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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: Gürhan KARA / Instagram: @tadindaseyahat
06.08.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Balkanlar’da uğramanız gereken 10 restoran

Gürhan KARA
Gürhan KARA
gurhankara@tadindaseyahat.com
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Gürhan KARA
Gürhan KARA
gurhankara@tadindaseyahat.com
Balkanlar’da uğramanız gereken 10 restoran

Geçtiğimiz bayram İpsala sınırından çıkıp Yunanistan’dan başladığımız ve Bulgaristan’dan Kapıkule sınırından geçerek yurda dönüp sonlandırdığımız Balkanlar turumuzda toplam 8 ülke ve 23 şehir gezdik. Bir sınır kapısından diğerine de tam 4 bin km yol kat ettik. Kafamıza göre yol aldığımız, istediğimiz şehirde konakladığımız, istediğimiz yerde durup mola verdiğimiz harika bir 10 gün geçirdik. Bu yazımda gezdiğimiz ülkelerde damak çatlatan 10 restoranı sıraladım. Kimi lezzet açısından öne çıkıyor kimi de ambiyansı ve verdiği huzurla… İşte 7 ülkeden 10 restoran tavsiyesi…

1- Fish Tavern Nisiotiko / Alexandroupoli (Dedeağaç) -Yunanistan

Yunanistan’a kara yoluyla giden hemen herkesin uğrak noktası Dedeağaç’taki Nisiotiko. Türkçe menüleri, Türkçe konuşan servis elemanları bulunuyor. Yediğim çoğu şeyden memnun kaldım ama özellikle Izgara Ahtapot ve Mastelo Peynir Izgarasını denemenizi tavsiye ediyorum.

Balkanlar’da uğramanız gereken 10 restoran



2- Palea Polis / Xanthi (İskeçe) -Yunanistan

İskeçe benim Kuzey Yunanistan’da en beğendiğim şehirlerden biri oldu. Palea Polis de şehrin sevimli dokusuna uygun bir mekân olarak kalbimi kazandı. Geleneksel Yunan mezeleri ve özellikle de kabak cipsini mutlaka deneyin derim.

Balkanlar’da uğramanız gereken 10 restoran



3- Merkez Restoran / Üsküp-Makedonya

Canınız cevapi yani ızgara köfte çekerse adeta kendinizi bir Türk şehrinde kervansarayda hissedeceğiniz Eski Çarşı içinde yer alan ‘Merkez Restoran’a uğrayabilirsiniz. Bir süs havuzunun çevresinde ağaçların altında keyifli bir yemek sunuyor bu mekân.

Balkanlar’da uğramanız gereken 10 restoran




4- Jadran / Budva-Karadağ

Budva’nın en merkezi yerinde yer alan klasikleşmiş deniz ürünleri restoranı Jadran. Türkçe menü hizmeti burada da karşımıza çıkıyor. Zaten gittiğimde müşterilerinin büyük çoğunluğu Türk’tü… Hatta bir ara canlı olarak Türkçe bir şarkı bile söyledi sahnedeki müzisyen. Ama turistik ve yemekleri kötü yerlerden değil. Çok memnun ayrıldım Jadran’dan. Özellikle balık çorbası ve deniz ürünlü spagettisini tavsiye ediyorum.  Aynı zamanda bir bar bölümü de yer alıyor. Yemek sonrası bir şeyler içip müzik dinleyebilirsiniz.

Balkanlar’da uğramanız gereken 10 restoran


5- Kamenice / Dubrovnik-Hırvatistan

Dubrovnik’e en son ekimde gittiğimde ilk kez bu mekânda bir şeyler tatmıştım. Büyük tepsilerde midye tava, soslu marine midyeler ve risottolar servis ediliyor. Genellikle de hep kuyrukta masa bekleniyor. Bu kez 20 dakikaya yakın sıra bekledim. Yalnız buna kesinlikle değiyor. Kalamar ve midyesinden mutlaka deneyin.

Balkanlar’da uğramanız gereken 10 restoran


6- Kapetonova Kuca / Ston-Hırvatistan

Ston demek Hırvatistan’ın istiridye başkenti demek. Bu minicik kasabada dünyanın en lezzetli istiridyeleri yetiştiriliyor. Birkaç tane de kaliteli balık restoranına ev sahipliği yapıyor Ston… Kapetonova da bunlardan biri… Hemen deniz kenarında konuşlanmış mekânın deniz ürünlü spagettisi inanılmaz lezzetli. Tabi istiridyelerden denemeden buradan ayrılmayın. Ev yapımı şaraplarının da mutlaka tadına bakın.

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7- Restoran Kovaçeviç / Jablanica-Bosna Hersek

Bosna Hersek’in en ünlü yemeklerinden bir tanesi kuzu çevirme. Ülkenin dağlarla çevrili iç bölgelerinde yer alan Jablanica civarında irili ufaklı birçok et restoranı bulunuyor.

Balkanlar’da uğramanız gereken 10 restoran

Çoğunda da kuzu çevirme servis ediliyor. Kovaçeviç en ünlülerinden biri. Girişte ateş üzerindeki çevirmeler hemen dikkatinizi çekiyor. Mekânın asıl güzel olan kısmı arkada yer alan göl manzarasına sahip terası. Yemyeşil dağlarla çevrili muazzam güzellikte bol oksijenli bir yer burası. Sırf bu manzara için bile durulur. Kuzu çevirmeleri de fena değil…

Balkanlar’da uğramanız gereken 10 restoran


8- Pri Zvoncu / Zagreb-Hırvatistan

Zagrep’in çok sevilen en eski et restoranlarından burası. Dekoru ve ambiyansı ilginç. Bir antika mağazası gibi ne bulmuşlarsa serpiştirmişler mekânın sağına soluna. Yazları dış mekân kısmı daha keyifli. Et ile ilgili ne ararsanız var. Aslında niyetim Hırvatların meşhur yemeği ‘meat under iron bell’ yemekti ama sadece öğle saatlerinde servis ediliyormuş. Yerine yediğim bonfile de müthişti!

9-  Madera / Belgrad-Sırbistan
Belgrad’ın en iyi restoranlarından biri olarak kabul edilen Madera’nın yaz olduğu için geniş bahçesinde oturdum. Canlı müzik performansıyla birlikte keyifli bir yemek yedim. Ağaçların altında nehre yakın bir yer olduğu için tek sorun aşırı derece sivri sinek oluşuydu. Aklınızda bulunsun sinek kovar falan sürün gitmeden. Burada cevapi ve steak denedim. Cevapiyi tavsiye etmem ama steakleri çok iyiydi.

Balkanlar’da uğramanız gereken 10 restoran


10- Shtastlivetsa / Sofya-Bulgaristan

“Sofya’da nereye gideyim?” diye düşünürken otelimin tavsiyesi ile Bulgar yemekleri servis eden Shtastlivetsa’ya gittim. Burada Bulgar usulü köfte ve uzun saatler pişirilmiş incik benzeri bir et yedik. Bulgarların çilekli ve peynirli salataları meşhurmuş. Onu deneyelim dedik ama sosu bize biraz fazla tatlı geldi.

Daha fazla detaya www.tadindaseyahat.com adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gürhan KARA
Gürhan KARA
gurhankara@tadindaseyahat.com
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