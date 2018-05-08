Baharın sürprizi: Urla Enginar Festivali

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Yazıları Gezginler YazılarıBaharın sürprizi: Urla Enginar Festivali
GeriGökhan GÜNAY Baharın sürprizi: Urla Enginar Festivali
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Seyahat
Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam
08.05.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Baharın sürprizi: Urla Enginar Festivali

Gökhan GÜNAY
Gökhan GÜNAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gökhan GÜNAY
Gökhan GÜNAY
Baharın sürprizi: Urla Enginar Festivali

Bu kez İzmir’in batısında yer alan Urla’da batırdık güneşi. Güzel İzmir’in güzel ilçesi, eski çağların önemli ticaret limanlarından biri, Arnavut kaldırımları ve Rum evleri ile Ege’ye selam çakan huzurun adresi Urla’dayız. Bir de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali’ne denk geldik. İşte sizin için yazdığım Urla ve Enginar Festivali gezi yazım…

‘’Enginarın festivali mi olur?’’ dediğinizi duyar gibiyim. ‘Dünya Gurme Şehirler Ağı’na üye olan İzmir’in yarımadası Urla denince akla ilk gelen lezzetlerden biri ‘Sakız Enginar’. Hal böyle olunca, hem lezzete lezzet katmak, hem de turizm için dört yıldır enginar festivali düzenleniyor Urla’da. Festivalin detaylarından önce Urla’dan bahsetmemek olmaz.

Baharın sürprizi: Urla Enginar Festivali

İzmir’in gözbebeği Urla

İzmir’e 41 kilometre uzaklıkta; Çeşme’ye ve Seferihisar’a komşu Urla; içinde barındırdığı huzuru ve geçmişten bu yana korumayı başardığı bozulmamış yapısıyla günümüzde popüler turizm noktalarından biri. Bilinen en eski zeytinyağı atölyesinin bulunması, İzmir’in işgali sırasında önemli bir yer tutması, leziz deniz ürünleri, eşsiz üzümleriyle şarabın adresi ve Çelebi’nin Seyahatname’sine konu olmuş çarşısıyla sizi cezbediyor Urla. Gittiğinizde görmeniz gereken yerlerden bazıları ise aşağıdaki gibi:

Urla Gezisi
Urla Gezisi

Baharın sürprizi: Urla Enginar Festivali

Karantina Adası

M.Ö. 225 yılında Büyük İskender tarafından yapılmış, Osmanlı döneminde dış ticaret yapan gemilerden şehre gelen insanları bulaşıcı hastalıklar ile ilgili kontrol eden, dünyadaki üç tescilli karantina adasından biri. 1950 sonrası adaya kemik hastanesi yapılmış, bina 2014’e kadar Urla Devlet Hastanesi olarak kullanılmış. Yakın zamanda müzeye dönüştürülecekmiş.

Baharın sürprizi: Urla Enginar Festivali

Sanat Sokağı

Urla’nın en meşhur sokağı olarak bilinir. İçinde kafe, bar, otel, pansiyonları ile en azından gidip bir kahve içmenizi tavsiye edeceğim keyifli noktalardan biri.

Aklım Urlada kaldı
Aklım Urla'da kaldı

Baharın sürprizi: Urla Enginar Festivali

Klazomenai

Tarihi M.Ö. 180’li yıllara dayanan, kazıların hala devam ettiği antik kent. Yazıda bahsettiğim ilk zeytinyağı atölyesi de burada. Ayrıca Urla’ya gittiğinizde Bademler Köyü, Urla Bağ Yolu, Malgaca Pazarı ve Arasta’ya da uğrayın derim.

Baharın sürprizi: Urla Enginar Festivali

4. Uluslararası Enginar Festivali

Enginar Festivali, Urla’nın üç büyük festivalinden biri ve bu yıl Nisan’ın son haftasında dördüncüsü gerçekleşti.  Çeşitli stantlar, konserler ve etkinliklerin yapıldığı festival Urla Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde yapıldı. İlber Ortaylı’dan, Ender Saraç’a; değerli konuşmacıların katıldığı keyifli sohbetler, workshoplar ve çocuk etkinlikleriyle şehir içi, dışından gelen herkesin keyifli vakit geçirdiği enginara doyduğu bir festival oldu. Biz son gün gitmemize rağmen çok kalabalıktı. Ama bir o kadar da keyifliydi. Şifalı sakız enginarının anavatanına gelmişken 30 adet enginar almış bizimki. Tabi hepsi bize değil, İstanbul’dan siparişler de vardı.

İçimizdeki Ege kasabası: Urla
İçimizdeki Ege kasabası: Urla

Baharın sürprizi: Urla Enginar Festivali

Urla’daki diğer festivaller ise Ot Festivali ve Urla Bağ Bozumu Şenlikleri. Yolunuz Ege’ye düşerse de Urla’yı ihmal etmeyin. Benden söylemesi.

Baharın sürprizi: Urla Enginar Festivali

Fotoğraflar: urlaenginarfestivali.com, iamturkiye.tv, yapilacaklarlistesi.co

Gökhan GÜNAY
Gökhan GÜNAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber

Güney Afrika’da ikinci yılbaşı kutlamaları

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

En görkemli yılbaşı kutlamaları

Yılbaşı tatilinizi geçirebileceğiniz en iyi 10 yer