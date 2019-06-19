'Eurovision Şarkı Yarışması'na ilham olan festival şehri: Sanremo

Bölgeye en yakın havaalanı olan Nice Havaalanı'ndan, belirli saatlerde kalkan Flixbus otobüsleriyle buraya ulaşabilirsiniz. Cenova’dan ise her saat başı tren var. Trenlerle 2,5 saatte, arabayla da Nice ve Cenova’dan 1,5 saatte Sanremo’ya gelebiliyorsunuz.







Görmeden dönmeyin



Giacomo Matteotti Caddesi, şehrin en ünlü ve hareketli caddesi. Sadece yaya trafiğine açık olan cadde lüks mağazaları, şık restoranları ve özellikle kuyumcu ve dondurmacıları yoğunlukta olarak görebileceğiniz bir bölge. Eski şehir La Pigna ise görsellikten uzak, daracık sokakları, şarap dükkanları ve sanat atölyeleriyle şehrin en sade görüntüsüne sahip...

Müze severler için ise şehir merkezinde bulunan görkemli bir bina olan Borea d’Olmo-Şehir Müzesi'ni tercih edebilirsiniz. Cristoforo Colombo meydanı ve Rus Ortodoks kilisesi şehrin diğer görülmesi gereken yerleri arasında. Sahil boyunca denize girebileceğiniz birçok plaj yer alıyor. Yaz aylarında önce denize girip serinleyip, sonrasında şehri keşfe çıkabilirsiniz. Civar şehirlere gelip, günübirlik bile gezebileceğiniz küçük bir şehir.









Dünyaca ünlü festivaller burada yapılıyor



1951 yılında başlayan Sanremo Müzik Festivali'nde, ilk yapılmaya başlandığı yıldan beri sadece bu yarışma için özel şarkılar yapılmış. Eurovision şarkı yarışmasına ilham kaynağı olan festival, aynı zamanda unutulmaz şarkıların da çıkış noktası. İtalya'nın en başarılı sanatçılarından bazıları, kariyerlerine bu festival ile başlamış. Yarışmayla birçok şarkı tüm dünyada hit olmuş. En meşhur örneklerinden biri ise Al bano & Romina Power çiftinin Felicita adlı şarkısı... Festival önceleri 1951-1976 yılları arasında Sanremo Casino’sunda yapılırken, 1977 yılında Theatre Ariston’da yapılmaya başlanmış. Sanremo Giacomo Matteotti Caddesi, üzerindeki yerlerde müzik festivalinde yıllar içinde birinci olan sanatçıların ve şarkı isimlerini sarı plaketlere yazılarak caddeye konulmuş bir şekilde görebilirsiniz. Sanremo şehri, aynı zamanda İtalya’nın en önemli çiçek pazarına sahip. Buradan Avrupa’nın birçok yerine çiçek ihraç ediliyor. Çiçek geçidi adı altında her yıl ocak ayında düzenlenmekte.









Hangi lezzetleri tatmalı

Gelateria Lollipop ve Compagnia del Gelato'nun dondurmaları harika. Şehrin birçok yerinde 6-10 Euro arasında değişen fiyatlarda oldukça doyurucu boyutlarda pizzalar, sahil kısmındaki restoranlarda ise deniz ürünlerini bol miktarda bulabilirsiniz. İtalyan yemekleri için ise La Vita e Bella ve Kermesse Cafe'yi tercih edebilirsiniz.