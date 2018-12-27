Zamanın durduğu kasaba: Greve in Chianti
Zamanın durduğu anda yaşamanın yaşam tarzı olduğu, Cittaslow akımının öncü şehri Greve in Chianti’de bir gün geçirerek zamanı durdurmaya ne dersiniz? Toscana’nın bu şirin kasabası beni çok eskilere götürdü. İşte size Greve in Chianti gezi rehberi…
Öncelikle size biraz Cittaslow ağından bahsetmek istiyorum. Cittaslow, 1999’da İtalya'da kurulmuş uluslararası belediyeler birliği. Bu birlik, ‘Yavaş Hareketi'nin bir parçası… Kelime kökeni İtalyanca ‘Citta’ (Şehir) ve İngilizce ‘Slow’ (Yavaş) kelimelerinin birleşmesiyle türetilen Cittaslow, ‘Sakin Şehir’ anlamına geliyor.
Bir kentin Cittaslow olması için Cittaslow felsefesine uygun hareket etmesi, nüfusunun 50 binin altında olması gerekiyor. Birliğe sunulan başvuru dosyası üzerinden yapılan değerlendirmeden geçer puan alması sonucu eğer şehir uygunsa ‘Sakin Şehir’ olarak kabul ediliyor.
Başvuru sürecinde aday kente genel merkezden veya Ulusal Ağlardan temsilciler giderek yerinde değerlendirme yapıyor. İşte bu hareketin başladığı şehir Greve’de, daha doğrusu Cittaslow’un kurucusunun, Greve’nin belediye başkanı olması sebebiyle kasabanın bu akıma öncü olmasının, bu akımın insan hayatındaki etkilerini gözlemlemek, hayatı yavaş yaşamanın nasıl olduğunu deneyimlemek üzere İtalyan dostlarımla Floransa’dan Greve’ye yola çıktık.
Önce Amerigo Vespucci’nin çocukluğunun geçtiği şirin mi şirin Montefioralle kasabasına uğradık. Kasaba zaten küçücük… Amerigo Vespucci’nin çocukluğunun geçtiği eve gittik ve köyün içinde bir tur attık. Buradan Greve’ye geçerken kasabanın girişinde arabayı park ettiğimiz yerde müthiş bir seyir terası vardı, oradan şaraplarıyla ünlü Chianti’nin bağlarını seyre daldım. Alabildiğince yeşilliği görmek doğayla baş başa kalmak bana nasıl huzur verdi size anlatamam...
Greve’nin merkezine vardığımızda önce şaşırdım. “Greve burası mıymış? ” dedim içimden. Çünkü burası Toscana bölgesinin diğer turistik kasabalarına hiç benzemiyordu. Sakin, ziyaretçi trafiği çok olmayan bir yer, bir o kadar da huzur dolu... Meydanda küçük yan yana dükkânlar var. Şarküteri, hediyelik eşyalar ve pastane...
Yani mahalle kültürünü sürdüren bir yaşam var burada… Tüm ürünler organik. Burası beni eski zamanlarda huzurla yaşadığım mahalleme, çocukluğuma götürdü. Hani içine ne koyulduğunu bildiğimiz, ev yapımı, el yapımı, emeğe saygı duyulduğu, değer verildiği zamanlara... Greve’de zamanın gerçekten durduğunu ve anda kaldığımı burada deneyimledim. Yaşam kalitesinin gücü bu olsa gerek.
Peki Bir kentin Cittaslow olması için hangi kriterler gerekli
Çevre politikaları
Altyapı politikaları
Kentsel yaşam kalitesi politikaları
Tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar
Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar
Sosyal uyum
Ortaklıklar
Bizde de bu akım benimsendi ve Akyaka, Mudurnu gibi şehirlerimiz ‘Sakin Şehir’ unvanını aldılar. Umarım bu akım memleketimin her köşesine yayılır.
Fotoğraflar: Filiz Gülten, Alamy
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