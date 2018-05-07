Gülümseyerek hatırlanan şehir: Nice
Fransız Rivierası Cote d’Azur’un başkenti olan Nice, Fransa’nın en büyük 5. şehri. Nice’de yapılacak ve görülecek pek çok şey var. Restoranları, katedralleri ve Nice’de yaşayanlar için yürümenin bir gelenek haline geldiği Promenade des Anglais… Hepsini sizler için gezdim. İşte Nice gezi yazım.
Nice beklentilerimin çok üzerinde karşıladı beni. Eski Nice'in rengârenk sokakları, şehrin eski ama canlı atmosferi, nefis yemekleri, sahilleri... Fransız Rivierası Cote d’Azur’un başkenti olan Nice, Fransa’nın en büyük 5. şehri. Klasik bir Avrupa şehrinin sahip olacağı yapıları, meydanları, caddeleri barındırıyor. Bunun yanı sıra şehrin içinde 15 büyük plaj var. Denize girmek isteyenler için özel veya halk plajları seçenekler arasında...
Bu plajları bünyesine alan ve palmiyelerin sıralandığı 7 kilometre uzunluğundaki Promenade des Anglais’de (İngiliz Gezinti Yolu) yürümek Nice'de yaşayanlar için bir gelenek. Nice'in sahillerinde kum yok, ince çakıl taşları var ama denizi çok berrak ve temiz. Biz 1 günümüzü otelimizin anlaşmalı olduğu "Ruhl plage" da geçirdik ve çok memnun kaldık.
Denize girmek dışında Nice'de ne yapılır diye sorarsanız, benim aklıma ilk gelenler;
Eski Nice: (Vieux Nice)'in sokaklarında fotoğraf makinenizle kaybolabilirsiniz mesela... Bu sokaklarda çok güzel mağazalar, galeri gibi duran dondurmacılar, kahve ve pastalarına karşı konulamayacak kafeler, sizi deliye çevirecek güzellikte oyuncakçılar ve aksesuarlar var. Buradaki binalar, evler apartmanlar, panjurlar, panjurlardan sarkan rengârenk çiçekler ve sokak lambaları öyle güzel ki havaya bakarak hayran hayran geziyorsunuz bu sokakları. Fenocchio; bu sokaklarda sizi mutlu edecek enfes dondurmacı...
Colline du Chateau Nice (Nice Kalesi): tepeye hâkim bu kalenin şelalesi, doğal güzelliği, yeşili ve muhteşem deniz ile şehir manzarası şahane duygular yaşatıyor insana. Fransız rivierasının bir kısmını fotoğraflamak ve Nice'i bir de kuşbakışı görmek için gidilmesi gerekiyor bence...
Place Massena: Yeni şehir bölgesinin en büyük meydanı. Nice'nin en önemli ana arterlerinin kesişim noktası.
Cathedrale St. Nicholas: Rus mimarisi ile zamanında bu bölgede yaşayan Ruslar için yapılmış, Rusya’nın dışında bulunan en büyük Rus Ortodoks Katedrali.
Cours Saleya: Eski Nice'in sokaklarında dolaşırken karşınıza çıkan dünyanın en meşhur çiçek ve renkli antika pazarı burası.
Avenue Jean Medecin: Alışveriş için en uygun cadde. Oldukça geniş ve karşılıklı mağazaların bulunduğu, trafiğe kapalı ve hemen garın sol tarafından başlayıp eski şehir merkezine inen bir cadde.
Nice gidip yemeden dönmeyin diyeceğim bazı güzellikler var tabii ki;
-Şehrin adını verdiği gerçek bir "Salade Niçoise" yemeden dönmeyin.
-Socca ise benim favori lezzetim.
-Yine Nice'e özgü tatlardan bir sandviç çeşidi olan "Pan Bagnat"ı da deneyebilirsiniz...
-Maison-Auer, Place Massena’ya çok şeker bir çikolatacı dükkânı. Ben bayıldım!
-La Voglia, ortalama bir pizza, makarna, şarap gecesi yapmak istiyorum derseniz. Beklentilerinizi karşılayacak bir İtalyan restoranı kendisi.
-Boccaccio, şık bir balık restoranı... Hayatımdaki en ama en iyi Paella'yı burada yedim diyebilirim.
Fotoğraflar: Görkem TEMELKAYA
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