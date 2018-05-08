Baharın sürprizi: Urla Enginar Festivali
Bu kez İzmir’in batısında yer alan Urla’da batırdık güneşi. Güzel İzmir’in güzel ilçesi, eski çağların önemli ticaret limanlarından biri, Arnavut kaldırımları ve Rum evleri ile Ege’ye selam çakan huzurun adresi Urla’dayız. Bir de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali’ne denk geldik. İşte sizin için yazdığım Urla ve Enginar Festivali gezi yazım…
‘’Enginarın festivali mi olur?’’ dediğinizi duyar gibiyim. ‘Dünya Gurme Şehirler Ağı’na üye olan İzmir’in yarımadası Urla denince akla ilk gelen lezzetlerden biri ‘Sakız Enginar’. Hal böyle olunca, hem lezzete lezzet katmak, hem de turizm için dört yıldır enginar festivali düzenleniyor Urla’da. Festivalin detaylarından önce Urla’dan bahsetmemek olmaz.
İzmir’in gözbebeği Urla
İzmir’e 41 kilometre uzaklıkta; Çeşme’ye ve Seferihisar’a komşu Urla; içinde barındırdığı huzuru ve geçmişten bu yana korumayı başardığı bozulmamış yapısıyla günümüzde popüler turizm noktalarından biri. Bilinen en eski zeytinyağı atölyesinin bulunması, İzmir’in işgali sırasında önemli bir yer tutması, leziz deniz ürünleri, eşsiz üzümleriyle şarabın adresi ve Çelebi’nin Seyahatname’sine konu olmuş çarşısıyla sizi cezbediyor Urla. Gittiğinizde görmeniz gereken yerlerden bazıları ise aşağıdaki gibi:
Karantina Adası
M.Ö. 225 yılında Büyük İskender tarafından yapılmış, Osmanlı döneminde dış ticaret yapan gemilerden şehre gelen insanları bulaşıcı hastalıklar ile ilgili kontrol eden, dünyadaki üç tescilli karantina adasından biri. 1950 sonrası adaya kemik hastanesi yapılmış, bina 2014’e kadar Urla Devlet Hastanesi olarak kullanılmış. Yakın zamanda müzeye dönüştürülecekmiş.
Sanat Sokağı
Urla’nın en meşhur sokağı olarak bilinir. İçinde kafe, bar, otel, pansiyonları ile en azından gidip bir kahve içmenizi tavsiye edeceğim keyifli noktalardan biri.
Klazomenai
Tarihi M.Ö. 180’li yıllara dayanan, kazıların hala devam ettiği antik kent. Yazıda bahsettiğim ilk zeytinyağı atölyesi de burada. Ayrıca Urla’ya gittiğinizde Bademler Köyü, Urla Bağ Yolu, Malgaca Pazarı ve Arasta’ya da uğrayın derim.
4. Uluslararası Enginar Festivali
Enginar Festivali, Urla’nın üç büyük festivalinden biri ve bu yıl Nisan’ın son haftasında dördüncüsü gerçekleşti. Çeşitli stantlar, konserler ve etkinliklerin yapıldığı festival Urla Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde yapıldı. İlber Ortaylı’dan, Ender Saraç’a; değerli konuşmacıların katıldığı keyifli sohbetler, workshoplar ve çocuk etkinlikleriyle şehir içi, dışından gelen herkesin keyifli vakit geçirdiği enginara doyduğu bir festival oldu. Biz son gün gitmemize rağmen çok kalabalıktı. Ama bir o kadar da keyifliydi. Şifalı sakız enginarının anavatanına gelmişken 30 adet enginar almış bizimki. Tabi hepsi bize değil, İstanbul’dan siparişler de vardı.
Urla’daki diğer festivaller ise Ot Festivali ve Urla Bağ Bozumu Şenlikleri. Yolunuz Ege’ye düşerse de Urla’yı ihmal etmeyin. Benden söylemesi.
Fotoğraflar: urlaenginarfestivali.com, iamturkiye.tv, yapilacaklarlistesi.co
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