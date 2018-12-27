Zamanın durduğu kasaba: Greve in Chianti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıZamanın durduğu kasaba: Greve in Chianti
GeriFiliz Gülten Zamanın durduğu kasaba: Greve in Chianti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten
27.12.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Zamanın durduğu kasaba: Greve in Chianti

Filiz Gülten
Filiz Gülten
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Filiz Gülten
Filiz Gülten
Zamanın durduğu kasaba: Greve in Chianti

 Zamanın durduğu anda yaşamanın yaşam tarzı olduğu, Cittaslow akımının öncü şehri Greve in Chianti’de bir gün geçirerek zamanı durdurmaya ne dersiniz? Toscana’nın bu şirin kasabası beni çok eskilere götürdü. İşte size Greve in Chianti gezi rehberi…

Öncelikle size biraz Cittaslow ağından bahsetmek istiyorum. Cittaslow, 1999’da İtalya'da kurulmuş uluslararası belediyeler birliği. Bu birlik, ‘Yavaş Hareketi'nin bir parçası… Kelime kökeni İtalyanca ‘Citta’ (Şehir) ve İngilizce ‘Slow’ (Yavaş) kelimelerinin birleşmesiyle türetilen Cittaslow, ‘Sakin Şehir’ anlamına geliyor.

Zamanın durduğu kasaba: Greve in Chianti


Bir kentin Cittaslow olması için Cittaslow felsefesine uygun hareket etmesi, nüfusunun 50 binin altında olması gerekiyor. Birliğe sunulan başvuru dosyası üzerinden yapılan değerlendirmeden geçer puan alması sonucu eğer şehir uygunsa ‘Sakin Şehir’ olarak kabul ediliyor.

Zamanın durduğu kasaba: Greve in Chianti


Başvuru sürecinde aday kente genel merkezden veya Ulusal Ağlardan temsilciler giderek yerinde değerlendirme yapıyor. İşte bu hareketin başladığı şehir Greve’de, daha doğrusu Cittaslow’un kurucusunun, Greve’nin belediye başkanı olması sebebiyle kasabanın bu akıma öncü olmasının, bu akımın insan hayatındaki etkilerini gözlemlemek, hayatı yavaş yaşamanın nasıl olduğunu deneyimlemek üzere İtalyan dostlarımla Floransa’dan Greve’ye yola çıktık.

Zamanın durduğu kasaba: Greve in Chianti


Önce Amerigo Vespucci’nin çocukluğunun geçtiği şirin mi şirin Montefioralle kasabasına uğradık.  Kasaba zaten küçücük… Amerigo Vespucci’nin çocukluğunun geçtiği eve gittik ve köyün içinde bir tur attık. Buradan Greve’ye geçerken kasabanın girişinde arabayı park ettiğimiz yerde müthiş bir seyir terası vardı, oradan şaraplarıyla ünlü Chianti’nin bağlarını seyre daldım.  Alabildiğince yeşilliği görmek doğayla baş başa kalmak bana nasıl huzur verdi size anlatamam...

Zamanın durduğu kasaba: Greve in Chianti




Greve’nin merkezine vardığımızda önce şaşırdım. “Greve burası mıymış? ” dedim içimden.  Çünkü burası Toscana bölgesinin diğer turistik kasabalarına hiç benzemiyordu. Sakin, ziyaretçi trafiği çok olmayan bir yer, bir o kadar da huzur dolu... Meydanda küçük yan yana dükkânlar var. Şarküteri, hediyelik eşyalar ve pastane...

Zamanın durduğu kasaba: Greve in Chianti

Yani mahalle kültürünü sürdüren bir yaşam var burada… Tüm ürünler organik. Burası beni eski zamanlarda huzurla yaşadığım mahalleme, çocukluğuma götürdü. Hani içine ne koyulduğunu bildiğimiz, ev yapımı, el yapımı, emeğe saygı duyulduğu, değer verildiği zamanlara...  Greve’de zamanın gerçekten durduğunu ve anda kaldığımı burada deneyimledim. Yaşam kalitesinin gücü bu olsa gerek.

Zamanın durduğu kasaba: Greve in Chianti


Peki Bir kentin Cittaslow olması için hangi kriterler gerekli

Çevre politikaları
Altyapı politikaları
Kentsel yaşam kalitesi politikaları
Tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar
Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar
Sosyal uyum
Ortaklıklar

Bizde de bu akım benimsendi ve Akyaka, Mudurnu gibi şehirlerimiz ‘Sakin Şehir’ unvanını aldılar. Umarım bu akım memleketimin her köşesine yayılır.

Fotoğraflar: Filiz Gülten, Alamy

Filiz Gülten
Filiz Gülten
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber

Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı

Kemer Country Club’da görkemli Noel ve yılbaşı kutlamaları

Türkiye'nin en güzel 5 yılbaşı adresi

Güney Afrika’da ikinci yılbaşı kutlamaları