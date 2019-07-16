Sibiuâ€™nun gÃ¶zleriâ€¦

Sibiuâ€™nun gözleriâ€¦
Sibiu, Transilvanyaâ€™da Alman SaksonlarÄ±n kurmuÅŸ olduÄŸu yedi ÅŸehirden (Siebenburgen) en zengini ve en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼. 1940â€™lara kadar nÃ¼fusun bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu AlmanmÄ±ÅŸ. Bu durum ÅŸehrin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ ve mimarisinde de Ã¶nemli rol oynamÄ±ÅŸ. Åžehir 2007â€™de Avrupa KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti seÃ§ilmiÅŸti. Son olarak Forbes tarafÄ±ndan da Avrupa'nÄ±n yaÅŸanacak en pastoral sekizinci ÅŸehir seÃ§ildi. TÃ¼m bunlar gÃ¼zel ama aslÄ±nda ÅŸehir Ã§ok daha benzersiz ve ilginÃ§ bir ÅŸeye sahipâ€¦
Sibiu â€˜gÃ¶zlÃ¼ ÅŸehirâ€™ olarak bilinir. Eski tarihi ÅŸehir, iÃ§ iÃ§e geÃ§miÅŸ geÃ§itlerle birbirine baÄŸlanmÄ±ÅŸ bir ÅŸehir merkezinden oluÅŸuyor. Gotik tarzdaki binalar Macar-Alman etkisini yansÄ±tÄ±yor ve Ã§oÄŸu aÄŸÄ±r kiremitli Ã§atÄ± tavanlarÄ±nda ortak bir Ã¶zellik taÅŸÄ±yor; size bakan gÃ¶z kapaklarÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nen kÃ¼Ã§Ã¼k tavan pencereleriâ€¦ Sibiu, bir zamanlar Almanca konuÅŸan Transilvanya nÃ¼fusu olan SiebenbÃ¼rger Sachsen'in idari merkezi ve baÅŸkentiydi. Bu uykulu ÅŸehirde birkaÃ§ gÃ¼n kaldÄ±m. Ziyaret ettiÄŸim diÄŸer Transilvanya kentlerinde binalardan bakan benzer gÃ¶zler gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼m, ancak hiÃ§biri Sibiu'dakilere benzemiyorduâ€¦
Ã‡atÄ±daki bu pencereler tavan aralarÄ±nda soÄŸutma sistemi olarak kullanÄ±yor. GÃ¶zlerin Ã§oÄŸu, 15 ve 19. yÃ¼zyÄ±llar arasÄ±nda inÅŸa edilmiÅŸ. Pratik amaÃ§larÄ±na raÄŸmen, bazÄ±larÄ± bu gÃ¶zlerin insanlara korku aÅŸÄ±lamak, her zaman izlendiklerini bildirmek ve buna gÃ¶re davranmak iÃ§in inÅŸa edildiÄŸini iddia ediyor.
Eski Romanya Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolae CeauÅŸescu iktidara geldiÄŸinde, bu mimari detay vatandaÅŸlara fazladan rahatsÄ±zlÄ±k verdi. Telefonlara dokunulmamasÄ±, insanlarÄ±n sorgulanmasÄ± ve ailelerin kara listeye alÄ±nmasÄ± yeterli deÄŸildi. Sanki evler de her hareketini izliyor gibiydi. Ve ÅŸimdi, CeauÅŸescu Ã§oktan gitmiÅŸ olsa da, gÃ¶zler yÄ±llardÄ±r olduÄŸu gibi hÃ¢lÃ¢ orada. GÃ¶ze batmayan, hareketsiz ve her zaman gÃ¶zlemleyerekâ€¦ Piata Mare'den (BÃ¼yÃ¼k Kare) yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde Ã¼zerinizdeki bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã§okÃ§a hissediyorsunuz.Â
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