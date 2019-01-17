Uludağ’ın en büyük eğlencesi için geri sayım başladı

Uludağ, kış döneminde en hatırı sayılır ziyaretçiye sahip merkezlerden biri. Hatta kışın Marmara bölgesinin en güzel manzarasına sahip yerlerinden diyebiliriz. Hem kış sporlarıyla hem de festivalleriyle kışın oldukça hareketli... Whitefest, 15 binden fazla öğrencinin katıldığı, Türkiye'nin en büyük gençlik festivallerinin başında yer alıyor. Bu yıl Whitefest tarihleri, 3-4 Şubat, 7-10 Şubat ve 10-14 Şubat olarak üç periyod şeklinde belirlendi. Bu tarihlerde birçok ünlü sanatçı ve DJ sahne alacak. Gündüz 16.00 'a kayak yapabilirsiniz, sonrasın da pistler kapanıyor ve etkinlikler başlıyor. Festival zamanı ortalama üç gecelik konaklama fiyatı kişi başı 750 ile 3100 TL arası değişiyor.











Festivaller de aynı zamanda kayak ve snowboard yarışmaları da düzenleniyor. Organizasyon kapsamındaki bazı etkinlikler ücretsiz olsa da bazılarından belirli ücretler talep edilebiliyor. Aktiviteler sadece gündüzleri değil, geceleri ve hatta çoğu zaman kamp ateşi etrafında sabaha kadar devam ediyor. Festival bölgelerinde, karnınızı doyurmak için alternatifiniz çok... Etrafta kafe ve restoranlar yer alsa da, festival zamanı ızgara sucuk ekmek ve sıcak şarap imkânı sağlayan seyyar standları bolca görebilirsiniz.







Hangi pist tercih edilmeli?

Uludağ, iki bölgeye ayrılıyor. Birinci bölge, özellikle gece hayatı, renkli etkinlikler, eski ve köklü otellerin olduğu bölge... İkinci bölge sessiz ve yeni otellerle dolu… Kayak için, birinci bölgeyi çok kalabalık olduğundan dolayı pek tercih etmenizi önermiyorum. İkinci bölgedeki pistler, nispeten daha sakin olacağı için bu bölge de kayak yapmanızı tavsiye ederim. Merkezde 20’ye yakın pist var. Türkiye de en uzun telesiyej hattı da Uludağ'da... Pistlere isterseniz telesiyej ile çıkabilirsiniz.









Fiyatlar oldukça uygun

Kayak takımı 50 TL. İçinde kayak, ayakkabı ve baton yer alıyor. Snowboard takımı da 50 TL. Board ve ayakkabı yer alıyor. Yalnız birkaç günlük kiralamalarda fiyatlar biraz daha düşüyor. Kar motoru ise 170 TL. Mont ve pantolondan oluşan kıyafetler 30 TL. Sadece mont, pantolon ya da kask olarak ayrı ayrı kiralayabiliyorsunuz. O zaman fiyatlar daha uygun hale geliyor.







Eğer kayak yapmak istiyorsanız SKIPASS almanız gerekli… Uludağ Kayak Merkezi’nde SKIPASS Kayak biletleriyle dört saatlik biletler, tam gün veya beş günlük gibi uzun süreli biletler alabilirsiniz. Tek çıkışlık biletler sadece alındığı ‘lift’te geçerliyken, tek çıkış haricindeki tüm diğer bilet tiplerini, biletinizi aldığınız gişeden bağımsız olarak Uludağ’ın tamamındaki liftler için kullanabilirsiniz. Tek çıkış 20 TL. Dört saatlik 90 TL. Bir günlük 150, iki günlük 260, üç günlük 350, dört günlük 400, beş günlük ise 450 TL.

Nasıl gidilir?

Uludağ için birçok ulaşım alternatifi gelişmiş durumda... İster özel araçlarınızla, ister toplu taşıma araçlarıyla bölgeye sürekli ulaşım imkânı mevcut. Bursa'nın Yıldırım semtinden teleferikle de yaklaşık 22 dakika süren bir yolculukla manzara eşliğinde Uludağ' a ulaşabiliyorsunuz.