şeyler yapmak isterseniz planınıza mutlaka bu iki noktayı da ekleyin derim ben.

 

İpek EVCi
İpek EVCi
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