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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil KAYA | Fotoğraflar: Alamy
16.05.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

800 dilin konuşulduğu dünyanın en ilginç ülkesi: Papua Yeni Gine

Halil KAYA
Halil KAYA
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Halil KAYA
Halil KAYA
800 dilin konuşulduğu dünyanın en ilginç ülkesi: Papua Yeni Gine

Çok az gezginin gittiği bir yer Papua Yeni Gine… Bağımsızlığına 1975 yılında kavuşmuş ve 800 dilin konuşulduğu kültürel çeşitliliği korumuş çok şeyi barındıran bir ülke. Adada hayatın yaklaşık 10 bin yıl önce başladığı kabul edilir. Resmi araştırmalara göre ülkeye gelen ilk insanlar Malenezyalılar ile Papua dilini kullanan ada yerlileri… Keşfedilecek çok güzellik var. Örneğin Port Moresby Tabiat Parkı, Yuo Adası ve Varirata Ulusal Park bunlardan sadece birkaçı… Yalnız son zamanlarda yaşanan büyük depremlerle gündemde… Ülke, Gine Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan fay hattında bulunuyor. En son 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. İşte Papua Yeni Gine hakkında detaylar…

Papua Yeni Gine’ye yerliler ‘Paua Niu Gini’ diye adlandırıyor. Türkiye’den gitmek için vize şart. Vize işlemlerini de Avustralya konsoloslukları yapıyor. Başkenti Port Moresby... Burada köylülerin düşmanları korkutmak için başlarına toprak maske geçirip vücutlarını toprağa bulayarak yaptıkları gösteriler oldukça ilginç. Mont Hagen’deki festival için ülkenin her yerinden değişik giysi ve süslerle buraya gelen kabilelerin yaptıkları gösteriye dünyanın hiçbir yerinde karşılaşmadım.

800 dilin konuşulduğu dünyanın en ilginç ülkesi: Papua Yeni Gine



Bu kültürü bugüne kadar yaşatmalarının en büyük sebebi, ülkeye çok zor ulaşmanın olması ve çok derin vadilere gizlenip yaşamış kabilelerin olmasıdır. Kıyafetler tamamen doğadan renklerini almış ve bu durum bende gerçek üstü bir duygu uyandırıyor. Dağlık köylerinde hâlâ eski korkunç gelenekler sürmekte.  Ülke kanunlarına göre yasak olmasına rağmen halk ölen yakınlarını gömmek yerine onları dağların yamaçlarına bambu kafeslerinin içine koyup saklıyorlar. Ülkede demiryolu hiç yok ve bilinmiyor. İnternet ulaşımı başkent de bile sınırlı, dört-beş kadar internet kafe bulunmakta. Ayrıca şehirlerarası ulaşım, sömürge devletler tarafından bilerek kötü halde… Böylece halkın gelişimi ve bilinçlenmesinin önüne geçiliyor.

800 dilin konuşulduğu dünyanın en ilginç ülkesi: Papua Yeni Gine


Papua Yeni Gine’ye gidince bunları yapmadan dönmeyin

Lae Savaş Mezarlığı mutlaka ziyaret edilmeli... Modern bir tasarım ve şık bir manzaraya sahip olan Parlamento Binası da görülecek yerlerin başında geliyor. Özellikle tropik meyvelerle dikkat çeken ağaçlara halatlar yardımıyla güvenli bir şekilde çıkarak güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ülke içerisinde düzenlenen turistik kamplara ve gezilere mutlaka katılmalı... Büyük bir ülke olduğundan en hızlı gezme yöntemi bu... Ülke içerisinde yer alan adalar ve dağlar ziyaret edilerek şık Instagram’da çok fazla beğeni alacak fotoğraflar çekebilirsiniz.

800 dilin konuşulduğu dünyanın en ilginç ülkesi: Papua Yeni Gine



Papua Yeni Gine’de gezilecek doğal güzellikler

Varirata Ulusal Park: 1000 hektarlık ve 800 metreden yüksek olan Varirata Milli Parkı, Sogeri Caddesi’nin en önemli noktası. 45 dakikadan üç saate kadar değişen açık yürüyüş parkurları içerisinde, çam ağaçları arasında Port Moresby’den sahile kadar bazı mükemmel manzaralar göreceksiniz. Kuş gözlemcileri için yalı çapkını ve raggiana cennet kuşları gibi bu tüylü varlıkları gözlemlemek cennet gibidir ve bu kuşları parkın içinde bulabilirsiniz.

800 dilin konuşulduğu dünyanın en ilginç ülkesi: Papua Yeni Gine


Yuo Adası: Bu küçük ada, hindistancevizi ağaçlarının altında mükemmel bir manzaraya sahip. Kendi sörf tahtanızla dalgalara karşı koyabilirsiniz. Bir tekneyle biraz açıldıktan sonra şnorkelle dalmak için harika bir suya sahip. Motorlu tekneyle yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki konuk evlerinde konaklayabilirsiniz.

Port Moresby Tabiat Parkı: Papua Yeni Gine başkentinin içerisinde yer alan sakin bir tabiat parkı. Yerli ve hibrit orkideler dâhil olmak üzere hem yerel hem de egzotik bitki türlerini sergileyen bakımlı bahçelerle ormanın altından ve üstünden gidilen 2 km’den fazla yürüyüş yolları bulunuyor. Bu park, ağaç kanguruları, guguk kuşları, tepeli deve kuşları, papağan ve cennet kuşlarını barındıran büyük bir kuş cenneti...

800 dilin konuşulduğu dünyanın en ilginç ülkesi: Papua Yeni Gine


Tari Basin: Tari Basin ve Tari Boşluğu dünyaca ünlü kuş gözlem noktaları ve rakım 1700 metre ile 2800 metre arasında değişmekte. Habitatlar arasında birçok çeşitlilik olduğundan dolayı çok çeşitli türler bulunuyor.

Botanik Bahçeleri: Lae’nin merkezinde yağmur ormanı ve otlaklardan oluşan manzara unutulmaz bir yürüyüş imkânı sunuyor. Uçan kelebekler ve renkli kuş sürülerini barındıran kocaman ağaçların altında eşsiz bir deneyim sizi bekliyor.

Halil KAYA
Halil KAYA
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