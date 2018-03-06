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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatGezginlerHer şeyi boşver, burası Los Angeles!
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Görkem TEMELKAYA

 Her şeyi boşver, burası Los Angeles!

Çok söze gerek yok, başlık her şeyi anlatıyor zaten. Güneşin bir başka doğup battığı, zamanın rüya gibi aktığı, ılık iklimlerin cenneti, uçsuz bucaksız sahillerin ana vatanı Los Angeles’a hoş geldiniz!

Görkem Temelkaya / Instagram: @gorkemce
Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYAGezgin

Kaliforniya’nın göz bebeği, Amerika’nın 2. büyük şehri ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Los Angeles hem doğal güzellikleri hem de eğlence temalı parklarıyla size unutamayacağınız bir tatil deneyimi vaat ediyor. Her şeyi boşver, burası Los Angeles
Tema parklarından bahsetmişken; Universal Studios ile ilgili detaylı bir yazı hazırlıyor olacağım. Tüm detayları o yazıdan zaten edinebileceksiniz.

Hadi gelin size şehirle ilgili birkaç genel bilgi vereyim; Los Angeles’da hali hazırda bir metro ulaşım ağı var ancak şehri araç kiralayarak gezmenin tadı bir başka. Palmiyelerin sıra sıra dizildiği caddeleri, ışıl ışıl bulvarları ve uçsuz bucaksız sahilleri arabayla gezerken görmek gerek. Ama gel gelelim şehrin hafta içi trafiği özellikle de mesai saatlerinde İstanbul’u aratmıyor! Los Angeles’ın en bana hitabeden kısmı, havası! Tropikal ve ılıman bir iklime sahip şehirde, yaz ayları aşırı sıcak değil, kışlar da hafif yağışlı ve ılık geçiyor.

Her şeyi boşver, burası Los Angeles

Şimdi gelelim şehrin en gözde gezi noktalarına;

Santa Monica; Los Angeles’ın en eğlenceli bölgesi. Eğlenceli lunaparkına ev sahipliği yapan sahili, ünlü alışveriş caddesi 3rd Street Promenade yakınlığıyla hem eğlence ve hem de yeme içmeye dair pek alternatifi içinde barındırdığı için de çok tercih ediliyor. Özellikle konaklamanızı bu çevredeki otellerde yapmanızı öneririm.

Her şeyi boşver, burası Los Angeles

Beverly Hills denince akla gelen filmlerin sayısı saymakla bitmez. Şehrin en şaşalı ve lükse düşkün sakinlerine bu bölgede rastlayabilirsiniz. Dünyaca ünlü tasarımcıların mağazaları,  gösterişli restoranlar, şık insanlar ve efsane otomobiller… Beverly Drive, Sunset Drive ve en ünlüsü Rodeo Drive’ı görmeden geçmeyin.

Her şeyi boşver, burası Los Angeles

Hollywood; Los Angeles’ın bir diğer simgesi, Oscar Ödül Törenleri’ne ev sahipliği yapan Dolby Theatre’a ünlülerin ayak izlerinin bulunduğu “Walk of Fame”e ev sahipliği yapıyor. 

36 saatte Los Angeles turu
36 saatte Los Angeles turu


Ancak şehrin o şaşalı lüks semtlerinden değil. Bu bölgede çok fazla evsiz ve turist avcısı hırsıza rastlayabilirsiniz. Aman dikkat.

Her şeyi boşver, burası Los Angeles

Griffith Observatory; turistik bir gezisinin olmazsa olmazı. Şehrin tepeden en iyi manzarası bu gözlem noktasından fotoğraflanabilir. Ayrıca meşhur Hollywood tabelasının uzaktan da olsa en zahmetsiz şekilde fotoğraflanacağı bir yer.

Her şeyi boşver, burası Los Angeles

Instagtam’ın olmazsa olmaz fotoları için; LACMA ışıklarını akşamüstü görmelisiniz. Melrose Bulvarı’nda yer alan Paul Smith’in meşhur pembe duvarını ve “Made in LA” duvarını fotoğraflamadan olmaz! Ayrıca Sunset Bulvarı’ndaki meşhur Beverly Hills Hotel’i ve içindeki Cabana Cafe’yi gezip birkaç kare çekmelisiniz.

Her şeyi boşver, burası Los Angeles

Venice Beach ve Venice Canals; Beach bölgesi fazla turistik ama gezmeye değer. Özellikle hediyelik eşya almak isteyenler için derya deniz! Kanal bölgesi ise Venedik’ten esinlenerek yapılmış, etrafında sıra sıra rengarenk evlerin dizildiği şirin mi şirin bir bölge. Bu evler sevgili L.A’liler için yazlık olarak kullanılıyormuş.

Her şeyi boşver, burası Los Angeles

Manatthan Beach; Benim LA’de vakit geçirmekten en zevk aldığım sahil şeridi burası oldu. Uçsuz bucaksız hissi veren, diğer beach’lere göre daha sakin ve yerel halkın vakit geçirdiği bir bölge. Özellikle kahvaltı için önerebileceğim; Uncle Bill’s Pancake House’a gitmelisiniz. Bölge halkının tercih ettiği lokal bir mekan, hayatımda yediğim en iyi pancake buradaydı diyebilirim!

Her şeyi boşver, burası Los Angeles

Malibu Beach; Los Angeles’a en uzak sahil kasabası. Daha çok yazlıkçıkların tercih ettiği bir kasaba olması ve şehre uzaklığı sebebiyle çok vakit ayırmadık. Eğer Santa Barbara’ya gidecekseniz, yol üzerinde bir içecek molası verebilirsiniz. Noba Malibu ya da Paradise Cove Beach Cafe’yi mola noktası olarak tercih edebilirsiniz.

Her şeyi boşver, burası Los Angeles

Veee Los Angeles gezisinin olmazsa olmazı outletler! Şehrin içinde pek çok AVM olmasına rağmen alışveriş için kesinlikle outletleri tercih etmelisiniz. Bunlardan en ünlüsü Camarillo Premium Outlets, Cabazon Outlet ve Citadel Outlet.

Başak Dizerin Los Angelesı: The Beverly Hills Hotel
Başak Dizer'in Los Angeles'ı: The Beverly Hills Hotel


Hepsi de şehrin dışında olduğu için şehir dışı rotalarınızın üzerinde olan bir tanesine uğrayabilirsiniz. Bunun dışında şehrin bir çok noktasında bulunan zincir mağazalar; TJMaxx, Nordstrom Rack, Marshall’s ve Ross mağazalarından marka ürünleri uygun fiyata alabilirsiniz.


Her şeyi boşver, burası Los Angeles

Los Angeles anlatmakla bitmez, şimdilik 1 dakikalık videoya sığdırmaya çalıştım ama yazılarımın devamı gelecek. Bir sonraki yazı da “Universal Studios” ve “Los Angeles’ta Yeme İçme” başlıklarıyla rüya gezimize devam ediyor olacağım…

Her şeyi boşver, burası Los Angeles

Fotoğraflar: Görkem TEMELKAYA


İşte size bir dakikada Los Angelas...

Her şeyi boşver, burası Los Angeles!Çok söze gerek yok, başlık her şeyi anlatıyor zaten. Güneşin bir başka doğup battığı, zamanın rüya gibi aktığı, ılık iklimlerin cenneti, uçsuz bucaksız sahillerin ana vatanı Los Angeles’a hoş geldiniz. Los Angeles’a dair her şeyi Hürriyet Seyahat’te bulabilirsiniz. Video: Görkem Temalkaya
daha fazla video için

 

Kaynak: Görkem Temelkaya / Instagram: @gorkemce

Seyahat HaberiSeyahat HaberiLos Angeles

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