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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahat YazılarıTango, biftek ve şarap üçgenindeki Avrupai şehir: Buenos Aires
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Halil KAYA | Fotoğraflar: Halil Kaya, Alamy
21.05.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Tango, biftek ve şarap üçgenindeki Avrupai şehir: Buenos Aires

Halil KAYA
Halil KAYA
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Halil KAYA
Halil KAYA
Tango, biftek ve şarap üçgenindeki Avrupai şehir: Buenos Aires

Arjantin tarihi, politik ve dramatik olaylarla dolu. 2001 krizi nedeniyle Güney Amerika’nın en ucuz başkentlerinden de biri. Değer kaybeden peso turistler için avantaj. Çılgın müziği, anlatılmaz mutfağı, hayattan keyif alan insanlarıyla Buenos Aires ya da kısaca ‘BA’ dünyanın en sarhoş edici kentlerinden biri. İşte Buenos Aires hakkında detaylar…

Buraya gelenler kentin en havalı barları ve gece kulüplerinde şafak sökene kadar eğlenip, nezih muhitlerinde, şık butiklerinde, en lüks restoranlarında kişi başına 20 dolara, en iyi Arjantin şarapları eşliğinde üç çeşit yemek yiyebiliyor. İlk bakışta Buenos Aires hiç de Güney Amerika’da yer alan bir kent gibi görünmüyor. Kent İspanyol, İngiliz, Fransız ve İtalyan kültürlerin en iyi özelliklerini alıp kendininkini yaratmış.

Tango, biftek ve şarap üçgenindeki Avrupai şehir: Buenos Aires


Kaçırılmaması gerekenler arasında lüks alışveriş bölgesi olan Recoleta, İtalya dışındaki en büyük İtalyan yerleşim yeri olan Boca Juniors futbol takımına ev sahipliği yapan La Boca yer alıyor.  Dünyanın en büyük antik merkezlerinden biri olan ve orijinal İspanyol yerleşim yeri San Telmo ve aralarında Evita’nın halka el salladığı Casa Rosada’nın da olduğu birbirinden güzel yapılarla dolu Micro Centro, Congreso ve Tribunales görülmesi gereken yerlerlerden…

Tango, biftek ve şarap üçgenindeki Avrupai şehir: Buenos Aires


Kent etrafında ve içinde gezmek kolay, toplu taşıma ağı iyi ve ucuz. Subte yani Boines Aires metrosu bile incelemeye değer. 1912’den bugüne, tahta vagonlarla tarihe ışık tutuyor. Nostalji yaşamak istiyorsanız 1930’dan kalma posterleri olan ‘A hattını’ seçin. Şehrin gündelik yaşamına karışmak ve görmek isterseniz rehberli bisiklet turuna katılın. Buenos Aires hiç uyumayan şehir. ‘Buenos noches’ burada iyi geceler değil, her şeyin daha yeni başladığı anlamına geliyor.

Tango, biftek ve şarap üçgenindeki Avrupai şehir: Buenos Aires

Tango, biftek ve şarap üçgenindeki Avrupai şehir: Buenos Aires


Arjantin mutfağında Rönesans yaşanıyor. Yöresel tatlar dünya mutfağıyla birleşiyor. Palermo Soho, Palermo Hollywood restoranların yoğunlaştığı yerler. Buenos Aires’teki tüm etkinliklerde olduğu gibi yemeğe de geç çıkılıyor. ‘La Vinera De Gualterio Bolivar’ gidip, dokuz çeşit tadımlıkların keyfini çıkartın, fakat bir hafta öncesinden rezervasyon şart. Gösteri eşliğinde yemek isterseniz Carlos Jardel en iyi seçim olacaktır. Carlos Jardel Tango’nun mucidi olarak da bilinmekte...

Tango, biftek ve şarap üçgenindeki Avrupai şehir: Buenos Aires


Nerede yemeli?

İki kişi yarım şişe şarap ve yemek Casa Cruz, 24 dolar. Sucre 23, Dahi 16 Dolar. Buenos Aires’in en güzel yerlerinden birisi Delta Tigre fit. Yerlilerin yazlık evlerinin bulunduğu bir bölge (Şile ve Ağva gibi). Delta Tigre’de tek ulaşım aracı tekneler. Herkes bahçesinde keyifle kahvaltısını yapıyor. Evler, bahçeler bakımlı ve şık.

 

Halil KAYA
Halil KAYA
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