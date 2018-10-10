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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan Günay/ Instagram: @corabidelikadam
10.10.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Meşhur evleri ve daha fazlası ile Safranbolu

Gökhan GÜNAY
Gökhan GÜNAY
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Gökhan GÜNAY
Gökhan GÜNAY
Meşhur evleri ve daha fazlası ile Safranbolu

Haftasonu arabaya atlayıp; İstanbul’a yakın nereye gidebiliriz diye düşünürken, direksiyonu Batı Karadeniz’in incisi, içinde yüzlerce tarihi eseri barındıran, Karabük’ün ilçesi, tarihi evleriyle meşhur Safranbolu’ya çevirdik. Tüm günü Safranbolu’da geçirip, gece Amasra’da konakladık. Bu yazıda ise sadece Safranbolu’yu okuyacaksınız.

Safranbolu hakkında

Eski adı ‘Zafranbolu’ olan Safranbolu, 1994 yılından beri ‘UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde. Hem geçmişten bugüne önem verilmesi, hem de UNESCO tarafından koruma altına alınmasıyla birlikte yapısı korunmuş, günümüzde hala orijinal dokusunu koruyan yerlerden. Tarihi evlerinin yanı sıra ilçede bulunan hamamı, tabakhanesi, camisi, Cinci Han’ı, Arastacılar Çarsısı, Demirciler Çarşısı, eşsiz sokakları ve daha nice yapısıyla birlikte toplamda bini aşkın tarihi eseri bünyesinde barındırıyor Safranbolu. Hem içinde hem de yakın çevresinde gezilecek, görülecek yerler olması sebebiyle de; altını çizmeliyim; haftasonu bir gece konaklamalı bir Safranbolu gezisi tadından yenmez diyebiliriz.  

Meşhur evleri ve daha fazlası ile Safranbolu

Meşhur Safranbolu evleri ve sokakları

Bir rivayete göre yapım harcında yumurta akı kullanılırmış Safranbolu Evleri’nin ve bu sebepten depremler karşısında yüzyıllarca ayakta kalabilmiş. Tarihi evler, Osmanlı kent hayatının günümüzdeki en önemli yansımalarından. Genellikle iki-üç katlı olup, birbirlerinin önünü kapatmadan, beyaz ağırlıklı renklidirler. Benim en çok ilgimi çeken noktalardan biriyse, bu evlerin köşelerindeki kesikler oldu. Bu kesiklere ‘Pah Kesiği’ adı verilirmiş ve at arabalarının daha rahat köşeyi dönmeleri için evler bu şekilde inşa edilirmiş. Ayrıca sokaklarda yürürken sağ ve soldan ortaya doğru bir eğim göreceksiniz. Burada amaç; yağmur sularının yolun ortasında toplanmasını sağlamakmış. Belirli aralıklarla da günümüzdeki yağmur mazgalları gibi delikli yapılar mevcut. Böylece yağmur suları o delikler aracılığıyla da şehrin altında kurulan kanalizasyonda toplanırmış. Bir ilginç özellik de; evlerin çatıları hep saçaklı yapılırmış ki; sokakta yürüyen insanlar evlerin yanından yürüyerek saçaklar sayesinde yağmurdan korunsun. Yüzyıllar öncesinde yapıldığı düşünüldüğünde; gerçekten muazzam bir düzen var Safranbolu sokaklarında.

Bu arada kesinlikle Safranbolu’yu gezmeye meydandan kalkan golf arabaları ile yapılan tur ile başlayın. Rehber eşliğinde beş-yedi kişilik golf arabalarında şehir turu yapıyorsunuz. Kişi başı 20 TL’den başlayan üç farklı tur seçeneği var. Bu turda Safranbolu’ya dair çok keyifli ve yararlı bilgiler edindik. Şiddetle tavsiye ediyorum.

Tur sonrası Safranbolu sokaklarında yöreye özgü tatlar, hediyelik eşyalar için gezmeye başladık. Şunu yazmazsam olmaz; sanıyorum yeryüzündeki en ucuz magnetler burada satılıyor. Safranbolu’da ahşap işçiliği oldukça gelişmiş. Dolayısıyla başta Safranbolu Evleri temalı çeşit çeşit magnet vb. hediyelik eşyayı çok ucuza alabilirsiniz.

Meşhur evleri ve daha fazlası ile Safranbolu

Safranbolu’da görülmesi gereken yerler

Kesnlikle Safranbolu o eşsiz güzellikteki evlerinden ibaret değil. Gittiğinizde Arastacılar Çarşısı, Demrciler Çarşısı, Cinci Hamamı, Cinci Han, Kaymakamlık, Tarihi Tabakhane, Kaymakamlar Evi gibi diğer önemli yapıları da göreceksiniz. Ayrıca Safranbolu yakınlarında yer alan Yörük Köyü, Kristal Teras, Tokatlı Kanyon, Bulak Mencilis Mağarası da görmeniz gereken diğer yerlerden.

Yörük Köyü

Özellikle bir parantez de Yörük Köyü için açmalıyız. Türkiye’de iki köy Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış. Biri de içinden Cemil İpekçi ve meşhur opera sanatçımız Leyla Gencer’in çıktığı Yörük Köyü. Köyde yaklaşık 400 yıllık bir konak ve tarihi çok eskiye dayanan onlarca konak var. 2 TL karşılığında birkaç konağı gezebiliyorsunuz. Ayrıca tarihi bir çamaşırhane de yine köyde yer alan diğer önemli yerlerden. Safranbolu’ya gelirseniz burayı görmeden dönmeyin derim. Köy Safranbolu’ya 11 km uzaklıkta.

Meşhur evleri ve daha fazlası ile Safranbolu

Kristal Teras ve İncekaya Kanyonu

Yörük Köyü sonrasında Kristal Teras’a geldik. Girişte 4,5 TL ödedik. Kanyon üzerine kurulan platform üzerinden kanyonu kuş bakışı seyredebilirsiniz. Tabi biraz cesaret gerekiyor. Ne demek istediğimi gidince anlayacaksınız. Burada yaklaşık yarım saat vakit geçirdikten sonra gece konaklayacağımız ve ikinci durağımız olan Amasra’ya geçtik.

Safranbolu lezzetleri ve konaklama

Konaklama için başta Cinci Han ve birçok seçenek karşımıza çıkıyor. Cinci Han’da haftasonu iki kişilik oda kahvaltı 220 TL olup, fiyatlar gideceğiniz döneme göre değişkenlik gösterecektir. Lezzet diyince de ilk akla gelen tabi ki Safranbolu Lokumu olup; Safranbolu Bağlar Gazosu, Bükme, Peruhi, Su Simidi, Safranbolu Baklavası ve dahası var… İlçe tarihi eserleriyle olduğu kadar lezzetleriyle de sizi tatmin edecek; benden söylemesi.

Meşhur evleri ve daha fazlası ile Safranbolu

Ulaşım

İstanbul’a 400 km uzaklıktaki Safranbolu, Ankara’ya 240 km uzaklıkta. En yakın havalimanı Kastamonu’da bulunuyor.

Bbizim rotamız Cumartesi sabah 05.00 hareketle Safranbolu, Cumartesi konaklama Amasra ve Pazar günü Amasra gezisi olup; akşam dönüşte de Zonguldak’ta yer alan Maden Müzesi’ne uğryarak İstanbul’a döndük. Keyifli bir rota oldu.

Meşhur evleri ve daha fazlası ile Safranbolu

Gökhan GÜNAY
Gökhan GÜNAY
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