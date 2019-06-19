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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve Fotoğraflar: Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
19.06.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

'Eurovision Şarkı Yarışması'na ilham olan festival şehri: Sanremo

Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
'Eurovision Şarkı Yarışması'na ilham olan festival şehri: Sanremo

Kuzey İtalya‘nın Ligurya bölgesindeki Imperia ilinde bulunan küçük bir sahil kasabası Sanremo… Burayı özel kılan ise tüm dünyada müzik festivaliyle tanınıyor olması. Zengin ve ünlü İtalyanların uğrak yeri olan kasaba, şık giyimli insanları, pahalı evleri ve son model arabaları ile dikkat çekiyor. İşte Sanremo hakkında detaylar…

Bölgeye en yakın havaalanı olan Nice Havaalanı'ndan, belirli saatlerde kalkan Flixbus otobüsleriyle buraya ulaşabilirsiniz. Cenova’dan ise her saat başı tren var. Trenlerle 2,5 saatte, arabayla da Nice ve Cenova’dan 1,5 saatte Sanremo’ya gelebiliyorsunuz.

Eurovision Şarkı Yarışmasına ilham olan festival şehri: Sanremo


Görmeden dönmeyin

Giacomo Matteotti Caddesi, şehrin en ünlü ve hareketli caddesi. Sadece yaya trafiğine açık olan cadde lüks mağazaları, şık restoranları ve özellikle kuyumcu ve dondurmacıları yoğunlukta olarak görebileceğiniz bir bölge. Eski şehir La Pigna ise görsellikten uzak, daracık sokakları, şarap dükkanları ve sanat atölyeleriyle şehrin en sade görüntüsüne sahip...

Eurovision Şarkı Yarışmasına ilham olan festival şehri: Sanremo

Müze severler için ise şehir merkezinde bulunan görkemli bir bina olan Borea d’Olmo-Şehir Müzesi'ni tercih edebilirsiniz. Cristoforo Colombo meydanı ve Rus Ortodoks kilisesi şehrin diğer görülmesi gereken yerleri arasında. Sahil boyunca denize girebileceğiniz birçok plaj yer alıyor. Yaz aylarında önce denize girip serinleyip, sonrasında şehri keşfe çıkabilirsiniz. Civar şehirlere gelip, günübirlik bile gezebileceğiniz küçük bir şehir.

Eurovision Şarkı Yarışmasına ilham olan festival şehri: Sanremo


Dünyaca ünlü festivaller burada yapılıyor

1951 yılında başlayan Sanremo Müzik Festivali'nde, ilk yapılmaya başlandığı yıldan beri sadece bu yarışma için özel şarkılar yapılmış. Eurovision şarkı yarışmasına ilham kaynağı olan festival, aynı zamanda unutulmaz şarkıların da çıkış noktası. İtalya'nın en başarılı sanatçılarından bazıları, kariyerlerine bu festival ile başlamış. Yarışmayla birçok şarkı tüm dünyada hit olmuş. En meşhur örneklerinden biri ise Al bano & Romina Power çiftinin Felicita adlı şarkısı... Festival önceleri 1951-1976 yılları arasında Sanremo Casino’sunda yapılırken, 1977 yılında Theatre Ariston’da yapılmaya başlanmış. Sanremo Giacomo Matteotti Caddesi, üzerindeki yerlerde müzik festivalinde yıllar içinde birinci olan sanatçıların ve şarkı isimlerini sarı plaketlere yazılarak caddeye konulmuş bir şekilde görebilirsiniz. Sanremo şehri, aynı zamanda İtalya’nın en önemli çiçek pazarına sahip. Buradan Avrupa’nın birçok yerine çiçek ihraç ediliyor. Çiçek geçidi adı altında her yıl ocak ayında düzenlenmekte.

Eurovision Şarkı Yarışmasına ilham olan festival şehri: Sanremo


Hangi lezzetleri tatmalı

Gelateria Lollipop ve Compagnia del Gelato'nun dondurmaları harika. Şehrin birçok yerinde 6-10 Euro arasında değişen fiyatlarda oldukça doyurucu boyutlarda pizzalar, sahil kısmındaki restoranlarda ise deniz ürünlerini bol miktarda bulabilirsiniz. İtalyan yemekleri için ise La Vita e Bella ve Kermesse Cafe'yi tercih edebilirsiniz.

 

Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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