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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazı ve Fotoğraflar: İpek EVCi / Instagram : @aradiginizkisigeziyor
08.01.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Çölün ortasında büyüleyici güzellik

İpek EVCi
İpek EVCi
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İpek EVCi
İpek EVCi
Çölün ortasında büyüleyici güzellik

Huaccachina… Okunuşu da yazılışı kadar zor olan bu minik yerleşim yeri Peru’nun bize sunduğu sürprizlerden birisi oldu. Machu Picchu deneyimimizden sonra rotayı Ica Çölü’ndeki minik vaha Huaccachina’ya gidebilmek için Lima’ya çevirdik. Çok ilginç şeyler yaşadık. İşte size Huaccachina gezi rehberi…

Uçsuz bucaksız kum tepelerinin oluşturduğu Ica Çölü’ndeki bu minik yerleşim alanına dilerseniz Peru’dan düzenlenen turlarla ya da araç kiralayarak gidebilirsiniz. Biz programımız daha esnek olabilsin diye araç kiralamayı tercih ettik. Lima ve çevresi yıl içerisinde oldukça az yağış alan bir bölge, yani okullarda öğrendiğimiz çöl iklimi örneklerinden. Tosun Paşa’da merakla aranan Yeşil Vadi’yi izleyerek büyümüş bir jenerasyon olarak çöl içerisindeki vaha fikri bizi oldukça heyecanlandırdı, düştük yollara.

Çölün ortasında büyüleyici güzellik


Huaccachina, Lima merkeze yaklaşık dört saat uzaklıkta, aslında süre kısalabilir fakat yol çalışmaları ve kural dinlemeyen Peru şoförleri sayesinde yol uzuyor. Lima’dan ortalama bir saat uzaklaştıktan sonra yol kenarlarında ara ara kum tepelerini görmeye başlıyorsunuz ve tabi Huaccachina’ya yaklaştıkça bu oran artıyor. Sonra birden kendinizi kum tepelerinin arasında göl kenarında buluyorsunuz. Ve işte nefesinizi kesen o an… Palmiyeler, göl ve gözünüzün görebildiği son noktaya kadar kum…

Çölün ortasında büyüleyici güzellik


Şaşkınlığımızı gizlemeye ve “Bu göl yapaydır canım” diye bahaneler üretmeye çalışırken bölgenin rehberinden aldığımız bilgiyle bir kez daha etkileniyoruz, göl ve yeşillikler doğal, suni değil. Hatta bir inanışa göre bu vahanın oluşumunda İnkalılar zamanında bir prense âşık olan prensesten bahsediliyor. Hikâyede prensin ölmesinden sonra prenses o kadar gözyaşı döküyor ki, bu göl oluşuyor. Prensesin ağlamasını gizlice izleyen avcıyı fark eden prenses avcıdan bu gölün etrafını dolaşarak kaçıyor ve bu kaçışta gölü çevreleyen dev kumullar oluşuyor. Huaccachina’nın hikâyesi bu şekilde, gelelim işin eğlenceli kısmına. Bu kum tepeleri tam bir atraksiyon merkezi. Dilerseniz buggy denilen çöl araçlarıyla son hız çöl turu ya da sandboard yapabilirsiniz.  “Ben daha sakin vakit geçirmek istiyorum” derseniz günün geceye döndüğü, havanın birden serinlediği Ica Çölü’nde gün batımının keyfini çıkarmanızı öneririm.

Çölün ortasında büyüleyici güzellik


Biz tüm bu alternatifler arasında seçim yapmaya çalışıp beş yaşındaki oğlumuzla birlikte “Buggy riskli olabilir mi, sever mi, korkar mı?” diye düşünürken Efe seçtiği araçlardan birisine çoktan binmişti bile. Bu arabalarda çocuklar için ayrı bir kemer, kilit sistemi var. Açıkçası bu detay içimizi rahatlattı ve Efe’den aldığımız cesaretle çıktık yola. Hayatımda unutamayacağım anlardan birisini daha yaşadım o aracın içerisinde. Hız, rüzgâr, çıtır çıtır insanın yüzüne çarpan kum taneleri…

Çölün ortasında büyüleyici güzellik

Çölün ortasında büyüleyici güzellik


Tüm bu duygular içerisinde keyifle ilerlerken birden yavaşladık ve tırmandığımız bir tepenin zirvesine park ettik aracımızı. Biz daha ne olduğunu anlamadan şoförümüz Carlos sanboardu arabanın bagajından çıkarmıştı bile. Aslında bunun için anlaşmamıştık kendisiyle, biz kardan sonra kumda kaymak nasıl olur diye çok merak etmiştik, kaymak da istemiştik fakat çocukla olduğumuz için bu alternatifi pas geçmiştik.

Çölün ortasında büyüleyici güzellik

Arabadan inip ne yapacağımızı anlamaya çalışırken Carlos sadece kayak şeklinde değil, boardların üzerine yatarak da kumların keyfini çıkarabileceğimizi söyledi. “Siz sırayla kayın ben Efe ile tepede sizi bekliyor olacağım” dedi ve bizi can evimizden vurdu. İlk denemeyi eşim yaptı, “Ben sıramı beklerken cesaret edebilir mi, denemek ister mi?” diye hiç düşünmediğim oğlum sıramı kapıverdi elindeki minik board ile. Meğer biz hazırlanırken Carlos Efe’ye küçük boardu gösterip onu ikna etmiş, bizimkisi de dünden hevesliymiş. Carlos’un verdiği tüm direktifleri dinleyip, boardun üzerine boylu boyuna uzanan oğlum kendisini bırakıverdi dik yokuştan aşağıya. Ve yine o tanıdık ses ve kahkahalar çınladı havada, bir tur daha, sonra bir kez daha…  Yeterince yorulup tepeden yukarıya yürüyemeyeceğimiz aşamaya gelene kadar vakit geçirdik çölün ortasında.

Çölün ortasında büyüleyici güzellik


Günün kalan kısmını çölde ve vahadaki gölün kıyısında keyifle geçirdik. Göl kıyısında çölde gezen buggyleri, sandboarding yapan kişileri izlemek, rüzgârın yönüne göre zaman zaman bize getirdiği kahkahaları dinlemek oldukça eğlenceliydi. Havanın kararmaya başladığı saatlerde Lima’ya doğru yola çıktık. Bu arada ufak bir not, dilerseniz vahada konaklayabileceğiniz oteller var. Kakat biz programımız sıkışık olduğu için Lima’ya dönmeyi tercih ettik.

İşte bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin verdiği keyifle, kocaman turuncu güneş denizin içine batıp bize eşlik ederken Lima’ya dönüş yolundaydık. Arka koltuktaki oğlumuz yorgunlukla çoktan uykuya dalmıştı bile… Burayı mutlaka görmelisiniz…

İpek EVCi
İpek EVCi
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