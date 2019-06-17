Sanki bir yağlı boya tablosu! Şimdi tam zamanı…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıSanki bir yağlı boya tablosu! Şimdi tam zamanı…
GeriHalil KAYA Sanki bir yağlı boya tablosu! Şimdi tam zamanı…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Halil KAYA
17.06.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Sanki bir yağlı boya tablosu! Şimdi tam zamanı…

Halil KAYA
Halil KAYA
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halil KAYA
Halil KAYA
Sanki bir yağlı boya tablosu! Şimdi tam zamanı…

Ne zaman tatil dönemi başlasa Yunan Adaları Türkiye‘den turist akınına uğruyor. Adaların güzelliğinden midir, yoksa eskiden bizimdi o yüzden mi çekiyor bilemem ama artan Euro bile Yunan Adaları’na olan ilgiyi azaltmaya yetmiyor. Şu sıralar daha çok Thasos, Kos, Midilli, Sakız ve Samos ilgi görüyor. Ben size Yunanistan‘ın daha farklı adası Mikonos’u anlatacağım. İşte Mikonos hakkında detaylar…

Mikonos, yalnızca Avrupa Birliği’nin değil aynı zamanda şu anda dünyanın da en gözde turizm ve eğlence noktalarından. Eğlence hayatının yanında masmavi denizi, altın rengi plajları bu ününü de bana göre fazlasıyla hak ediyor. Mikonos adı ‘kaya kütlesi’ ya da ‘kayalık’ anlamlarına geliyor.  Mitolojiye göre Mikonos’un oluşumu Herkül’ün devlerle savaşına dayanıyor. Herkül’ün savaş esnasında devleri denize fırlatmasıyla 1453’ten 1832’ye kadar Osmanlı hakimiyetinde kalan bu güzel ada yemeklerinden havasına kadar yabancılık çekmeyeceğiniz bir yer. Bu devler kocaman kaya parçalarına dönüşmüş ve Mikonos’u oluşturmuş.

Sanki bir yağlı boya tablosu Şimdi tam zamanı…


Pelikanlarla ada turu

Sokaklarda gezerken pelikan görürseniz bilin ki o adanın sembolü olan I. Petros’un yerine gelenlerden biridir. Hikâyeye göre 1950’lerde küçük bir balıkçı kasabası olan adaya yaralı bir pelikan geliyor ve bir balıkçı tarafından kurtarılıyor. Daha sonra adayı terk etmeyen ve Petros adı verilen pelikan adaya şans getirerek gelişmesin ve ünlenmesini sağlıyor, böylece adanın maskotu oluyor. İşte bu pelikan öldükten sonra yerine ikinci ve üçüncüleri geliyor. Sonrasında Mikonos sokaklarında dolaşıyorlar.

Sanki bir yağlı boya tablosu Şimdi tam zamanı…


Kalabalık sizi rahatsız etmiyor ve eğlencenin en tavan yaptığı dönemi istiyorsanız temmuz veya ağustos; rüzgârdan rahatsız olmuyor ve kalabalıktan rahatsız oluyorsanız hem de daha uygun tatil planlıyorsanız haziran veya eylül uygun olacaktır. Ben adada iki gün geçirdim için merkezde konakladım. Mikonos, merkez sahilde gün batımı bir şölene dönüşüyor. Değirmenlerin hemen altında ya da hemen aşağısındaki sahilde güneşin batışını izlemek en güzeli. Değirmenlerin hemen altındaki kafe ise Yunanistan’ın Ouzo’dan sonraki milli içeceği Frappe ya da soğuk bir içki için ideal. Mikonos şehir merkezi de yine dar sokakları ve beyaz evleriyle oldukça keyifli bir mimari ziyafeti sunuyor. Şehir merkezinde sokaklar, zamanında korsan baskınları ve rüzgârdan korunmak için labirente benzer bir mimaride dizayn edilmiş.

Sanki bir yağlı boya tablosu Şimdi tam zamanı…


Pahalı ama güzel

Herkesin aklına gelen ilk soru, Mikonos pahalı mı? Ne yazık ki Mykonos hem Türkiye’ye ile hem de Yunanistan’ın diğer adaları ile kıyaslandığında pahalı bir yer.  Atina’da 5 Euro’ya yiyeceğiniz fast food burada 10 Euro. Şezlong kiralamak isterseniz 6-8 Euro civarında. Mikonos’ta konaklama için nereyi seçeceğiniz nasıl bir tatil anlayışınız olduğuna göre değişir. Her zaman akşam yürüme mesafesin de eğlencenin merkezinde olmak ve oradan oraya gitmekle uğraşmak istemiyorsanız adanın merkezinde bir yer tercih etmelisiniz. Ancak belirli saatlerde sakinlik arayanlardansanız merkez dışındaki konaklama seçenekleri daha uygun olacaktır. Konaklama fiyatları genel olarak yüksek ancak erken rezervasyon yaparak yada pansiyonlarda kalarak ekonomik hale getirebilirsiniz.

Sanki bir yağlı boya tablosu Şimdi tam zamanı…


Mikonos’un gezilesi yerleri

Mikonos eğlence hayatı ve plajları ile nam salmış bir ada fakat Mikonos’a gidince sadece eğlenip, deniz girmek olarak algılamayın. ‘Mykonos Town’ ya da Yunanca ‘Choro’ olarak bilinen ismiyle adanın merkezine akşam altı yediden önce inerseniz hayalet bir şehre geldiğinizi hissedebilirsiniz. Havanın kararmasıyla adım atılamayacak kadar kalabalıklaşan o labirent sokaklar gündüzleri bomboş oluyor.

‘Little Venice’ (Küçük Venedik) olarak adlandırılan bölge Mikonos’un sembollerinden biri. Venedik’in suyun üzerinde gibi görünen renkli evlerine benzer birçok küçük ev sıra sıra dizilmiş ve gerçekten görülmeye değer bir kartpostallık manzara sunuyor.

Sanki bir yağlı boya tablosu Şimdi tam zamanı…


Yel Değirmenleri Mikonos’ta gezilecek yerler listesinin başında geliyor. 16. yüzyıldan kalma bu yel değirmenleri özellikle gün batımlarında oldukça popüler bir yer haline dönüşüyor. Değirmenlerin altında Yunan ezgilerini çalan müzisyenler bulabilirsiniz.

Paraportianı Kilisesi daha önce gördüğünüz kiliseleri unutturacak kadar iddialı ve sıra dışı bir kilise. İlginç mimari yapısı ve bembeyaz görüntüsü ile Mikonos’un simge yapılarından biri.

Sanki bir yağlı boya tablosu Şimdi tam zamanı…


Bunların dışında Yunan Mitolojisi’nde Apollo ve Artemis’in doğum yeri olarak yer etmiş Delos Adası için Mikonos’un merkezinden kalkan tekneler ile yola çıkabilirsiniz.

Sanki bir yağlı boya tablosu Şimdi tam zamanı…


Paradasise Beach, Super Parasdise Beach, Nammos Beach (Psarou Beach) en ünlü plajlarlar. Super Paradise beach her kesimden turisti ağırlıyor. Ayrıca çıplaklığın kabul edildiği plajlar arasında olduğunu hatırlatmakta fayda var. Mikonos merkezden kalkan otobüslerle plajlara çok uygun fiyatlarla ulaşım sağlayabilirsiniz. Plajlara giriş ücretsiz. Şezlonglar ücretli.

 

Halil KAYA
Halil KAYA
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı