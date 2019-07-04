Romanya'nın pek fazla bilinmeyen ilginç şehri: Drobeta-Turnu Severin
Büyüleyici ve çeşitli doğal zenginlikleriyle ziyaretçilere pek çok destinasyon seçeneği sunan bir ülke Romanya… Gelen yabancı turist sayısı da her geçen yıl artıyor. Özellikle Bükreş, Sighișoara, Köstence ve Brașov mutlaka gezilip görülmesi gereken şehirlerden. Bu yazıda size belki adını ilk kez duyacağınız bir şehirden bahsedeceğim: Drobeta-Turnu Severin… Adı uzun ama gidip keşfedilmesi gereken bir yer mi, tercihi size bırakıyorum. İşte detaylar…
Balkan Yarımadası üzerinde yer alan Romanya, bana kalırsa tam bir tezatlıklar ülkesi. Eski Sovyet Bloku ülkesi olması, Romalıların adını verdiği ülke olarak bilinmesi, Macar ve Osmanlı izlerinin görünmesi derken koca bir tarihi ve tezatlıkları da barındırıyor. Aslında keşfetmeye değer çok güzel şehirleri var. Tarihte yolculuğa çıkaran kasabalar ve kış tatilinde kayak yapma imkanı sunan dağlarıyla güzel bir ülke… Motosiklete meraklı yedi kişilik arkadaş grubuyla Romanya’da keşfe çıktık. Yolcuğun son duraklarından biri de Drobeta-Turnu Severin oldu. Uzun bir adı olan bu şehri daha önce kim duydu? Birçok yer gezmiş biri olarak ismini hiç duymadığım en ufak bir fikrimin olmadığı, hakkında pek bilgi olmayan bir şehir burası. Şehirde adım atmadık yer bırakmadım. Size kısaca şunu söyleyebilirim biz gittik siz gitmeyin. Neden mi? Hadi başlayalım…
Drobeta-Turnu Severin nerede?
Yerli halkın bir kısmının ‘Severin’ bir kısmının da ‘Drobeta’ olarak adlandırdığı bu küçük şehir, ülkenin güneybatı kesiminde Tuna Nehri’nin kıyısında yer alıyor. Roma döneminden kalma oldukça eski bir yer. Hatta Roma döneminden kalma birkaç yapı halen ayakta... Yaklaşık 90 bin kişilik bir nüfusa sahip.
Drobeta-Turnu Severin’ neden gitmemeli?
- İki büyük şehre oldukça uzak: Craiova (yaklaşık 110 km) ve Timisoara (220 km). Bükreş’e ise 320 km uzaklıkta.
- Ülkedeki en yüksek işsizlik oranlarından birine sahip, bu yüzden gerçekten yoksul bir şehir olarak kabul edilebilir.
- Nüfus çoğunlukla gençlerden ve yaşlılardan oluşmakta. Öğrenciler ve orta yaşlı insanlar genellikle yakındaki büyük şehirlere taşınmayı tercih etmişler.
- Yaşlı insanlar Rusça bilseler de hiç biri İngilizce bilmemekte.
- Çok hareketli bir şehir değil ve hafta boyunca genellikle akşam 10 civarında karanlığa gömülüyor. Eğlence ve partiler için buradaysanız, bir tat alamazsınız.
- Sağlık sistemi biraz kötü. Eğer hastalanırsanız tedavi için Craiova veya Timisoara'yı gitmelisiniz.
- Şehir, boş zamanlarınız için çok fazla seçenek sunmuyor. Eğlence, sanat ve sosyal kulüpler yok denecek kadar az.
- Hava kararınca boş kalan sokaklarda hız yapan arabalar ortaya çıkıyor.
- Sırbistan-Romanya sınırında bulunan bu küçük şehir iki gümrük arasındaki köprü geçişi sırasında sık sık kapatılıp nehir temizliği yapılıyor.
Sonuçta, turistlerin Drobeta-Turnu Severin'e âşık olmayacağından eminim…
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