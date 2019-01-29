Amalfi kıyılarının en ucuz kasabası: Minori
Bu yaz Amalfi sahil şeridini gezmeyi planlıyorsanız hiç düşünmeden size Minori’de konaklamanızı önerebilirim. Hem konumu ve bütçe dostu oluşu, hem de sakin bir kasaba olması sebebiyle sizi de memnun edeceğine eminim. İşte size Minori hakkında bilgiler…
Daha önceki yazılarımda Amalfi kıyılarından bahsetmiştim. Minori, bu şeridin önemli kasabalarından aracınızla Amalfi’ye 13, Ravello’ya 20, Atrani’ye 8 dakika uzaklıkta. Ulaşım için ayrı bir seçenek ise Travelmar Tekneleri. Salerno, Amalfi, Positano ve Maiorii Minori, Amalfi arası seferleri olan bu teknelerin sefer sayıları oldukça yüksek. Virajlı Amalfi sahillerinde araç kullanmak yorucu ve vakit alıyor, o nedenle tekneler oldukça pratik. Ancak şunu da belirtmeliyim ki, teknelerle ulaşım araç yada otobüse göre bir parça daha pahalı olabiliyor.
Minori sadece konumu ve ekonomik olmasıyla değil, İtalyan ruhunu koruyan sıcacık bir kasaba oluşuyla da kalbimi kazandı. Daha çok yerellerin tercih ettiği bir kasaba olması sebebiyle plajları çok kalabalık olmuyor. Kasabanın birkaç ücretli, bir tane de halk plajı bulunuyor. Şemsiye ve şezlong gibi konfor öğeleri için günlük kiralama yapacağınız özel plajlardan birini önerebilirim.
Konaklama olarak kasaba içinde 10-15 tesis var. “Çok fazla bir beklentim yok, temiz olsun ve güleryüzlü personel hizmeti bana yeter” derseniz, size Maison Raphael’i önerebilirim. Otelin sevimli işletmecisi Antonio son derece güleryüzlü, yardımsever ve iyi İngilizce konuşuyor.
Geçtiğimiz sonbahar biz bu otelde konakladık, iki kişi oda kahvaltı dahil gecelik 90 Euro konaklama ücreti ödedik. Amalfi’nin popüler destiyasyonlarına kıyasla çok çok uyguna geldiğini söyleyebilirim. Minori yeme içme anlamında da sizi tatmin edecek bir kasaba. İlk aklıma gelen harika pastanesi Sal De Riso. Şairane pastaları ve tatlıları, onları servis ederken kullandıkları tabakları, zevkli dekorasyonuyla sizi de kendine hayran bırakacağına eminim. Akşam yemeği için açık ara en beğendiğim yer Ristorante Pizzeria Giardiniello oldu. Akşamüstleri güzel bahçesinde İtalyan mutfağının lezzetlerini tatmak harika bir deneyimdi.
Kasabaya değer katan bir önemli şey ise Amalfi kıyılarının tek arkeolojik kalıntısı Villa Romana, yer mozaikleri ve etkileyici freskolarıyla görülmeye değer.
Temmuz ayında Jazz Festivali’ne, eylülde ‘Saporearte’ (Sanatın Tadı) Festivali’ne ev sahipliği yapan Minori, bu dönemlerde en hareketli günlerini yaşıyor.
Fotoğraflar: Görkem TEMELKAYA
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