Bornozları giydik, Denizli sokaklarına çıktık!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Gürhan KARA / Instagram: @tadindaseyahat
26.03.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Bornozları giydik, Denizli sokaklarına çıktık!

Gürhan KARA
Gürhan KARA
gurhankara@tadindaseyahat.com
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Gürhan KARA
Gürhan KARA
gurhankara@tadindaseyahat.com
Bornozları giydik, Denizli sokaklarına çıktık!

Denizli son zamanlarda yolumun çok sık düştüğü bir şehir oldu. Geçtiğimiz yaz iki kere bu güzel şehre gittim. Pamukkale’yi ise tam dört kere ziyaret ettim. Zaten oraya ne kadar sık gitsem de bıkacağımı sanmıyorum. Büyüleyici bir yer!

Son Denizli seferini ise geçtiğimiz hafta sonu yaptım. Bu kez çok ilginç bir festivalin konuğu olarak gittim; Dünya Havlu ve Bornoz Festivali! Evet, bildiğiniz gibi Denizli bir tekstil başkenti. Aklınıza gelebilecek birçok tekstil ürünü Denizli’de üretiliyor. Havlu, Bornoz ve peştamal de Denizli’nin önde gelen ve dünyanın her yerine ihraç ettiği en önemli ürünlerinden. Bu yıl 7.si düzenlenen festival  Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) koordinatörlüğünde ve Güney Ege Kalkınma Ajansının destekleriyle gerçekleştirildi.

Bornozları giydik, Denizli sokaklarına çıktık

Festivalin en ilginç yanı konukların ve dernek yöneticilerinin bornozları giyerek Denizli Ticaret Odası önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar bando eşliğinde korteje katılmasıydı. Bizim için özel hazırlanan bornozlarımızı giydik, 1950'lerden kalma müthiş klasik arabalara bindik ve Denizlilileri selamladık. Çok ilginç bir deneyimdi benim için. Çok da eğlendik. Böyle güzel bir organizasyon düzenleyen Denizlileri tebrik etmek gerek.

Tabi festival dışında da birçok aktivitemiz oldu. Örneğin ilk gün Pamukkale’ye gittik. Antik Kleopatra havuzuna girdik. Travertenlerde yürüdük. Ben en son geldiğimde eylül ayıydı ve antik havuzda en az 500 kişi vardı. Şimdi ise hava halen tam ısınmadığı için ve hafta içi bir güne denk geldiği için havuzda bizim dışımızda yalnızca 10 kişi vardı. O yüzden gerçekten keyfini çıkarmak istiyorsanız Pamukkale’ye bu bahar başı veya sonbahar ortasından sonra özellikle de hafta içi gidin. Travertenler de daha tenha oluyor çok daha güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Hem havuzun suyu sıcak olduğu için insan üşümüyor. Biz bir de üzerine konakladığımız Richmond Otelin termal havuzuna girdik ve tamamen yorgunluğumuzu attık.

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Büyüleyici güzellik: Kaklık Mağarası
Büyüleyici güzellik: Kaklık Mağarası

Bornozları giydik, Denizli sokaklarına çıktık

Tabi Pamukkale’ye gitmişken antik kent Hierapolis’i ve Leodikya’yı gezmemek de olmaz. Hellenistik ve Roma dönemine ait bu antik kentler büyüleyici. Özellikle Hierapolis antik tiyatrosu nefes kesici...

Bornozları giydik, Denizli sokaklarına çıktık

Geçtiğimiz seferki gidişlerimde Denizli mutfağını yakından tanıma şansına sahip olmuş hatta burada detaylı yazmıştım. Bu kez de yine çok güzel mekânlarda yemekler yedik. Denizli kebabı denilince ilk akla gelen yer olan Kebapçı Baki yine damaklarımızı çatlattı. Kebabın lezzetinin yanı sıra burada içtiğim yanık yoğurttan yapılan ayranı tekrar içmek için aylarca bekledim.

Bornozları giydik, Denizli sokaklarına çıktık

Bu kez daha önce gitmediğim mekânlara da gittik. Bunlardan biri Renes adlı balıkçı. Denize kıyısı olmayan Denizli’de böyle güzel bir balık restoranı görmek sürpriz oldu. İstanbul’dakilerle yaraşır düzeyde bir balıkçı ortaya çıkarmışlar. Ahtapot tandır ve yöreye özgü mantar türü olan Kuzu Göbeği mantarının içinde Adana kebap kesinlikle en iddialı yemekleri!

Bornozları giydik, Denizli sokaklarına çıktık

Bir diğer yeni Denizli mekânı ise Müdavim adlı Ocakbaşı ve Bistro idi. Henüz açılalı 1 ay olmuş mekânın dekorasyonu çok dikkat çekici. Çok ince detaylara sahip güzel bir mekân yaratmışlar. İsterseniz kendi mangalı olan masalarda kendiniz pişirip kendiniz yiyebiliyorsunuz. İsterseniz de mekân sizin için etleri pişiriyor. Adana kebap ve lokumları çok lezzetli. 

Denizli 108 ülkeye havlu sattı, dünyada 6 tur attı
Denizli 108 ülkeye havlu sattı, dünyada 6 tur attı

Bornozları giydik, Denizli sokaklarına çıktık

Bir sabah da kahvaltı için Umut Termal tesislerine gittik. Burası çamur banyosu ve kaplıca gibi tesisleri olan bir otel... Kahvaltı konusunda da iddialılar. Kendi seralarında yetiştirdikleri ürünleri servis ediyorlar. Ekmeklerini de kendileri yapıyorlar ve çok lezzetli.

Bornozları giydik, Denizli sokaklarına çıktık

Denizli’de canınız tatlı çekerse mutlaka bizim son durak olarak uğradığımız Hacı Şerif’e gidin ve enfes irmik helvalarından yiyin. Sadece o değil, tahinli irmik tatlısı ve tahinli çikolatalarından da yiyin çok beğeneceğinizden eminim…

Badem diyarında badem çiçekleri
Badem diyarında badem çiçekleri

Bornozları giydik, Denizli sokaklarına çıktık

Denizli hem kültürel, hem tarihi ve hem doğal güzelliklerinin yanı sıra tekstil ve mermer gibi sanayileriyle de ön plana çıkan şanslı şehirlerimizden. Gezip görecek, yeyip içilecek ve alınacak birçok şeyi var. O yüzden benim gibi birden çok kez yolunuzun düşeceği bir şehir kesinlikle…

Bornozları giydik, Denizli sokaklarına çıktık

Fotoğraflar: Gürhan KARA

Gürhan KARA
Gürhan KARA
gurhankara@tadindaseyahat.com
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