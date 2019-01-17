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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve Fotoğraflar: Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
17.01.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Uludağ’ın en büyük eğlencesi için geri sayım başladı

Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
Uludağ’ın en büyük eğlencesi için geri sayım başladı

Bursa, yılın her mevsimine uygun ziyaret imkânı sağlayan, görülmesi gereken birçok yeri hazine gibi içinde saklıyor. Bunlardan birisi de kış turizmine oldukça katkı sağlayan Marmara'nın göz bebeği Uludağ... Whitefest, her yıl ocak ve şubat aylarında üniversitelerin tatil olması sebebiyle, etkinlik ve konserlerle bölgenin hareketliliğini en üst seviyeye taşıyor. Hatta birçok yerli ve yabancı turist, kayak yapmak yerine sadece bu festival için Uludağ’a akın ediyor. İşte size detaylar...

Uludağ, kış döneminde en hatırı sayılır ziyaretçiye sahip merkezlerden biri. Hatta kışın Marmara bölgesinin en güzel manzarasına sahip yerlerinden diyebiliriz. Hem kış sporlarıyla hem de festivalleriyle kışın oldukça hareketli... Whitefest, 15 binden fazla öğrencinin katıldığı, Türkiye'nin en büyük gençlik festivallerinin başında yer alıyor. Bu yıl Whitefest tarihleri, 3-4 Şubat, 7-10 Şubat ve 10-14 Şubat olarak üç periyod şeklinde belirlendi. Bu tarihlerde birçok ünlü sanatçı ve DJ sahne alacak. Gündüz 16.00 'a kayak yapabilirsiniz, sonrasın da pistler kapanıyor ve etkinlikler başlıyor. Festival zamanı ortalama üç gecelik konaklama fiyatı kişi başı 750 ile 3100 TL arası değişiyor.

Uludağ’ın en büyük eğlencesi için geri sayım başladı

Uludağ’ın en büyük eğlencesi için geri sayım başladı


Festivaller de aynı zamanda kayak ve snowboard yarışmaları da düzenleniyor. Organizasyon kapsamındaki bazı etkinlikler ücretsiz olsa da bazılarından belirli ücretler talep edilebiliyor. Aktiviteler sadece gündüzleri değil, geceleri ve hatta çoğu zaman kamp ateşi etrafında sabaha kadar devam ediyor. Festival bölgelerinde, karnınızı doyurmak için alternatifiniz çok... Etrafta kafe ve restoranlar yer alsa da, festival zamanı ızgara sucuk ekmek ve sıcak şarap imkânı sağlayan seyyar standları bolca görebilirsiniz.

Uludağ’ın en büyük eğlencesi için geri sayım başladı


Hangi pist tercih edilmeli?

Uludağ, iki bölgeye ayrılıyor. Birinci bölge, özellikle gece hayatı, renkli etkinlikler, eski ve köklü otellerin olduğu bölge... İkinci bölge sessiz ve yeni otellerle dolu… Kayak için, birinci bölgeyi çok kalabalık olduğundan dolayı pek tercih etmenizi önermiyorum. İkinci bölgedeki pistler, nispeten daha sakin olacağı için bu bölge de kayak yapmanızı tavsiye ederim. Merkezde 20’ye yakın pist var. Türkiye de en uzun telesiyej hattı da Uludağ'da... Pistlere isterseniz telesiyej ile çıkabilirsiniz.

Uludağ’ın en büyük eğlencesi için geri sayım başladı

Uludağ’ın en büyük eğlencesi için geri sayım başladı


Fiyatlar oldukça uygun

Kayak takımı 50 TL. İçinde kayak, ayakkabı ve baton yer alıyor.  Snowboard takımı da 50 TL. Board ve ayakkabı yer alıyor. Yalnız birkaç günlük kiralamalarda fiyatlar biraz daha düşüyor. Kar motoru ise 170 TL. Mont ve pantolondan oluşan kıyafetler 30 TL. Sadece mont, pantolon ya da kask olarak ayrı ayrı kiralayabiliyorsunuz. O zaman fiyatlar daha uygun hale geliyor.

Uludağ’ın en büyük eğlencesi için geri sayım başladı


Eğer kayak yapmak istiyorsanız SKIPASS almanız gerekli… Uludağ Kayak Merkezi’nde SKIPASS Kayak biletleriyle dört saatlik biletler, tam gün veya beş günlük gibi uzun süreli biletler alabilirsiniz. Tek çıkışlık biletler sadece alındığı ‘lift’te geçerliyken, tek çıkış haricindeki tüm diğer bilet tiplerini, biletinizi aldığınız gişeden bağımsız olarak Uludağ’ın tamamındaki liftler için kullanabilirsiniz. Tek çıkış 20 TL. Dört saatlik 90 TL. Bir günlük 150, iki günlük 260, üç günlük 350, dört günlük 400, beş günlük ise 450 TL.

Uludağ’ın en büyük eğlencesi için geri sayım başladı

Nasıl gidilir?

Uludağ için birçok ulaşım alternatifi gelişmiş durumda... İster özel araçlarınızla, ister toplu taşıma araçlarıyla bölgeye sürekli ulaşım imkânı mevcut. Bursa'nın Yıldırım semtinden teleferikle de yaklaşık 22 dakika süren bir yolculukla manzara eşliğinde Uludağ' a ulaşabiliyorsunuz.

Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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