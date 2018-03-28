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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Görkem TEMELKAYA
28.03.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

Küçük büyük herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal Studios

Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA
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Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA
Küçük büyük herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal Studios

Los Angeles’ta bulunan ve atmosferiyle büyüleyen Universal Studios, küçük büyük herkesin hayallerini süslüyor. Los Angeles’a gelmişken uğramadan ve 1 gününüzü geçirmeden gitmemeniz gereken bir yer burası. İşte size Universal Studios gezi rehberi…

İçeriye girdiğiniz andan itibaren kendinizi kocaman bir film setinin içinde gibi hissediyorsunuz. Bazı kısımları hala Hollywood filmlerine ev sahipliği yapan bu dev parkı nereye bakacağınızı şaşar halde dolaşıyorsunuz.

Küçük büyük herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal Studios

Universal Studios’a iki kez gitmiş biri olarak size favorilerimden bahsedeceğim;

 İlk sırada Studio Tour yer alıyor tabiî ki. Tren şeklindeki araçlara binip, 1 saate yakın bir gezintiye çıkıyoruz. Bu turda yok yok, King Kong’un 3D tüneldeki şovu ve Jurassic Park’ın gösterisi çok eğlenceli.

Küçük büyük herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal Studios

Kovboy filmlerinin meşhur kasaba setleri, Jaws’ın çekildiği Emedy Gölü sahnesi, Desperate Housewives dizinin tatlı mahallesi ve daha neler neler... Özellikle Universal Studios filmlerinde kullanılan o efsane arabalara hayran kaldık. Kara Şimşek’ten, Taş Devrin’deki şirin arabalara kadar. 

Küçük büyük herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal Studios

Waterworld Su şovu gösterisi Universal Studios’a gelmişken kaçırılmaması gereken bir aktivite bence. Kevin Costner’ın oynadığı bilim kurgu filmi Waterworld’ün mini bir yansıması olan bu interaktif gösterideki görsel şovlar ve oyunculuklar harikaydı.

 Küçük büyük herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal Studios

Onun dışında Simpsons’ların üç boyutlu roller coster gösterisi, Jurassic Park’ın macera ve korku dolu su parkı ve Harry Potter’ın macera trenini de kaçırmamak gerek.

Unutulmaz bir deneyim: Disney D23 Fuarı
Unutulmaz bir deneyim: Disney D23 Fuarı

Aktiviteler ve macera dolu oyunlar dışında, bu harika tema parkın içinde çeşitli sahne gösterileri de oluyor. Özel Efektler Gösterisi ve Hayvan Kahramanların çekimler sırasındaki sırlarını anlatan çok özel şovları da vaktiniz kalırsa izleyin derim.

Küçük büyük herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal Studios

Sadece eğlence değil alışveriş ve yeme içme için de bir sürü alternatif sizi bekliyor. Oyun parkının dışında biletsiz girilebilen bir alan burası,  birçok kıyafet ve hediyelik eşya dükkanının yanı sıra dünya mutfağından çeşitli restoran alternatifleri sizi bekliyor.

Küçük büyük herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal Studios

Daha önceki yazımda bahsettiğim gibi Los Angeles arabasız gezilecek bir şehir değil. Universal Studios da şehrin diğer ucunda olduğu için, merkezden buraya ulaşmanız yarım saat alıyor.

Küçük büyük herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal Studios

1 günlük standart bilet fiyatları 179 dolar civarında. Hem verdiğiniz paranın hakkını vermeniz, hem de tüm aktivitelerin doyasıya tadını çıkartmanız için buraya en az 1 gününüzü ayırmalısınız.

Fotoğraflar: Görkem TEMELKAYA

 

Universal Studios’taki 1 günümü 1 dakikalık eğlenceli videoya sığdırmaya çalıştım bakalım beğenecek misiniz?

Küçük büyük her herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal StudiosLos Angeles’ta bulunan ve atmosferiyle büyüleyen Universal Studios, küçük büyük herkesin hayallerini süslüyor. Los Angeles’a gelmişken uğramadan ve bir gününüzü geçirmeden gitmemeniz gereken bir yer burası. Universal Studios’a dair tüm detayları Hürriyet Seyahat Gezgini Görkem Temelkaya yazdı. (Video: Görkem Temelkaya)BAŞLIK:Küçük büyük her herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal StudiosSPOT:Los Angeles’ta bulunan ve atmosferiyle büyüleyen Universal Studios, küçük büyük herkesin hayallerini süslüyor. Los Angeles’a gelmişken uğramadan ve bir gününüzü geçirmeden gitmemeniz gereken bir yer burası. Universal Studios’a dair tüm detayları Hürriyet Seyahat Gezgini Görkem Temelkaya yazdı. (Video: Görkem Temelkaya)
daha fazla video için

 

Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA
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