Meksika'nın plaj cenneti: Cancun

Şehirde konaklama bölgesi ikiye ayrılıyor. ‘Hotel Zone’ olarak geçen oteller bölgesinde genelde 4-5 yıldızlı ve lüks oteller yer alırken merkezde ise hostel ve konukevleri bulunuyor. Bu tatilimde hem okyanus manzarası olsun hem de biraz kafa dağıtmak istediğim için JW Marriott Cancun Resort & Spa’da kaldım (Şimdiye kadar kaldığım yastık menüsü olan tek oteldi). Bu bölgedeki lüks otellerin çoğunda zengin Hintlilerin günlerce süren düğünleri yapılıyor. Bir düğüne iki gün katıldım, inanılmaz eğlenceli. Cancun bölgesine gelince gezmek için Chichen Itza (Ayrı bir yazıda uzun uzun anlatacağım), Cenote, Tulum, Playa Del Carmen ve Yucatan’daki Maya Bölgesi’ni seçmenizi tavsiye ederim.









Tam bir alışveriş cenneti

Şehir merkezinde alışveriş için çok sayıda merkezi nokta bulabilirsiniz. Bunların en gözde olanı Plaza Kukulcan. La Isla Shopping Mall, Plaza Las Americas gidebileceğiniz alışveriş merkezlerinden sadece birkaç tanesi. Ben bir şey almadım sadece Hard Rock Otel’in altında Hard Rock Cafe’den tişört almıştım kızıma, size de tavsiye ederim. Cancun Underwater Museum’a dalış yaparak gidebileceğiniz bir su altı müzesine de ev sahipliği yapıyor. Coğrafi yapısı nedeniyle bir iç denize sahip şehirde dalgasız bir plaj keyfi yaşama şansınız olacak. Cancun gezilecek yerler içinde ayrıca Isla Mujeres Adası, Chalchoapa ve Puerto Cancun şehri gidebileceğiniz merkezlerden birkaçı…









Pek gece hayatı yok

Turistik bir yerleşim yeri olmasına rağmen gece hayatı çok gelişmiş değil. Eğlence merkezleri genelde otel barları. Hotel Zone birçok eğlence aktivitesi ve çeşitli müzik seçenekleriyle tercih edilen eğlence merkezlerinin en gözdesi. Ünlü grupların konserlerini birebir canlandıran Coco Bongo Show’a (Jim Carey’in Maske filminin dans sahneleri burada çekilmiştir) imkanınız olursa mutlaka gidin. Biletler 70 Dolar. Yine aynı oteller bölgesinde Taco Factory isimli ‘Taco’ mekânında onlarca değişik Taco deneyebilir, bonus olarak mekânda gecenin sonunda sizinle birlikte tekila içip sarhoş olan garsonları bulabilirsiniz.









Bu doğal havuzlarda yüzmek harika

Yucatan Yarımadaları Cenote’leriyle ünlü. Cenote dedikleri Meksika’nın ünlü doğal yüzme havuzları. Bu tamamen doğal kuyular, çoğunlukla mağaraların çökmesi sonucu oluşmuşlar ve zamanla Yucatan bölgesinin en turistik olayı haline gelmişler. Gerçekten de fotoğraftaki kadar güzeller. 5 Dolar civarı giriş ücretleri var. En ünlüsü Cenote Ik Kil. Tur satın alırken hangi Cenote’lerin ziyaret edileceğini mutlaka sorun.

Çok kötü Cenoteler de var. “Sonra burası neresi, hani Cenoteler doğal güzellikti?” falan olursunuz aman! Buralarda derinlik 8 metre ile 150 metre arasında değişiyor ve su buz gibi.







Herkes Chichen Itza’dan Maya piramitleri diye bahsetse de, Amerika kıtasında piramit bulunmuyor. Chichen Itza piramit şeklinde bir tapınak. Bu akustiği hâlâ çözülemeyen tapınak, tamamen Mayaların gönüllü işçiliği sonucu oluşmuş.









Playa Del Carmen, Türkiye’de yaşayan birisi olarak denizi çok güzel olmadığını söyleyebilirim. Unutmadan söyleyelim Cozumel Adası’na da her yarım saat başı Playa Del Carmen’den feribot kalkıyor.

Cancun bölgesi güvenli mi? Bence güvenli sayılabilir fakat geceleri sokakta tank tepesinde tüfekle gezen polisleri gördüğünüzde şaşırmayın.





