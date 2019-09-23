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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: Gülen ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
23.09.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Her mevsim gidilebilecek bir tatil rotası

Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
Her mevsim gidilebilecek bir tatil rotası

Ege ile Akdeniz'in birleştiği noktada yer alan bir güzellik Datça… Doğanın cömert davrandığı bir bölge olan Datça’da envayi çeşit bitki ve ağaca da rastlayabilirsiniz. Ayrıca bölgede 52 koy ve bük de yer alıyor. Her mevsim gidilecek çok yönlü bir tatil cenneti… Şu sıralar biraz sakinlik arayanlardansanız Datça tam size göre… İşte size Datça gezi rehberi…

Bölgenin en popüler noktalarından birisi de Eski Datça... Mimarisiyle oldukça ilgi odağı olan Eski Datça'nın girişinde, sizi taş evler karşılamaya başlıyor. Kahverengi tonlarıyla bezenmiş sokaklar, duvarlarının üzerine serpiştirilmiş begonvil çiçekler, her noktada ayrı bir fotoğraf çekme isteği uyandırıyor. Bu bölgede o kadar çok fantastik nokta var ki, hayran olmamak elde değil...

Her mevsim gidilebilecek bir tatil rotası

Can Yücel'in, bir zamanlar yaşadığı evi de burada... Şairin evinin bulunduğu sokağa, kendi adı verilmiş. 1986 yılında aldığı ev, şimdilerde müze… Ev ziyarete belli zamanlarda açılıp, kendisine ait fotoğraflar, kitaplar ve notlar sergileniyor.

Her mevsim gidilebilecek bir tatil rotası

Datça’ya ulaşım ve konaklama

Datça’ya en yakın havalimanları Milas Bodrum ve Dalaman… Bodrum üzerinden gitmek isterseniz, Milas’ı tercih edebilir ya da Bodrum limanından sürekli kalkan feribotla yaklaşık 1 saat 45 dakika süren deniz yolculuğuyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Dalaman’dan ise öncelikle Marmaris’e gelmeniz gerekiyor. Marmaris'ten sonra ise yaklaşık 1 saat 15 süren yolculukla ulaşım sağlanıyor. Kendi aracı ile gitmek isteyenler için Datça, İzmir'den 330 km, Ankara 708 km, İstanbul 882 km, Antalya 394 km uzaklıkta yer alıyor. Datça’da, konaklama açısından farklı zevklere hitap eden seçenekler mevcut... Siz sadece hangi bölgede kalmak istediğinize karar verin. Daha hareketli bir bölgede olmak isterseniz Eski Datça ve merkezde kalabilirsiniz. Biraz daha sakinlik arıyorsanız, koy ve büklerdeki konaklama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Her mevsim gidilebilecek bir tatil rotası


Meşhur Datça koyları

Hayıtbükü ve Ovabükü: Mesudiye Köyü’nde bulunan Hayıtbükü ve Ovabükü, Datça'ya 15 km uzaklıkta yer alıyor ve 600 metre uzunluğunda sahile sahip. Etrafında konaklayacağınız birçok tesis ve küçük işletmeler bulunuyor. Her iki koyu birbirinden küçük bir çıkıntı ayırıyor ve diğer koylara göre daha sakin.

Palamutbükü: Akdeniz'in turkuaz renkli sularında yüzmek için en iyi alternatifiniz burası... Datça'dan yaklaşık 20 km uzaklıkta yer alan bük, uzun ve çakıl taşlarıyla dolu plajlara sahip. Palamutbükü'nde çok sayıda restoran ve otel bulunuyor. Fiyatları da oldukça uygun...

Her mevsim gidilebilecek bir tatil rotası


Kargı Koyu: Datça'nın güneyinde şehre en yakın koylardan biri. Merkeze yaklaşık 3 km mesafede yer alıyor. Yakınlığı dolayısıyla çok kalabalık bir koy. Yeşil ve mavi renklerinin bütünleşmiş halini bu koyda görmek mümkün.

Domuzbükü-Domuz Çukuru: Mavi yolculuk planlayanlar içi harika bir uğrak noktası. Kara yolu ile ulaşım yok. Sadece Mesudiye Köyü’nden 25 dakikada bir kalkan teknelerle ortalama bir saat süren deniz yolculuğuyla koya ulaşım sağlanıyor.

Knidos Yarımadası: Tertemiz berrak deniziyle, Tekir Burnu’nda yer alan Knidos içinde hem antik kenti, hem de muhteşem bir koyu barındırıyor. Knidos Antik Kenti ile Datça'nın tarih severler için en uğrak noktalarından bir tanesi. Geçmişi, MÖ 2000’li yıllara dayanıyor. O dönemin tarihi kalıntıları günümüze kadar korunarak gelmiş. Datça merkeze yaklaşık 38 km uzaklıkta yer alıyor. Uzun kıvrımlı bir yol sonrasında ulaştığınız manzara, tüm zorlu yolculuğunuzu unutturuyor.

Her mevsim gidilebilecek bir tatil rotası


Yeme-içme önerileri

Datça yeme-içme alternatifi olarak da çok büyük bir yelpazeye sahip. Ege Denizi'nin balığının tadına bakmak isterseniz Datça merkezde sahile konumlanmış, müthiş ambiyansıyla ve geniş deniz mahsülleri menüsüyle Dutdibi Fish Mekan'ı, daha salaş bir meyhaneye gitmek isterseniz de Fevzi'nin Yeri'ni tercih edebilirsiniz. Eski Datça’nın içinde, Ege yöresine ait birçok meşhur lezzeti bulabilirsiniz. Kendi bünyesinde yetiştirdiği meşhur bademinin tadına bakmanızı ve dağlarda yetişen kekiklerin enfes aromasını barındıran balını almadan dönmemenizi de tavsiye ederim.

Her mevsim gidilebilecek bir tatil rotası


Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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