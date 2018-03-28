Küçük büyük herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal Studios
Los Angeles’ta bulunan ve atmosferiyle büyüleyen Universal Studios, küçük büyük herkesin hayallerini süslüyor. Los Angeles’a gelmişken uğramadan ve 1 gününüzü geçirmeden gitmemeniz gereken bir yer burası. İşte size Universal Studios gezi rehberi…
İçeriye girdiğiniz andan itibaren kendinizi kocaman bir film setinin içinde gibi hissediyorsunuz. Bazı kısımları hala Hollywood filmlerine ev sahipliği yapan bu dev parkı nereye bakacağınızı şaşar halde dolaşıyorsunuz.
Universal Studios’a iki kez gitmiş biri olarak size favorilerimden bahsedeceğim;
İlk sırada Studio Tour yer alıyor tabiî ki. Tren şeklindeki araçlara binip, 1 saate yakın bir gezintiye çıkıyoruz. Bu turda yok yok, King Kong’un 3D tüneldeki şovu ve Jurassic Park’ın gösterisi çok eğlenceli.
Kovboy filmlerinin meşhur kasaba setleri, Jaws’ın çekildiği Emedy Gölü sahnesi, Desperate Housewives dizinin tatlı mahallesi ve daha neler neler... Özellikle Universal Studios filmlerinde kullanılan o efsane arabalara hayran kaldık. Kara Şimşek’ten, Taş Devrin’deki şirin arabalara kadar.
Waterworld Su şovu gösterisi Universal Studios’a gelmişken kaçırılmaması gereken bir aktivite bence. Kevin Costner’ın oynadığı bilim kurgu filmi Waterworld’ün mini bir yansıması olan bu interaktif gösterideki görsel şovlar ve oyunculuklar harikaydı.
Onun dışında Simpsons’ların üç boyutlu roller coster gösterisi, Jurassic Park’ın macera ve korku dolu su parkı ve Harry Potter’ın macera trenini de kaçırmamak gerek.
Aktiviteler ve macera dolu oyunlar dışında, bu harika tema parkın içinde çeşitli sahne gösterileri de oluyor. Özel Efektler Gösterisi ve Hayvan Kahramanların çekimler sırasındaki sırlarını anlatan çok özel şovları da vaktiniz kalırsa izleyin derim.
Sadece eğlence değil alışveriş ve yeme içme için de bir sürü alternatif sizi bekliyor. Oyun parkının dışında biletsiz girilebilen bir alan burası, birçok kıyafet ve hediyelik eşya dükkanının yanı sıra dünya mutfağından çeşitli restoran alternatifleri sizi bekliyor.
Daha önceki yazımda bahsettiğim gibi Los Angeles arabasız gezilecek bir şehir değil. Universal Studios da şehrin diğer ucunda olduğu için, merkezden buraya ulaşmanız yarım saat alıyor.
1 günlük standart bilet fiyatları 179 dolar civarında. Hem verdiğiniz paranın hakkını vermeniz, hem de tüm aktivitelerin doyasıya tadını çıkartmanız için buraya en az 1 gününüzü ayırmalısınız.
Fotoğraflar: Görkem TEMELKAYA
Universal Studios’taki 1 günümü 1 dakikalık eğlenceli videoya sığdırmaya çalıştım bakalım beğenecek misiniz?
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