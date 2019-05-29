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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve Fotoğraflar: İpek EVCi / Instagram : @aradiginizkisigeziyor
29.05.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Hollanda’nın masal köyü: Giethoorn

İpek EVCi
İpek EVCi
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İpek EVCi
İpek EVCi
Hollanda’nın masal köyü: Giethoorn

Amsterdam merkezin yanı başındaki bir köye gidip kendinizi rüyada ya da küçüklüğümüzde hayalini kurduğumuz masallardaki o köyde bulmak ister misiniz? Cevabınız “Evet” ise işte sizler için masal köy Giethoorn gezi rehberimi…

Giethoorn, Hollanda’nın Overijssel eyaletinde bir köy. Son yıllarda turistler tarafından keşfedilen ve ziyaret eden turist sayısında büyük bir artış yaşanan bu köy, adını ilk kez 1958 yılında çekilen ve Hollanda film tarihinin kilometre taşlarından birisi sayılan ‘Fanfare’ isimli filmden sonra duyurmuş. Köy büyük bir göl kenarına kurulu. Küçük adalar, göletler ve sazlıklardan oluşuyor. 170’in üzerinde köprü ile birbirine bağlanmış adacıklara ulaşım köprü ve kayıklarla sağlanıyor. İşte tüm bu özellikleri ve muhteşem çiftlik evleriyle Giethoorn huzur bulacağınız bir köy.

Hollanda’nın masal köyü: Giethoorn


Nasıl gidilir?

Giethoorn’a araçla, otobüsle veya Amsterdam merkezden kolaylıkla organize edeceğiniz günübirlik turlarla gidebilirsiniz. Köye giden yollar o kadar keyifli ki 1,5 saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Yemyeşil yollar üzerinde yeri geliyor rüzgâr değirmenleri, yeri geliyor minik köy evleri eşlik ediyor yolculuğunuza. Ana yoldan kıvrılarak girdiğiniz köy yolunda ise otlayan hayvanları, rengârenk doğayı keyifle izlerken bir bakmışsınız Giethoorn’dasınız.

Hollanda’nın masal köyü: Giethoorn

Hollanda’nın masal köyü: Giethoorn


Neler yapılır?

Köyü detaylıca dolaşmak isterseniz kayık alternatifi daha mantıklı olabilir çünkü yürüyüş yaparken bazı köprüler özel mülke ait olduğundan geçiş yasak oluyor ve bazı bölgeleri merak ettiğiniz halde gezemiyorsunuz. Kayıkları kiralamak için son saat 16.00. Turunuzu 1 saatte tamamlıyorsunuz ve saat 17.00 sonrasında kanallarda dolaşan kayıklar sadece köy sakinlerine ait oluyor. Biz köyü ilk olarak motorlu bir kayıkla gezdik.

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Adriyatike bakan vizesiz güzellik Birçok ünlünün adresi, üstelik çok da ucuz...
Adriyatik'e bakan vizesiz güzellik! Birçok ünlünün adresi, üstelik çok da ucuz...



Beklediğimin aksine kayığımızı görevliler kullanmadı. Bize kısaca nasıl kullanmamız gerektiğini anlattılar ve elimize basit bir harita verdiler. Biz de biraz şaşkın, biraz gergin ama oldukça meraklı şekilde kayığımızın kenarına sıkı sıkı tutunarak turumuza başladık. Evlerin arasında ilerledikçe belki ortamın verdiği huzurla belki de kayıkların birbirine ufak ufak sürtmeleri dışında bir tehlike olmadığını fark ettiğimizden bizdeki gerginlik bitti, keyifli dakikalarımız başladı.

Hollanda’nın masal köyü: Giethoorn

Hollanda’nın masal köyü: Giethoorn


Köy içerisinde dolaşırken kanallar için belirlenmiş kuralların olduğunu fark ettik. Örneğin kanallar içerisinde trafik tek yönlü ilerliyor, geri dönüş yapamıyorsunuz. Geri dönmek için köyün arka kısmında yer alan göle bağlanıp köyün dışından dolaşmanız gerekiyor.

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Türkiyenin en güzel kasabaları Doğanın içinde sessiz sakin 11 adres...
Türkiye'nin en güzel kasabaları! Doğanın içinde sessiz sakin 11 adres...



Çocuklu aileler için ufak bir not; biz beş yaşındaki oğlumuz Efe ile bu turu yaptık. Rahatsız edici, tehlikeli bir durumla karşılaşmadık. Özellikle kayıkla gezdiğimiz kısmından büyük keyif aldı, zaman zaman minik direksiyonu köşesinden tutabilmek onu çok mutlu etti.

Hollanda’nın masal köyü: Giethoorn


Köyün bir bölümünü yürüyüş yaparak gezebilirsiniz

Bahsettiğim gibi köprüler sizi minik adacıklara bağlıyor. Eğer bu adacıklarda tek bir ev var ve burası özel mülk ise o köprünün ortasında ‘özel mülk, giriş yasak’ yazısını görüyorsunuz. Köy içerisinde belirlenen bir yürüyüş rotası var. Onun dışındaki alanlarda dolaşamıyorsunuz maalesef. Köprüleri geçemeseniz de oturduğunuz tahta bir bankta o ‘meşhur kırmızı panjurlu evi’ izlemek bile yetiyor, emin olun. Tabi akıllarda o bilindik cümleler, ‘insanlar bu evlerde yaşıyor’, ‘insanın burada ömrü uzar’…

Hollanda’nın masal köyü: Giethoorn


Köy içerisindeki otellerde konaklayabilir, restoranlarda keyif yapabilirsiniz

“Burada günübirlik bir tur bana yetmez, şu kanalın kenarında yeni güne merhaba demek” istiyorum diyorsanız eğer konaklayabileceğiniz butik oteller de var. Biz bir sonraki turumuzda kesinlikle bu alternatifi değerlendireceğiz. Kanallar içerisinde turumuzu atarken restoranları görmüştük ve öğle yemeğimizi yiyeceğimiz yeri zor da olsa seçmiştik. O kadar keyifli noktalarda o kadar güzel restoranlar var ki seçim yapmak gerçekten zor.

Hollanda’nın masal köyü: Giethoorn

Hollanda’nın masal köyü: Giethoorn


‘Giethoorn Müzesi’ni gezebilirsiniz

Yıllar öncesindeki çiftlik evlerini ve çiftlik yaşamının detaylarını inceleyebileceğiniz Giethoorn Müzesi köyün merkezinde yer alıyor. Bu müzede belirli tarihlerde minik organizasyonlar yapılıyor, konserler veriliyor. Şanslıysanız böyle bir organizasyona denk gelebilirsiniz. Masal köy ile söyleyebileceklerim bu kadar, hissettiğim huzuru anlatmaya kelimeler yetmez. Bir gün yolunuz Amsterdam’a düşerse bu güzel köyü ziyaret etmeyi unutmayın…

Hollanda’nın masal köyü: Giethoorn

Hollanda’nın masal köyü: Giethoorn


İpek EVCi
İpek EVCi
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