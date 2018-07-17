İtalya'nın en meşhur gölü: Como

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Seyahat
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
17.07.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

İtalya'nın en meşhur gölü: Como

Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
İtalya'nın en meşhur gölü: Como

Como'nun rengi kahverengi ve sarı… Kasabanın aralarına renkli çiçekler serpiştirilmiş. Arkanıza yeşili, önünüze sonsuz maviyi alıyorsunuz. Burası aslında küçük bir kasaba ama o büyük şehirlere taş çıkaracak bir dokuya sahip. İtalya, kültürüyle, koruduğu tarihi yapılarıyla, medeniyetiyle bizi her daim içine alan bir ülkeyken, bir de doğal güzellikleriyle kendine âşık ediyor. Gelin Como'yu birlikte keşfedelim.

Como Gölü, İtalya'nın İsviçre sınırına yakın bir konumda yer alıyor. Milano'ya yaklaşık 60 km uzaklıkta olduğu için direkt Milano'ya gelebilir, buradan tren ya da otobüsle Como 'ya ulaşabilirsiniz. İtalya'nın en büyük üç gölünden birisi. Milano'da, Como'dan daha fazla vakit geçirmiştim. Bunun pişmanlığını Como'yu görünce yaşadım. İtalya'daki bir göl kenarında kasvetten başka, bir şey yaşamayacağımı düşünürken, burada büyülenip en son birkaç gün kalmak istediğimi hatırlıyorum. Como Gölü'ne aslında Milano yazımda değinmek istiyordum ama böylesine güzel bir yeri araya sıkıştırmak istemedim. Her satırda ayrı ayrı anlatması gerektiğini düşündüm.

İtalyanın en meşhur gölü: Como


Como Gölü'nde, konaklama için göl etrafındaki otelleri seçebilirsiniz. Konaklama seçeneği fazla olduğu için uygun fiyatlı bir otel bulmanız mümkün. Tercihinize göre yüksek fiyatlı, lüks otellerde var. Böyle bir yere gitmişken, Como Gölü'ne manzarası olan otellerden birini tercih etmelisiniz.

İtalyanın en meşhur gölü: Como


Göl manzarasını yukarıdan izlemek isterseniz, Bruneta'ya çıkmalısınız. Bruneta, Como'ya en yakın kasaba. Burada bulunan finikülerle tepeden aşağıya sonsuz Como Gölü manzarası eşliğinde iniyorsunuz. Ayrıca göl içinde kısa süreli tekne turları da yapılıyor. Yaklaşık 10 kişilik teknelerle 40 dakikalık bir turla gezinizi daha da keyifli bir hale getirebilirsiniz.

İtalyanın en meşhur gölü: Como



Ayrıca, etraftaki birçok kasabaya vapurla gidip gezebilirsiniz. Kasabada şehir merkezine vardığımız zaman, en meşhur yerlerinden biri olan pilin mucidi Volta'nın adının verildiği Piazza Volta Meydanı’nı görüyoruz. Aynı meydanda, Como Katedrali de yer alıyor. Böyle küçük bir kasabada yer alması bizi biraz şaşırttı. Etrafında bir çok mağaza, kafe ve restoran yer alıyor. Fiyatları İtalya'ya göre oldukça uygun. Yemek ve içecek menüleri oldukça zengin. İstediğiniz, birçok seçeneği yemeniz mümkün. Meydandan iç kısımlara doğru ilerledikçe, ara sokaklara giriyorsunuz. Burada, çok fazla otantik kafe ve restoran var. Hatta ben merakımdan birkaç kafeye bu şekilde girip gezdim.

İtalyanın en meşhur gölü: Como


Como aynı zamanda ünlülerinde uğrak yeri. Yerli ve yabancı bazı ünlüler burada evlenmiş. George Clooney'in burada evi bile varmış. Sanırım bunu duyan birçok turist kendisini ziyaret etmek istemiş ki, mahkeme kararıyla evine bir yabancının 100 metreden fazla yaklaşması yasaklanmış. Belediye, halk bilgilensin diye kuralları yazılı olduğu levhaları birçok yere asmış.

İtalyanın en meşhur gölü: Como


Como'yu nasıl yaşamak istediğinize siz karar verin. Manzara albümünüze ekleyeceğiniz harika fotoğraflar çıkacak buradan. Sizlere tavsiyem, sonbahar mevsiminde gelmeniz. Bu şehrin rengi sonbahar çünkü… Romantik ya da huzur dolu bir tatil istiyorsanız, doğru yerdesiniz…

Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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