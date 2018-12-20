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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Instagram’ın popüler güzeli: Kars

Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
Instagram’ın popüler güzeli: Kars

Kars, Doğu Ekspresi sayesinde son dönemlerin en popüler rotalarından birisi haline geldi. Haliyle fotoğraflardan birçok manzaraya şahit oldunuz. Kars'a gittiğiniz zaman, birçok insan manzarasına şahit olacaksınız. Soğuk bir şehrin insanlarının bu denli sıcak ve misafirperver olmasına hayret edip, bir kez daha Kars'a gitme isteği duyacağınıza eminim. Kültürlerine ve tarihine yıllar boyunca sahip çıkıp, koruyup şehrin dokusunu hiç bozmamışlar. İşte size Kars gezi rehberi...

Kars benim için çok özel… Bu coğrafyada doğmasam da, ata toprağım... Ege'de yaşamama rağmen, bu yörenin kültürüyle ve lezzetleriyle büyüdüm. Karış karış dolaştığım memleketimde mutlaka gidilmesi gereken yerleri sizin için listeledim...

Nasıl gidilir?

Kars şehir merkezine İzmir, İstanbul, Ankara gibi şehirlerden uçak seferleriyle iki saatlik süren yolculukla ulaşabilirsiniz. Diğer bir alternatif ise son dönemlerin en popüler ulaşım yolu, Doğu Ekspresi... Tabi bu popülerlik biletleri de etkilediği için biletler belli aralıklarla satışa sunulup, satışa sunulduğu anda da hızla tükeniyor. Özellikle yataklı vagonlar için biletlerin sıkı takipçisi olmanız lazım. Yataksız vatangonlar da bilet bulma şansınız daha yüksek. Trenle gitmek eşsiz manzaralar sunsada Kars'ı görmek istiyorsanız bu manzaraların birçoğunu Kars ve çevresini de gezerek görebilirsiniz.

Instagram’ın popüler güzeli: Kars


Nereleri gezmeli?

Ani Antik Kenti (Ani Harabeleri): UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alan Antik Kent, Kars'ta merak edilen ve görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Kars, şehir merkezinden yaklaşık 42 km uzaklıkta ve önemli bir ticaret yolu olan İpek Yolu’nun Kafkaslar’dan Anadolu’ya ilk giriş noktasına kurulmuş. Ani Harabeleri’ndeki yapılar Ermenilerin mimari ve kültürel izlerini taşıyor. Ayrıcı Antik Kent içinde Antik Kent Surları, Resimli Kilise, Poladoğlu Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Kız Kalesi, Bakireler Manastırı, Manuçehr Camii, Fethiye Camii, Selçuklu Kervansarayı ve Sarayı, İpek Yolu Köprüsü de yer alıyor. Kış aylarında gitmek isteyenler için 08.00 ve 17.00 arası açık...

Instagram’ın popüler güzeli: Kars


Kars Kalesi: 1153 yılında inşa edilmiş. Kars'ın dokusunu bize en derinden hissettiren tarihi yapılarından birisi...

Instagram’ın popüler güzeli: Kars


Taş Köprü: 1579 yılında Osmanlı Padişahı III. Murat döneminde yaptırılmış. Kars Kale'sinden bakıldığında görülen, Kars Çayı’nın üzerine inşa edilmiş, kışın karla kaplanmış haliyle şehrin atmosferini en iyi hissedebileceğiniz yer.

Çıldır Gölü: Kars ile Ardahan arasına konumlanmış Çıldır Gölü’nün tamamı kış aylarında yaklaşık 80 cm'e kadar donuyor. Gölde, kış aylarında özellikle balık tutma meraklıları çok. İster balık tutabilir, isterseniz kızaklarla buzla kaplı gölde bir tur atabilirsiniz.

Instagram’ın popüler güzeli: Kars

Instagram’ın popüler güzeli: Kars


Kümbet Camii (Havariler Kilisesi): Şehrin merkezinde bulunan Ermeni kliselerinden bir tanesidir. Doğu'nun Ayasofya'sı diye adlandırılıyor

Kanlı Tabya Müzesi: 1828 yılında Rusların Kars’a yaptıkları saldırıda tabyadaki askerlerin tamamı şehit edildiği için bu tabyanın adı, Kanlı Tabya olarak anılmış.

Instagram’ın popüler güzeli: Kars

Instagram’ın popüler güzeli: Kars


Sarıkamış Kayak Merkezi: Merkezden yaklaşık 45 dakikalık bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Alp Dağları’nda görülen kristal karın bir tek burada yağıyor olması, Sarıkamış'ı kış sporlarında bir adım öne çıkarıyor. Kars'ı bir günde gezip, bir kaç gününüzü de Sarıkamış'a ayırabilirsiniz.

Instagram’ın popüler güzeli: Kars


Kars'ın kültürel lezzetleri

Kars'a kadar gelmişken buraya özgü lezzetleri tatmadan dönmemelisiniz. Yaklaşık 1650 km uzaklıkta yaşasamda çocukluğumdan beri bu lezzetlerden uzak kalmadım. Özellikle kış aylarında kaz yemeye doyum olmuyor. Kaz, bu yörenin en meşhur eti, oldukça lezzetli ve çok nadir yerde yiyebilirsiniz.

Instagram’ın popüler güzeli: Kars

Instagram’ın popüler güzeli: Kars


Kars Kaz Evi'nde yanında bulgur pilavıyla servis ediliyor. Tadına mutlaka bakmalısınız. Eski kaşar, pestil, Kars balı yöreye özgü diğer lezzetler. Hanımeli Lokantası’nda diğer yöresel bir lezzet olan etsiz mantı yani ‘hangeli’ yiyebilirsiniz. Kars kültürünün bir mirası olan ‘aşıklar atışmalarının’ yapıldığı müzik evi olarak da kullanıyor. Kültürel bir etkinlik yapmak isteyenlerin mutlaka uğraması gereken bir yer.

 Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy, Ingimage

Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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