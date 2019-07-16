Sibiuâ€™nun gÃ¶zleriâ€¦

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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YazÄ± ve fotoÄŸraflar: Halil KAYA
16.07.2019 - 10:33, Son GÃ¼ncelleme:

Sibiuâ€™nun gözleriâ€¦

Halil KAYA
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Halil KAYA
Halil KAYA
Sibiuâ€™nun gözleriâ€¦

Sibiu, Transilvanyaâ€™da Alman SaksonlarÄ±n kurmuÅŸ olduÄŸu yedi ÅŸehirden (Siebenburgen) en zengini ve en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼. 1940â€™lara kadar nÃ¼fusun bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu AlmanmÄ±ÅŸ. Bu durum ÅŸehrin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ ve mimarisinde de Ã¶nemli rol oynamÄ±ÅŸ. Åžehir 2007â€™de Avrupa KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti seÃ§ilmiÅŸti. Son olarak Forbes tarafÄ±ndan da Avrupa'nÄ±n yaÅŸanacak en pastoral sekizinci ÅŸehir seÃ§ildi. TÃ¼m bunlar gÃ¼zel ama aslÄ±nda ÅŸehir Ã§ok daha benzersiz ve ilginÃ§ bir ÅŸeye sahipâ€¦

Sibiu â€˜gÃ¶zlÃ¼ ÅŸehirâ€™ olarak bilinir. Eski tarihi ÅŸehir, iÃ§ iÃ§e geÃ§miÅŸ geÃ§itlerle birbirine baÄŸlanmÄ±ÅŸ bir ÅŸehir merkezinden oluÅŸuyor. Gotik tarzdaki binalar Macar-Alman etkisini yansÄ±tÄ±yor ve Ã§oÄŸu aÄŸÄ±r kiremitli Ã§atÄ± tavanlarÄ±nda ortak bir Ã¶zellik taÅŸÄ±yor; size bakan gÃ¶z kapaklarÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nen kÃ¼Ã§Ã¼k tavan pencereleriâ€¦ Sibiu, bir zamanlar Almanca konuÅŸan Transilvanya nÃ¼fusu olan SiebenbÃ¼rger Sachsen'in idari merkezi ve baÅŸkentiydi. Bu uykulu ÅŸehirde birkaÃ§ gÃ¼n kaldÄ±m. Ziyaret ettiÄŸim diÄŸer Transilvanya kentlerinde binalardan bakan benzer gÃ¶zler gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼m, ancak hiÃ§biri Sibiu'dakilere benzemiyorduâ€¦

Sibiuâ€™nun gÃ¶zleriâ€¦


Ã‡atÄ±daki bu pencereler tavan aralarÄ±nda soÄŸutma sistemi olarak kullanÄ±yor. GÃ¶zlerin Ã§oÄŸu, 15 ve 19. yÃ¼zyÄ±llar arasÄ±nda inÅŸa edilmiÅŸ. Pratik amaÃ§larÄ±na raÄŸmen, bazÄ±larÄ± bu gÃ¶zlerin insanlara korku aÅŸÄ±lamak, her zaman izlendiklerini bildirmek ve buna gÃ¶re davranmak iÃ§in inÅŸa edildiÄŸini iddia ediyor.

Sibiuâ€™nun gÃ¶zleriâ€¦


Eski Romanya Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolae CeauÅŸescu iktidara geldiÄŸinde, bu mimari detay vatandaÅŸlara fazladan rahatsÄ±zlÄ±k verdi. Telefonlara dokunulmamasÄ±, insanlarÄ±n sorgulanmasÄ± ve ailelerin kara listeye alÄ±nmasÄ± yeterli deÄŸildi. Sanki evler de her hareketini izliyor gibiydi. Ve ÅŸimdi, CeauÅŸescu Ã§oktan gitmiÅŸ olsa da, gÃ¶zler yÄ±llardÄ±r olduÄŸu gibi hÃ¢lÃ¢ orada. GÃ¶ze batmayan, hareketsiz ve her zaman gÃ¶zlemleyerekâ€¦ Piata Mare'den (BÃ¼yÃ¼k Kare) yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde Ã¼zerinizdeki bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã§okÃ§a hissediyorsunuz.Â 

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Sibiuâ€™nun gÃ¶zleriâ€¦

Halil KAYA
Halil KAYA
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