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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatGezginlerElbe'nin Floransa'sı Dresden
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Hamide TEKİN

Elbe'nin Floransa'sı Dresden

Almanya deyince birçoğunuzun aklına Berlin, Hamburg ya da Münih gelir hatta ve hatta Köln gelir ama Dresden gelmez hipotezinden yola çıkarak Elbe Nehri'nin kıyısındaki Saksonya'nın başkenti güzeller güzeli Alman şehrini gezdim ve sizlere anlatmaya istedim. Hadi başlayalım...

Hamide TEKİN / Instagram: @gezgin__kiz
Hamide TEKİN
Hamide TEKİNGezgin

Tarihi, sanatsal güzellikleri, mimari yapılarıyla Elbe Nehri'nin kıyısındaki Floransa olarak anılan Dresden, eski Doğu Almanya topraklarında kalır. Elbenin Floransası Dresden
Söz konusu Almanya olunca yani bir Alman şehrinin tarihine ait bilgi vermeye gelince II. Dünya Savaşı’nın adı mutlaka geçiyor. Dresden bu savaştan aldığı yara ise biraz daha üzücü. Savaş boyunca açık şehir olan ve hiçbir saldırı geçirmemiş ama savaşın bittiği günler olan 13-14 Şubat günlerinde müttefik devletlerin bombalanan İngiliz şehirlerinin intikamını almak için yaptığı ağır bombardımana maruz kalmış, şehrin sembolü Frauenkirsche dahil olmak üzere birçok yapı hasar almış ve yaklaşık 230.000 kişinin öldüğü açıklanmış. Savaşın sona ermesinin ardındansa kayıp sayısına dikkat çekip gündemi sarsmak için bir adet 0'ın eklendiği ortaya çıkmış.

Elbenin Floransası Dresden

Savaştan çok hasar almasına rağmen yaralarını sarıp, Doğu Almanya'nın güçlü şehirlerinden biri haline dönüşen Dresden, şimdilerde en çok ziyaret edilen şehirlerden birisi… Bunun sebebi hem Berlin'e hem de Çekya'ya dolayısıyla Prag'a yakın olması ve birçok turistin rotasına kolayca ekleyebilmesi diye düşünüyorum. Zira benim kişisel tavsiyem Prag'a uçup orayı gezmenizin ardından Dresden'e geçip (tren ya da araç kiralayarak) burada geçireceğiniz iki günün ardından Berlin'i keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Renkli sokaklarıyla ünlü rotalar
Renkli sokaklarıyla ünlü rotalar


Dresden'e nasıl ulaşabileceğinizi yazmayacağım, çünkü birden fazla olasılık yukarıda da bahsettiğim gibi çeşitli kombinasyon var ama Dresden'e ne zaman gideceğinizi ya da kaç gün geçireceğinize dair öneride bulunmak istiyorum müsaadenizle. Malumunuz Almanya hele de Doğu Almanya kış aylarında öyle cıvıl cıvıl bir gezi vadetmiyor, ne kadar dayanıklı olduğunuzu iddia ederseniz edin çok üşüyebilirsiniz, bu sebeple mayıs-ekim ayları gidin derim. Ama sevgili dostlar kış mevsiminin tek istisnası tüm Avrupa için olduğu gibi Dresden için de Noel dönemi. Donsanız da üşüseniz de Noel döneminde giderseniz (26 Kasım - 24 Aralık arası) çok çok güzel zaman geçireceğinizden eminim. Peki, Dresden'e kaç gün yeter, kaç günde şehri gezebilirsiniz keşke demeden sorusu varsa aklınızda iki tam günün yeteceği kanaatindeyim. Yani örneğin cumartesi sabah gidip pazar akşam döneceğiniz bir plan Dresden için içinize sinecek bir gezi için yeterli olacaktır.

Elbenin Floransası Dresden

Peki, bu iki günde Dresden'de nereleri gezelim derseniz hadi başlayalım görülecek yerler listesine.

Dresden Frauenkirsche:

Sadece Almanya'nın değil dünyanın dikkat çekici kiliselerinden biri olan Frauenkirsche 1783 yılında tamamlanmış Barok mimarisinin en önemli eserlerinden biri. II. Dünya Savaşı’nda tamamen bombalanan ve yerle bir olan kilisenin yıkıntıları kataloglanarak depolanmış ve 1990 yılına kadar saklanmış. 1990 yılında Almanya'nın birleşmesinin ardından yeniden yapımına başlanan kilise 2005 yılında tamamlanıp açılmış. O günden beri de her yıl 180'den fazla konsere ve müzikale ev sahipliği yapan şehrin en önemli sembolü haline gelmiş. Dresden Eski Şehrin merkezinde olan kilise aynı zamanda Noel döneminde Noel pazarının da ev sahibi sayılıyor.

Elbenin Floransası Dresden

Zwinger Sarayı:

Müzeler kompleksi olarak adlandırabileceğimiz Zwinger Sarayı içinde Porselen Müzesi, Zooloji Müzesi, Tarih Müzesi, Silah Müzesi gibi 32 farklı galeri ve müzeyi içinde barındırıyor. Müzeleri gezmeseniz bile sarayın bahçesinin içinde zaman geçirmenizi tavsiye ederim.

Elbenin Floransası Dresden

Theatherplatz:

Ortasında Kral John'un heykeli, sol yanında şehrin opera binasıyla Theatherplatz Almanya'nın en güzel meydanlarından biri. Zwinger Sarayının hemen yanında olduğu için rahatça bulabilir ve gezebilirsiniz.

Elbenin Floransası Dresden

Katolik Mahkemesi Kilisesi:

1755 yılında tamamlanan ve 1980'de katedral statüsüne yükseltilen Elbe Nehri üzerindeki köprünün ucunda bulunan kilise, İtalyan Barok tarzında inşa edilmiş ve aldığı yaralardan sonra II. Dünya Savaşı’ndan sonra tamamen restore edilmiş. Kilisenin en çarpıcı özellikleri 85,5 metre yüksekliğindeki kulesi ve nişlerdeki ve korkuluktaki 78 heykel. İçi de dışı kadar görkemli, 1722'den kalma bir oyma kürsü, 1751'den kalma Yükseliş sunağı ve 1753'ten kalma Silbermann organıdır. Dört mezar tonozunda, Saksonya'nın birçok kralının ve prensinin kalıntıları saklanıyormuş ve bir kavanozda rivayete göre Augustus'un kalbi saklanıyormuş (cesedi Krakow'a gömülmüş).

Elbenin Floransası Dresden

Brühl Terası:

Dresden'e Brühl terasından bakmadan dönmeyin diye o kadar çok yorum okumuştum ki "Acaba abartıyorlar mı?" diye düşünmeden edemedim. Ama gidince gördüm ki, yok abartmıyorlarmış, ‘’Avrupa'nın Balkonu’’ olarak da bilinen bu teras gerçekten görmeye değer. Schlossplatz ile eski şehir surlarının arasında kalan 1783 yılında özel bir bahçe olarak düzenlenen 1814'te ise halka açılmış.

Elbenin Floransası Dresden

Merdivenlerin üzerindeki heykeller sabah, öğle, akşam ve geceyi temsil ediyormuş.  Benim gördüğüm ve en çok sevdiğim yerler yukarıdakiler ama Dresden'e neden Elbe'nin Floransası dediklerini aşağıdaki uzun listeyi görünce daha iyi anlayacaksınız siz de. İki gün yukarıdakiler için fazla gelmiş olabilir ama listenize aşağıdakileri eklerseniz iki gün az bile gelecek eminim:

Almanya’da sıra dışı bir gezi: Öğrenci hapishanesi (Heidelberg)
Almanya’da sıra dışı bir gezi: Öğrenci hapishanesi! (Heidelberg)

 

Dresden Residential Castle and Museums

Landhaus and the Kreuzkirsche

The Great Garden

Japanese Palace and Golden Horseman

Loschwitz and the Blue Wonder

The Pillnitz Palaces

German Hygiene Museum

Elbenin Floransası Dresden

Dresden'in eski şehir (Altstadt) bölgesi kadar yeni şehir (Neustadt) tarafında da görülecek çok güzel yerler var. Restoranların, ‘’hipster’’ kafelerin olduğu yeni şehirde benim en sevdiğim yer Kunsthofpassage yani Sanat Pasajı. Görlitzer Strasse 21 numara diye harita uygulamasından aratırsanız rahatlıkla ulaşabileceğiniz bu pasaj renkli binaları, sanat kokan kafeleriyle çok çok seveceğiniz bir yer. Pazar günü giderseniz mekânlar kapalı olacaktır ama en azından bizim gibi pasajı gezebilirsiniz. Dresden'e eğer tavsiyeme uyup Noel zamanı yolunuz düşerse de mutlaka Noel pazarlarını gezin, hem eski şehirdeki hem de Striezelmarkt Noel pazarları Almanya'nın en kalabalık ve en güzellerinden biri. Sıcak şarap içip (ya da sıcak çikolata) Trdelnik yiyerek çok keyifli zaman geçireceğinize eminim.

Elbenin Floransası Dresden

Fotoğraflar: Hamide TEKİN 

Kaynak: Hamide TEKİN / Instagram: @gezgin__kiz

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