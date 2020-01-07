Avrupa’nın adrenalin başkenti: İsviçre

Economist Intelligence Unit'in çalışma, suç seviyesi, yaşam kalitesi, sağlık hizmetleri, mutluluk gibi kriterleri göz önüne alarak hazırladığı ülkelere göre yaşam kalitesi endeksinde İsviçre yaşanacak en iyi ülke… İsviçre'nin muhteşem zirveleri, sarp vadileri ve sakin sessiz gölleri, onu çok çeşitli tatiller için mükemmel bir yer haline getiriyor. Birçok turist Konstanz Gölü kıyısında dinlenmeyi veya Bern’in büyüleyici sokaklarını gezmeyi tercih ederken, diğerleri daha heyecan verici bir macera arıyor.









Eğer bir sonraki tatilinizde adrenalin ve macera arayan bir gezginseniz İsviçre sizin için birçok seçenek sunar. Listenize eklemek isteyebileceğiniz birkaç tanesini sizlerle paylaşıyorum.

Grindelwald

Yolculuğunuz, First Mount'un tepesine giden bir teleferik yolculuğuyla başlar. İsviçre'de bir tatil sırasında çok aşina olacağınız bir şey. Tepedeki manzaradan keyif alabileceğiniz ve en hızlı olarak bilinen bir zip hattıdır. Bir seferde en fazla dört kişi emniyet takımları ile saatte 55 mil hıza kadar dağdan aşağıya inebilirsiniz. 800 metrelik çelik kablo sizi yerden 50 metre yukarıda Schreckfeld köyüne kadar götürür. Oradan, özel olarak uyarlanmış go-kartların yardımıyla yolculuğunuza devam edebilirsiniz.









Oeschinensee Kızak

Yaz veya kış aylarında ziyaret ettiğinize bağlı olarak, Oeschinensee'yi çevreleyen alandan iki farklı kızak pisti bulunmakta. Müthiş güzellikte dağ gölü Kandersteg köyünden teleferikle ulaşılabilir uzaklıktadır. Bu aktiviteler dağ istasyonuna, gölün kıyılarına ve bölgedeki diğer aktivitelere kısa bir yürüyüş mesafesindedir.

Yaz aylarında heyecan verici bir yol Rodelbahn. Bacaklarınız arasında tekerlekler üzerinde plastik bir kızakta oturuyorsunuz ve Kandersteg'e doğru 750 meterelik bir metal içersin de hızla ve dönerek adrenalin dolu seyahat ediyorsunuz. İlave olarak bu aktiviteyi yaparken çevredeki Doldenhorn Dağları'nın muhteşem manzaralarını seyredebiliyorsunuz.









Adrenalin yürüyüşü: Schilthorn

Schilthorn, Bernese Oberland'ın en ünlü zirvelerinden biridir ve bu nedenle Thrill Walk cazibe merkezlerinden biri olmuştur. Dağa tırmanırken üç farklı aşama var ve Birg istasyonunda bir dizi heyecan verici cazibe merkezi sizi bekliyor. Heyecan arayanlar, uçurumun kenarına vidalı ve aşağıdaki uçurumun üzerinde asılı duran 200 metre uzunluğunda bir yol boyunca yürüyebilirler. Yürürken ayaklarınızın altında doğrudan görebileceğiniz cam bölümlerinin yanı sıra, bir tel örgü üzerinde kendinizi çok cesur hissediyorsunuz.









Interlaken Jet Botu

İsviçre'nin ilk ticari jet botunu, Interlaken'deki Brienz Gölü'nde bulabilirsiniz. 75 dakikalık macera boyunca sizi Bönigen limanından güzel Giessbach Şelalelerine götürecek, yüksek hızlara çıkıp saçlarınızdaki suyun nemini hissedeceksiniz. Deneyimli bot kaptanları yol boyunca birkaç aksiyon hareketi ile sizi heyacanlandıracaktır. Bundan dolayı pek kuru kalmayı beklemeyin.

Gelmer Füniküler, Grindelwald

Gelmer Füniküler bir turizm merkezi haline gelmesi hiç tesadüf değildir. Avrupa'da türünün en dik taşıma şeklidir. Başlangıçta Gelmer Barajı'nı inşa ederken kullanılan malzemelerin taşınmasına yardımcı olmak için yapılan füniküler, insanları aynı yolculuğu deneyimlemeleri için rollercoaster benzeri bir şekle sokulmuştur.









Başlangıç noktası ile sonu arasında irtifa farkı yaratan füniküler bu cazibeyi şimdiye kadar gördüğünüz en baş döndürücü bir deneyim haline dönüşürtürüyor. Bu adrenalin dolu fikir bile sizin bunu deneyimlemenizi engellemiyor. Bu yüzden belki de listedeki en adrenalin yüklü faliyettir.