Bayramı Bodrum’da geçireceklere 5 tavsiye

Fiko Ocakbaşı artık Yalıkavak'ta…



Bir yıl önce ilk şubesini İstanbul Yeniköy'de açan Fiko, şimdi ise Yalıkavak'ta denize nazır muhteşem manzarasıyla karşımıza çıkıyor. Modern dekorasyonuyla da Yalıkavak'ta ilgiyi üzerine çekmeyi başarmış. Menüde klasik et ve kebap seçeneklerinin dışında kendilerine ait spesiyallerini de denemenizi tavsiye ederim. Belli bir saatten sonra çalan 90’lar Türkçe müzik şarkılarıyla da yemekten sonra eğlenceye devam edebilirsiniz.





Kalite ve eğlencenin adresi: Hazine Yalıkavak



Hazine de İstanbul'dan sonra Bodrum'da açılan mekanlardan… Tilkicik Koyu’nda denizin üzerinde yer alan Hazine, sezonu haziran ayı itibarıyla açtı. Belli bir saate kadar verdikleri yemek hizmeti sonrasında bar kısmında sahne alan sanatçılarla birlikte gece kulübü konseptiyle bölgeye renk getiriyor. Fiyatları diğer mekânlara göre pahalı olsa da verdiğiniz paranın karşılığında çok iyi bir hizmet alıyorsunuz.









Doğal bir ortamda kahvaltı yapmak isterseniz Asmalı Çardak Kahvaltı Evi

Bodrum'un en çok tercih edilen kahvaltıcıları arasında yer alan Asmalı Çardak, eski bir köy evi bahçesinde, mandalina ve portakal ağaçları arasında doğayla iç içe bir mekân. Ev yapımı reçeller, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri mahsulleriyle sizlere organik bir kahvaltı sunuyor. Mümkün oldukça erken gitmenizde fayda var. Saat 10.00’dan sonra mekân hızlıca doluyor. Yer bulmanız için bir süre sıra beklemeniz gerekebilir.









Bölgenin en ekonomik balık restoranı: Miços Restaurant



Miços, Tilkicik Koyu’nda konumlanmış Ege balıkçısı tarzında şirin bir balık restoranı. Masaların iç içe olmadığı geniş bir iskelesi var. Ege yöresine ait mezeleri ve denize sıfır konumuyla misafirlerine hem lezzet hem de manzara sunuyor. Bölgede yer alan birçok şık balıkçılara nazaran sade görüntüsüyle burasının daha sıcak bir ortamı var.





Bir bodrum klasiği: Mandalin

Bodrum'un en eski yıllardır değişmeyen konsepti ve müşteri kitlesiyle, Bodrum'a kök salmış eğlence mekânıdır. Bodrum merkezde yer alan mekânda her akşam ayrı bir program var. Ünlü sanatçılar ve dj performansları eşliğinde sabaha kadar müzik devam ediyor. Özel yapım kokteylerini ise mutlaka denemelisiniz.







