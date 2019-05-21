Tango, biftek ve şarap üçgenindeki Avrupai şehir: Buenos Aires

Buraya gelenler kentin en havalı barları ve gece kulüplerinde şafak sökene kadar eğlenip, nezih muhitlerinde, şık butiklerinde, en lüks restoranlarında kişi başına 20 dolara, en iyi Arjantin şarapları eşliğinde üç çeşit yemek yiyebiliyor. İlk bakışta Buenos Aires hiç de Güney Amerika’da yer alan bir kent gibi görünmüyor. Kent İspanyol, İngiliz, Fransız ve İtalyan kültürlerin en iyi özelliklerini alıp kendininkini yaratmış.



Kaçırılmaması gerekenler arasında lüks alışveriş bölgesi olan Recoleta, İtalya dışındaki en büyük İtalyan yerleşim yeri olan Boca Juniors futbol takımına ev sahipliği yapan La Boca yer alıyor. Dünyanın en büyük antik merkezlerinden biri olan ve orijinal İspanyol yerleşim yeri San Telmo ve aralarında Evita’nın halka el salladığı Casa Rosada’nın da olduğu birbirinden güzel yapılarla dolu Micro Centro, Congreso ve Tribunales görülmesi gereken yerlerlerden…







Kent etrafında ve içinde gezmek kolay, toplu taşıma ağı iyi ve ucuz. Subte yani Boines Aires metrosu bile incelemeye değer. 1912’den bugüne, tahta vagonlarla tarihe ışık tutuyor. Nostalji yaşamak istiyorsanız 1930’dan kalma posterleri olan ‘A hattını’ seçin. Şehrin gündelik yaşamına karışmak ve görmek isterseniz rehberli bisiklet turuna katılın. Buenos Aires hiç uyumayan şehir. ‘Buenos noches’ burada iyi geceler değil, her şeyin daha yeni başladığı anlamına geliyor.











Arjantin mutfağında Rönesans yaşanıyor. Yöresel tatlar dünya mutfağıyla birleşiyor. Palermo Soho, Palermo Hollywood restoranların yoğunlaştığı yerler. Buenos Aires’teki tüm etkinliklerde olduğu gibi yemeğe de geç çıkılıyor. ‘La Vinera De Gualterio Bolivar’ gidip, dokuz çeşit tadımlıkların keyfini çıkartın, fakat bir hafta öncesinden rezervasyon şart. Gösteri eşliğinde yemek isterseniz Carlos Jardel en iyi seçim olacaktır. Carlos Jardel Tango’nun mucidi olarak da bilinmekte...









Nerede yemeli?

İki kişi yarım şişe şarap ve yemek Casa Cruz, 24 dolar. Sucre 23, Dahi 16 Dolar. Buenos Aires’in en güzel yerlerinden birisi Delta Tigre fit. Yerlilerin yazlık evlerinin bulunduğu bir bölge (Şile ve Ağva gibi). Delta Tigre’de tek ulaşım aracı tekneler. Herkes bahçesinde keyifle kahvaltısını yapıyor. Evler, bahçeler bakımlı ve şık.