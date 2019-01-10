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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Gökhan Günay/ Instagram: @corabidelikadam
10.01.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Bir kış güzeli: Trabzon

Gökhan GÜNAY
Gökhan GÜNAY
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Gökhan GÜNAY
Gökhan GÜNAY
Bir kış güzeli: Trabzon

Birkaç kez ziyaret ettiğim Trabzon’a bu kez Gürcistan dönüşünde uğrayıp günü birlik hızlı bir tur yaptım. Tarihi Atatürk Köşkü, Uzungöl’ü, Sümela Manastırı ve yemyeşil doğasıyla Karadeniz’e yolunuz düşerse en az bir gün kalıp, gezmenizi tavsiye ederim.

Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve birçok medeniyetin hayat bulduğu, Kommenos’un Başkenti Trabzon, Fatih Sultan Mehmet’in fethiyle Türk topraklarına katıldı. İlerleyen dönemde Yavuz Sultan Selim’in sancakbeyi ilan edilmesiyle Trabzon ‘ Şehzade Şehri’ unvanını kazandı. Trabzon ile ilgili bir diğer önemli bilgi de Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ve 15 yaşına kadar yaşadığı şehir olması. Kanuni, padişah olduktan sonra Trabzon’u Batum ile birleştirerek eyalet merkezi haline getirdi

Ayrıca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1924, 1930 ve 1937 olmak üzere üç kez şehri ziyaret etti. Bu arada araştırmalar sonucu Trabzon’un kökeninin MÖ 2 binli yıllara dayandığı tespit edilmiş.

GEZİLECEK YERLER

UZUNGÖL

Söz konusu Trabzon olunca ilk akla gelen yerlerden biridir Uzungöl. Soğanlı ve Kaçkar Dağları arasında konumlanan Uzungöl deniz seviyesinin 1100 metre üzerinde olup; içinde barındırdığı 60’dan fazla endemik bitki türü ve canlıyla zengin bir faunaya sahip. Gölün etrafında gezmek yazın çok çileli... Özellikle Araplar turistlerin akınına uğruyor. Kışın ise manzaraya diyecek söz yok...

Bir kış güzeli: Trabzon


SÜMELA (MERYEM ANA) MANASTIRI

Rivayete göre Bizans döneminde Atina’dan gelen iki rahip tarafından kurulan Sümela Manastırı, Trabzon’un hatta Karadeniz’in en önemli noktalarından bir diğeri. Meryem Ana’nın göğe yükseldiği yer olarak kabul edilen manastır, vadiden 300 metre yükseklikte inşa edilmiş. Sümela Manastırı 18. yy da yenilenmiş olup, 19. yy da yeni yapılar eklenmiş ve bugünkü halini almış. Ayrıca yapı aktif olarak 1923 yılına kadar manastır olarak kullanılmış. Bu arada Sümela Manastırı alanda bulunan kayaların tehlike oluşturması sebebiyle 2015 yılından beri kapalı, 2019 Mayıs ayında tekrar ziyarete açılacak.

Bir kış güzeli: Trabzon


ATATÜRK KÖŞKÜ

1890 yılında bir Rum banker tarafından yazlık olarak inşa ettirilen köşk, Atatürk’ün şehre ziyaretleri sırasında konakladığı; hatta son ziyaretinde Trabzon Özel İdaresi tarafından köşkün tapusunun kendisine verildiği; görülmesi gereken önemli yerlerden biri. Atatürk’ün ölümünden sonra yasal varisi Makbule Hanım’dan tekrar satın alınarak müze haline dönüştürülmüş. Hem mimari açıdan görkemli hem de içinde yer alan öenmli eserler ve  Atatürk’ün hayatına dair kesitlerin yer aldığı Atatürk Köşkü’nü haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz.

Bir kış güzeli: Trabzon


TRABZON KALESİ

Şehrin merkezinde yer alan kale, Fatih Sultan Mehmet tarafından, özellikle denizden gelebilecek tehlikelere karşı inşa ettirilmiş, şehri tepeden gören bir yapıdır. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde de yer alan kaleye çıkıp; manzaraya karşı çay içmek keyifli. Kaleye, merkezden kalkan Araklı minibüsleriyle ulaşabilirsiniz.

Bir kış güzeli: Trabzon


TRABZON MÜZESİ

Yine şehir merkezini gezerken uğrayabileceğiniz yerlerden Trabzon Müzesi. Aynı zamanda Kostaki Konağı olarak da biliniyor. İçinde eski savaş araç-gereçleri, giysiler, arkeoljik eserler mevcut. Konağın bir diğer özelliği de Atatürk ve eşi Latife Hanım’ın burada konaklamış olması. Keyifle gezdiğim yerlerden biri oldu burası da.

MERKEZ

Ayrıca şehir merkezinde yürüyerek ya da dolmuşla ulaşabileceğiniz bir çok yapı var. Bunların başında; Trabzonspor Müzesi, Atatürk Alanı, Zağnos Vadisi Parkı, Gülbahar Hatun Cami, Fatih Camii, Tabakhane Köprüsü, Küçük Ayvasıl Kilisesi, Bedesten gibi yerleri de ziyaret edebilirsiniz.

ULAŞIM

Trabzon’a İstanbul’dan direk uçuşlar mevcut. Ben son ziyaretimde Samsun’a uçup havalimanından araba kiralayıp Artvin Maçahel’e kadar yol yapmıştım. Trabzon da uğrak noktalarından biri olmuştu ve Uzungöl’de bir gece konaklamıştık. Diğer ziyaretimde de; direk İstanbul’dan Tiflis’e uçup, dönüşte otostopla Trabzon’a kadar gelmiştim.

Bir kış güzeli: Trabzon



Tamamen ayıracağınız vakte ve yapacağınız plana bağlı şehri gezmek. Yakın civarda Rize, Artvin gibi seçenekler de olduğu için haftalık bir planlama yapabilirsiniz ya da sadece haftasonu Trabzon yapıp, bir gecelik konaklamayla; keyifli bir haftasonu kaçamağı da bir diğer seçenek. Bu arada; malumunuz bu mevsimde Karadeniz yağmurlu ancak yine de Trabzon’u gezebilirsiniz; hem bölgenin sıcak insanları hem de şehrin barındığı güzellikler; yağmura, mevsime, havaya inat; iyi bir deneyim sunuyor. Şimdiden keyfli bir rota olması dileğiyle. 

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, Alamy

Gökhan GÜNAY
Gökhan GÜNAY
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