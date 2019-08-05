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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
05.08.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Bayramı Bodrum’da geçireceklere 5 tavsiye

Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
Bayramı Bodrum’da geçireceklere 5 tavsiye

Ege'nin en çok tercih edilen tatil ve eğlence merkezlerinden Bodrum… Harika denizi ve çeşitli aktiviteleriyle tatil severlere sonsuz seçenekler sunuyor. Son zamanların ön gözde ilçesi Yalıkavak'ta da her geçen gün açılan yeni mekanlar sayesinde bölge hareketliliği giderek artmış durumda… Sizler için gidilebilecek hem şık hem de ekonomik alternatifler sıraladım.

Fiko Ocakbaşı artık Yalıkavak'ta…

Bir yıl önce ilk şubesini İstanbul Yeniköy'de açan Fiko, şimdi ise Yalıkavak'ta denize nazır muhteşem manzarasıyla karşımıza çıkıyor. Modern dekorasyonuyla da Yalıkavak'ta ilgiyi üzerine çekmeyi başarmış. Menüde klasik et ve kebap seçeneklerinin dışında kendilerine ait spesiyallerini de denemenizi tavsiye ederim. Belli bir saatten sonra çalan 90’lar Türkçe müzik şarkılarıyla da yemekten sonra eğlenceye devam edebilirsiniz.

Kalite ve eğlencenin adresi: Hazine Yalıkavak

Hazine de İstanbul'dan sonra Bodrum'da açılan mekanlardan… Tilkicik Koyu’nda denizin üzerinde yer alan Hazine, sezonu haziran ayı itibarıyla açtı. Belli bir saate kadar verdikleri yemek hizmeti sonrasında bar kısmında sahne alan sanatçılarla birlikte gece kulübü konseptiyle bölgeye renk getiriyor. Fiyatları diğer mekânlara göre pahalı olsa da verdiğiniz paranın karşılığında çok iyi bir hizmet alıyorsunuz.

Bayramı Bodrum’da geçireceklere 5 tavsiye


Doğal bir ortamda kahvaltı yapmak isterseniz Asmalı Çardak Kahvaltı Evi

Bodrum'un en çok tercih edilen kahvaltıcıları arasında yer alan Asmalı Çardak, eski bir köy evi bahçesinde, mandalina ve portakal ağaçları arasında doğayla iç içe bir mekân. Ev yapımı reçeller, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri mahsulleriyle sizlere organik bir kahvaltı sunuyor. Mümkün oldukça erken gitmenizde fayda var. Saat 10.00’dan sonra mekân hızlıca doluyor. Yer bulmanız için bir süre sıra beklemeniz gerekebilir.

Bayramı Bodrum’da geçireceklere 5 tavsiye


Bölgenin en ekonomik balık restoranı: Miços Restaurant

Miços, Tilkicik Koyu’nda konumlanmış Ege balıkçısı tarzında şirin bir balık restoranı. Masaların iç içe olmadığı geniş bir iskelesi var. Ege yöresine ait mezeleri ve denize sıfır konumuyla misafirlerine hem lezzet hem de manzara sunuyor. Bölgede yer alan birçok şık balıkçılara nazaran sade görüntüsüyle burasının daha sıcak bir ortamı var.

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Bayram tatilinin ucuz adresleri Birkaçı vize istemiyor, hepsi sessiz sakin...
Bayram tatilinin ucuz adresleri! Birkaçı vize istemiyor, hepsi sessiz sakin...

Bir bodrum klasiği: Mandalin

Bodrum'un en eski yıllardır değişmeyen konsepti ve müşteri kitlesiyle, Bodrum'a kök salmış eğlence mekânıdır. Bodrum merkezde yer alan mekânda her akşam ayrı bir program var. Ünlü sanatçılar ve dj performansları eşliğinde sabaha kadar müzik devam ediyor. Özel yapım kokteylerini ise mutlaka denemelisiniz.

Bayramı Bodrum’da geçireceklere 5 tavsiye


Gülten ÖZKAN
Gülten ÖZKAN
ozkangulten@gmail.com
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