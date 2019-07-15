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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve Fotoğraflar: İpek EVCi / Instagram : @aradiginizkisigeziyor
15.07.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Hollanda'nın masalsı yel değirmeni köyü

İpek EVCi
İpek EVCi
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İpek EVCi
İpek EVCi
Hollanda'nın masalsı yel değirmeni köyü

Hollanda denildiğinde aklına değirmen gelmeyen var mı? Size bu yazımda Hollanda’da şehirle özdeşleşen, anahtarlara süs olan değirmenleri görebileceğiniz en keyifli yerlerden birisinden bahsedeceğim, Zaanse Schans. Hem görsel olarak doyduğumuz hem de değirmenlerle ilgili birçok şey öğrendiğimiz bir günlük turumuzda neler yaptık tüm detaylar Zannse Schans gezi rehberimizde…

Nasıl gidilir?

Yolunuz Amsterdam’a düşerse merkez dışındaki yerleri ziyaret etmek gözünüzde büyümesin, öyle bir sistem oluşturulmuş ki dilediğiniz yere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. İşte Zannse Schans’a ulaşabilmek için birkaç ulaşım alternatifi;

1- Amsterdam Centraal Station’dan 391 nolu otobüs ile Zaandam durağında inerek bölgeye ortalama 42 dakikada ulaşabilirsiniz.

2- Amsterdam Centraal’den tren ile (Sprinter) Zaandijk Zaanse Schans durağına ulaşabilirsiniz. Sonrasında ortalama 17 dakika (1,4 km) yürümeniz gerekebilir (Toplam yolculuk ortalama 34 dakika).

Hollandanın masalsı yel değirmeni köyü


Ne zaman gidilir?

Bölge konumu itibariyle çok rüzgâr alıyor. Bu sebeple Hollanda’nın genel olarak oldukça soğuk olduğu düşünüldüğünde sonbahar ve kış ayları bu bölgeyi ziyaret etmek için maalesef uygun değil. İlkbahar ve yaz aylarında bile üşüyebileceğiniz bölgeye gelirken yanınızda mutlaka yedek kıyafetleriniz olsun.

Hollandanın masalsı yel değirmeni köyü


Yel Değirmenleri hakkında

1920’li yıllarda Zaan bölgesini dünyanın en eski sanayi bölgesine dönüştüren yaklaşık 1000 adet yel değirmeninden maalesef 20 tanesi ayakta kalabilmiş. Zarar gören bu değirmenleri kurtarabilmek amacıyla kurulan dernek 13 endüstriyel değirmeni onararak bugüne kadar sağlam şekilde gelmesini sağlamış. Farklı alanlarda yer alan değirmenler deniz, kara ve demir yolu ile Zaanse Schans bölgesine taşınmış.

Hollandanın masalsı yel değirmeni köyü


Zaanse Schans hakkında

Zaanse Schans en eskisi 1600’lü yıllardan bu yana ayakta olan yaklaşık 10 büyük değirmeni görebileceğiniz, bazılarının içini gezip işleyişi hakkında bilgi alabileceğiniz bir bölge. Bu bölgede tipik Hollanda ahşap mimari tarzda inşa edilmiş evleri görebileceğiniz bir alan da mevcut. Bu evler 1961 yılından bu yana buraya tek tek yerleştirilmiş ve rüya gibi bir mahalle oluşturulmuş. Evlere baktıkça ‘bu evlerde yaşamak nasıl bir duygudur acaba’ diye düşünmeden duramıyor insan. Zaanse Schans bölgesinde sadece değirmenler yok. Neler var derseniz;

Hollandanın masalsı yel değirmeni köyü


-Müze

-El sanatları dükkânları ve atölyeleri (Amsterdam’ın meşhur tahta ayakkabılarının yapıldığı atölyeler).

-Yürüyüş ve bisiklet alanları (Dilerseniz bisiklet kiralayabiliyorsunuz).

- Ve olmazsa olmaz hediyelik eşya dükkânları…

Hollandanın masalsı yel değirmeni köyü



ZANNSE SCHANS’TA YAPILACAKLAR

Mutlaka bir değirmenin içini gezin

Bu bölgede 10 tane büyük iki tane de küçük değirmen var. Bazılarında baharat, boya, kakao, yağ işleniyor bazıları ise üretim atölyesi gibi kullanılıyor. Birçok değirmenin içi gezilebiliyor. Giriş ücreti hemen hepsinde aynı, 5 Euro. Biz bu turumuzda Het Jonge Schoop’u gezdik. Burası bir kereste değirmeni. Giriş kısmında tanıtım amaçlı kısa bir video izliyorsunuz, değirmenin işleyişi ve mekanizması hakkında… Sonra da değirmenin içini geziyorsunuz. Biz bu değirmenin içerisinde ez an bir saatimizi geçirdik. Suda ıslatılıp soyulan ağaç gövdelerinin değirmen gücüyle taşınmasını ve kesimlerini izledik. Bu arada ufak bir not, bu bölgedeki değirmenler sadece turistik amaçla faaliyet göstermiyor, burada işlenen ürünler piyasaya satılıyor.

Hollandanın masalsı yel değirmeni köyü


Sıcak çikolata içmeyi unutmayın

Bu bölge konumu itibariyle oldukça rüzgâr alıyor. Bu sebeple hava ne kadar güzel olursa olsun bir süre sonra üşüyorsunuz. İşte tam bu an için önerim; sıcak çikolata. Nerede satılıyor tarif etmeme gerek yok, kokuyu takip edin yeter. Sıcak çikolatanızın kakaosunu kendiniz karıştırın üstüne mis gibi yeni sağılıp kaynatılmış sütü onlar eklesin. Ve sıra mis gibi çikolata kokusuyla birlikte değirmen manzarasında keyif yapmakta.

Hollandanın masalsı yel değirmeni köyü


El sanatları ve hediyelik eşya dükkânlarını pas geçmeyin

Sıcak çikolata molası sonrasında el sanatları ve hediyelik eşya dükkânlarını gezebilirsiniz. Buradaki bazı butik dükkânlar hem dekorasyon hem de ürün çeşitliliği açısından gerçekten çok keyifli, klasik hediyelik dükkânlar deyip geçmeyin, mutlaka bir göz atın. Ayrıca bu bölgede Hollanda’nın meşhur tahta ayakkabılarının yapıldığı el sanatları dükkânı da var, meraklısına duyurulur.

Zaanse Schans’ın evlerini görmeden dönmeyin

İşte kendinizi masalda hissedeceğiniz bir başka alan. Garanti veriyorum fotoğraf çekmeye, keyifle iç geçirmeye doyamayacaksınız. Buradaki evler tipik Hollanda ahşap mimarisi tarzında inşa edilmiş ve 1861 yılında koruma amaçlı olarak bu bölgeye tek tek taşınmış. Yıllar önce şu an evlerin olduğu bölge bataklık ve çayırmış, şimdiki halini gördüğünüzde inanamayacaksınız. Bu alanda keyif yapma kısmını biraz daha uzatmak isterseniz bu evlerin tam karşısında yer alan kulübün bahçesinde bir şeyler içebilirsiniz. Ve son olarak bu bölgeyi biraz daha detaylı tanımak isterseniz Zannse Schans müzesini  ziyaret edebilirsiniz.

 

İpek EVCi
İpek EVCi
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