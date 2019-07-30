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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil Kaya | Fotoğraflar: Alamy
30.07.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

‘Eylül’de gidilecek en güzel festivaller! Şimdiden planlarınızı yapmaya başlayın…

Halil KAYA
Halil KAYA
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Halil KAYA
Halil KAYA
‘Eylül’de gidilecek en güzel festivaller! Şimdiden planlarınızı yapmaya başlayın…

Sonbahara merhaba diyeceğimiz ve havaların hafif serinlemeye başlayacağı eylül ayında dünyanın birçok yerinde renkli ve eğlenceli festivaller olacak. Yazın yavaş yavaş biteceği dönemde biraz olsun eğlenmek ve derdi tasayı unutmak istiyorsanız şimdiden planlarınızı yapmanız şart. İşte eylülde gidilecek festivaller…

Regatta storica | Venedik, İtalya | 4 Eylül
15. yüzyıl Venedik zamanına geri gitme şansını bulmuşken kaçırmayın . 1489 yılına kadar uzanan Regatta storica, Büyük Kanal'da kürek yarışları, renkli geçit törenleriyle odlukça keyifli… O döneme ait kostümler ve gondollarla tarihi duygular yaşayacaksınız.

‘Eylül’de gidilecek en güzel festivaller Şimdiden planlarınızı yapmaya başlayın…


Sonbahar Ortası Festivali | Çin | 16 Eylül
Çin ay takviminin sekizinci ayının 15'inci gününde, Sonbahar Ortası Festivali, Çin'de yılın en büyük kutlamalarından biri. Ay Festivali olarak da bilinen şenlikler, 3 bin yıl öncesine dayanıyor ve eylülü barış ve refahın sembolü olarak kutluyor. Festival boyunca tütsü yakılıyor ve bol miktarda ay keki yeniyor.

Ağustosun en eğlenceli festivalleri
'Ağustos'un en eğlenceli festivalleri


Oktoberfest | Münih, Almanya | 17 Eylül-4 Ekim
Oktoberfest'i eylül ortasında başlayıp, ekimin ilk hafta sonunda sona eriyor. Dünyanın en büyük bira festivali olan etkinlik, her yıl 6 milyon ziyaretçi çekiyor. Bira hayranı değilseniz bile, sizi eğlendirmek için birçok geleneksel yemek ve lunapark aktivitesi de sizi bekliyor olacak.

‘Eylül’de gidilecek en güzel festivaller Şimdiden planlarınızı yapmaya başlayın…


La Mercè | Barcelona, İspanya | 23-25 Eylül
Sokaklara, meydanlara, parklara ve müzelere yayılmış 600'den fazla etkinlikle La Mercè, Barselona'nın en muhteşem festivali. Sokak geçitleri, dans, sirk, müzik ve görsel sanatlara sahne oluyor. Şehirdeki eğlence ve havai fişekler asla bitmiyor. Kutlamaların en etkileyici anları ise insan kuleleri. Castelleners'ı kaçırmayın...

‘Eylül’de gidilecek en güzel festivaller Şimdiden planlarınızı yapmaya başlayın…

‘Eylül’de gidilecek en güzel festivaller Şimdiden planlarınızı yapmaya başlayın…



Lief Festival Utrecht – Hollanda 1 – 2 Eylül
Elektro müzik severler buraya! Hollanda’nın Utrecht kentinde harika bir elektro müzik festivali olan Lief Festival ile yaza veda edebilirsiniz. 2006 yılından beri düzenlenen festivalde tekno müziğin yanı sıra çok farklı türde müziklerin olduğu partiler sizi bekliyor. Utrecht’e, Amsterdam’dan yapacağınız yarım saatlik tren yolculuğuyla ulaşabilirsiniz.

Halil KAYA
Halil KAYA
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