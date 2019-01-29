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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
29.01.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Amalfi kıyılarının en ucuz kasabası: Minori

Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA
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Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA
Amalfi kıyılarının en ucuz kasabası: Minori

Bu yaz Amalfi sahil şeridini gezmeyi planlıyorsanız hiç düşünmeden size Minori’de konaklamanızı önerebilirim. Hem konumu ve bütçe dostu oluşu, hem de sakin bir kasaba olması sebebiyle sizi de memnun edeceğine eminim. İşte size Minori hakkında bilgiler…

Daha önceki yazılarımda Amalfi kıyılarından bahsetmiştim. Minori, bu şeridin önemli kasabalarından aracınızla Amalfi’ye 13, Ravello’ya 20, Atrani’ye 8 dakika uzaklıkta. Ulaşım için ayrı bir seçenek ise Travelmar Tekneleri. Salerno, Amalfi, Positano ve Maiorii Minori, Amalfi arası seferleri olan bu teknelerin sefer sayıları oldukça yüksek. Virajlı Amalfi sahillerinde araç kullanmak yorucu ve vakit alıyor, o nedenle tekneler oldukça pratik. Ancak şunu da belirtmeliyim ki, teknelerle ulaşım araç yada otobüse göre bir parça daha pahalı olabiliyor.

Minori sadece konumu ve ekonomik olmasıyla değil, İtalyan ruhunu koruyan sıcacık bir kasaba oluşuyla da kalbimi kazandı. Daha çok yerellerin tercih ettiği bir kasaba olması sebebiyle plajları çok kalabalık olmuyor. Kasabanın birkaç ücretli, bir tane de halk plajı bulunuyor. Şemsiye ve şezlong gibi konfor öğeleri için günlük kiralama yapacağınız özel plajlardan birini önerebilirim.

Amalfi kıyılarının en ucuz kasabası: Minori

Amalfi kıyılarının en ucuz kasabası: Minori


Konaklama olarak kasaba içinde 10-15 tesis var. “Çok fazla bir beklentim yok, temiz olsun ve güleryüzlü personel hizmeti bana yeter” derseniz, size Maison Raphael’i önerebilirim. Otelin sevimli işletmecisi Antonio son derece güleryüzlü, yardımsever ve iyi İngilizce konuşuyor.

Amalfi kıyılarının en ucuz kasabası: Minori


Geçtiğimiz sonbahar biz bu otelde konakladık, iki kişi oda kahvaltı dahil gecelik 90 Euro konaklama ücreti ödedik. Amalfi’nin popüler destiyasyonlarına kıyasla çok çok uyguna geldiğini söyleyebilirim. Minori yeme içme anlamında da sizi tatmin edecek bir kasaba. İlk aklıma gelen harika pastanesi Sal De Riso.  Şairane pastaları ve tatlıları, onları servis ederken kullandıkları tabakları, zevkli dekorasyonuyla sizi de kendine hayran bırakacağına eminim. Akşam yemeği için açık ara en beğendiğim yer Ristorante Pizzeria Giardiniello oldu. Akşamüstleri güzel bahçesinde İtalyan mutfağının lezzetlerini tatmak harika bir deneyimdi.

Amalfi kıyılarının en ucuz kasabası: Minori


Kasabaya değer katan bir önemli şey ise Amalfi kıyılarının tek arkeolojik kalıntısı Villa Romana, yer mozaikleri ve etkileyici freskolarıyla görülmeye değer.

Amalfi kıyılarının en ucuz kasabası: Minori

Amalfi kıyılarının en ucuz kasabası: Minori


Temmuz ayında Jazz Festivali’ne, eylülde ‘Saporearte’ (Sanatın Tadı) Festivali’ne ev sahipliği yapan Minori, bu dönemlerde en hareketli günlerini yaşıyor.

Fotoğraflar: Görkem TEMELKAYA

Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA
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