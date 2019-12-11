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Yazı ve Fotoğraflar: İpek EVCi / Instagram : @aradiginizkisigeziyor
11.12.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Avrupa’nın en renkli etkinliği: Amsterdam Işık Festivali

İpek EVCi
İpek EVCi
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İpek EVCi
İpek EVCi
Avrupa’nın en renkli etkinliği: Amsterdam Işık Festivali

Amsterdam, renkli kanalların ve bisikletlerin şehri… Biraz nazlı olan havasını güzel yakaladığınızda öyle keyifli zaman geçirirsiniz ki bu Avrupa şehrinde… Fakat mevsimlerden kış ise Amsterdam insanı dondurur desek yeridir. Kışın, oldukça soğuk sert esen rüzgârlar ve yağan yağmurla geçtiği Amsterdam’da insana kışı bile sevdiren bir organizasyon var; Işık Festivali. İşte size Amsterdam Işık Festivali hakkında tüm detaylar…

Kanallar şehri Amsterdam’ı bir de ışıklarla süslenmişken düşünmek ister misiniz? Düşünmek yetmez, görmek de istiyorum derseniz bu yıl sekizincisi düzenlenen Amsterdam Işık Festivali’ne davetlisiniz.

Avrupa’nın en renkli etkinliği: Amsterdam Işık Festivali



Deniz seviyesinin 6,7 metre altında olan ve dünyadaki en düşük yüzölçümü sahip şehirlerin başında gelen Amsterdam’ı Aralık- Ocak ayları arasında ziyaret ediyorsanız bu festivali kaçırmayın. Festival bu yıl 28 Kasım 2019- 19 Ocak 2020 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Avrupa’nın en renkli etkinliği: Amsterdam Işık Festivali


Her yıl farklı bir tema ve farklı sanatçıların eserleriyle aydınlanan Amsterdam kanalları ve sokakları bu yıl 20 sanat eseriyle 5 şehir hikâyesini anlatıyor. 2019-2020 festivalinin teması ‘Bozmak’ (İngilizcesi Disrupt).

Avrupa’nın en renkli etkinliği: Amsterdam Işık Festivali



Festival kapsamında dünyanın farklı noktalarından gelen sanatçıların eserleri sergileniyor. Bu eserlerden bazıları sanat eserinin aydınlatılmasıyla, bazıları ise gölge oyunlarıyla sergileniyor.

Şehirde bu festival kapsamında farklı etkinlikler de düzenleniyor. Çocuklar için workshoplar, yetişkinler için partiler, festivale dahil olup dış ve iç cephelerini ışıklandıran restoran ve kafeler…

Avrupa’nın en renkli etkinliği: Amsterdam Işık Festivali


En gözde uygulama hangisi derseniz tabi ki kanal ve yürüyüş turları. Kanal turları için farklı alternatifler var. Dilerseniz kapalı teknelerle katılımcılara açık turlara katılabilirsiniz, dilerseniz kendinize özel botunuzu kiralayabilirsiniz, tercih size kalmış. Tekne turları yaklaşık 1,5 saat sürüyor ve kaptan yanından geçtiğiniz eserlerin her detayını size anlatıyor. Sıcak içeceğinizi yudumlarken ışıl ışıl kanallarda
dolaşmak oldukça keyifli.

Avrupa’nın en renkli etkinliği: Amsterdam Işık Festivali

Işık Festivali kapsamında farklı bir alternatif olarak şehrin gözde hayvanat bahçelerinden birisi olan Artis’i kapalı olduğu saatler içerisinde özel geliştirilmiş bir uygulama rehberliğinde dolaşma fırsatı yakalıyorsunuz.

Bu tur kapsamında tek ayak üzerinde uyuyan flamingoları, karanlıkta parlayan mantarları ve karanlıkta avlanan yarasaları gözlemleme fırsatı da bulabilirsiniz. Hayvanat bahçesi içerisinde düzenlenen bu yürüyüş turları da yaklaşık 1,5 saat sürüyor ve küçük büyük herkes için uygun.

 

 

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İpek EVCi
İpek EVCi
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