‘Eylül’de gidilecek en güzel festivaller! Şimdiden planlarınızı yapmaya başlayın…
Sonbahara merhaba diyeceğimiz ve havaların hafif serinlemeye başlayacağı eylül ayında dünyanın birçok yerinde renkli ve eğlenceli festivaller olacak. Yazın yavaş yavaş biteceği dönemde biraz olsun eğlenmek ve derdi tasayı unutmak istiyorsanız şimdiden planlarınızı yapmanız şart. İşte eylülde gidilecek festivaller…
Regatta storica | Venedik, İtalya | 4 Eylül
15. yüzyıl Venedik zamanına geri gitme şansını bulmuşken kaçırmayın . 1489 yılına kadar uzanan Regatta storica, Büyük Kanal'da kürek yarışları, renkli geçit törenleriyle odlukça keyifli… O döneme ait kostümler ve gondollarla tarihi duygular yaşayacaksınız.
Sonbahar Ortası Festivali | Çin | 16 Eylül
Çin ay takviminin sekizinci ayının 15'inci gününde, Sonbahar Ortası Festivali, Çin'de yılın en büyük kutlamalarından biri. Ay Festivali olarak da bilinen şenlikler, 3 bin yıl öncesine dayanıyor ve eylülü barış ve refahın sembolü olarak kutluyor. Festival boyunca tütsü yakılıyor ve bol miktarda ay keki yeniyor.
Oktoberfest | Münih, Almanya | 17 Eylül-4 Ekim
Oktoberfest'i eylül ortasında başlayıp, ekimin ilk hafta sonunda sona eriyor. Dünyanın en büyük bira festivali olan etkinlik, her yıl 6 milyon ziyaretçi çekiyor. Bira hayranı değilseniz bile, sizi eğlendirmek için birçok geleneksel yemek ve lunapark aktivitesi de sizi bekliyor olacak.
La Mercè | Barcelona, İspanya | 23-25 Eylül
Sokaklara, meydanlara, parklara ve müzelere yayılmış 600'den fazla etkinlikle La Mercè, Barselona'nın en muhteşem festivali. Sokak geçitleri, dans, sirk, müzik ve görsel sanatlara sahne oluyor. Şehirdeki eğlence ve havai fişekler asla bitmiyor. Kutlamaların en etkileyici anları ise insan kuleleri. Castelleners'ı kaçırmayın...
Lief Festival Utrecht – Hollanda 1 – 2 Eylül
Elektro müzik severler buraya! Hollanda’nın Utrecht kentinde harika bir elektro müzik festivali olan Lief Festival ile yaza veda edebilirsiniz. 2006 yılından beri düzenlenen festivalde tekno müziğin yanı sıra çok farklı türde müziklerin olduğu partiler sizi bekliyor. Utrecht’e, Amsterdam’dan yapacağınız yarım saatlik tren yolculuğuyla ulaşabilirsiniz.
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