Yaşama sevinci deposu üç vadi: Les Trois Vallées

Üç vadideki en gözde yerim Courchevel 1850 ve size özel Coırchevel yazısını ayrıca yazdım.

Courchevel’de çok sayıdaki patika, dağı kolayca ve sakince keşfetmenize olanak tanır. Doğanın kalbine dalmak için, kar botlarınızı hazır edin! Doğaseverler, tecrübeli yürüyüşçüler ya da Pazar gezintilerini severler, önünüzde birçok farklı güzergâh seçeneği bulunuyor. İşte 3 Vadide yer alan favori yerlerim:

Rosiere Gölü gezintisi

Courchevel Moriond’dan başlayarak, Belvédère istikametine doğru ilerleyin. Roc Sabal’da Rosière bölgesine varmak için Laition Ormanı’na dalın... Muhteşem!

Praz-la Tania rotası

Kayağa başlamak için oldukça kolay ve ideal bir güzergâh. Praz’daki telekabinden başlayan yol, daha sonra ormana açılıyor. Servisle geri dönme olanağı da mevcut. Küçük bir artısı var, kayakla atlama!

Montcharvet gezintisi

Saint Bon’dan veya Jairaz’dan Dent Villard’in eteklerinde alışılmışın dışındaki bir küçük bir köyü keşfedin. Kereste fabrikası ve değirmenini keşfedecek, balkon yolunun keyfini çıkaracak, geçmişte tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Montcharvet Köyü’nde nostaljik bir gezintiye çıkınca bu gezintinin ruhunuza verdiği huzura doyamayacaksınız...

Courchevel’den Moriond’a

Croisette’ten Cospillot sokağına sapın ve ormana doğru ilerleyin. Doğanın temiz havasını içinize çekmek için Moriond’a kadar ormanın içerisinden geçin... Birçok yeşil ve mavi pisti sayesinde herkese erişebilir olan dünyanın en büyük kayma alanı Les 3 Vallées (3 Vadi) içinde Courchevel başlangıç seviyesinde olan kayakçılar için de bir cennet! Buyurun ispatı:

Olağanüstü manzaraları olan cennetin ta kendisi!

Düşünülenin aksine zirveler sadece tecrübeli kayakçıların kayabildiği bir yer değildir. Böylece en acemi kayakçılar bile, Verdons ve Vizelle telekabinleri aracılığı ile efsanevi Saulire (2700 metre) zirvesine ve Mont-Blanc’in manzarasına erişebiliyorlar. Önce Creux (mavi), Creux Gölü (mavi), Altiport (mavi) sonra ise Bellecôte (yeşil) kar pistlerinden geçerek 850 metrelik yükselti farkının tadını çıkarın. La Tania ve aynı adı taşıyan telekabinin ardından, Dou des Lanches telesiyeji kayak severleri bir tarafta Courchevel’in 360 derece panoramik manzarasını, diğer tarafta Méribel’i, arka fonda vadiyi görebilecekleri Col de la Loze’un zirvesine çıkarıyorlar. İnişte Col de la Loze’un ve Anémones’un mavi pistlerini kullanabilirsiniz.

Ormanın kalbinde

Courchevel’de herkesin var olduklarını bilmedikleri birçok “gizli” kar pisti bulunuyor. Ormanın içine doğru kıvrılan küçük yollar, ağaçların giderek azaldığı yerlerde çevredeki dağları görebildiğiniz çok güzel manzaraları barındırıyor. Örneğin, Folyère’in mavi kar pistinde bu duruma rastlayabilirsiniz. Courchevel Moriond’da, alanın öteki tarafında, Hint kar pistine (mavi) doğru ilerleyin, tipik çadırları ve animasyonların bulunduğu ufak bir köy göreceksiniz. Oraya dalın!

Kayak ve eğlence bir arada

Kayak merkezinin en güçlü yanlarından biri ise salt kaymayı değil, ebeveynlerin çocuklarıyla beraber kaymayı eğlenerek öğrenebilecekleri eğlenceli kar pistleri sunuyor olması. Verdon’daki Family Park (Aile Parkı) tüm aile için ‘’free style’’ (serbest stil) kaymaya başlamaları için ideal bir yer. Courchevel Mariond’daki Fun Park (Eğlence Parkı) ise heyecan arayışında olan kayak severleri bekliyor! Son olarak, Altiport, La Tania ve Jardin Alpin’de kaymaya yeni başlayanlar için tasarlanmış, güvenli bölgelerle dolu kar pistleri bulunuyor.

Les Menuires

Panoramik bir mola verin! Les Menuires, nefes kesen manzarasının keyfini çıkararak piknik yapabileceğiniz birçok zirveye ev sahipliği yapıyor, mola zamanı!

Les Menuires denince akla La Masse zirvesi gelir. Bu zirvede vereceğiniz mola, mutlaka yapılacaklar arasında olması gereken görkemli bir panoramik manzarayı seyredebileceğiniz bir andır. Ahşap dağ keçisiyle fotoğraf çekildikten sonra, kar pistinizi seçin: siyah veya kırmızı, kar her ikisinde de aynı mükemmellikte… Bir diğer zirve ise, tam karşıda bulunan Mont de la Chambre. Mont Blanc ‘ta fotoğrafınızı çektikten sonra, Mont de la Chambre ‘da uzun kar pistinden kaymak gibisi yok!

Jerusalem kar pisti üzerindeki güneş batımını kaçırmayın: Belleville Vadisi’nin arasında kaybolan güneş, inanılmaz bir tatmin duygusu uyandırıyor. Piknik molası vermek o kadar kolay değil çünkü La Masse, Mont de la Challe, Tougnète, 3 Marches gibi zirveler hayli dolu… Roc 1 telekabinin varış yerinde kurulan yeni alanları da deneyebilirsiniz.

Mariond Yarışı – F1’in kar kızaklı versiyonu

3 kilometre boyunca salt kayabileceğiniz bir yol: Grand Prix’ye layık virajlardan dönün, düzlüklerde frenleri bırakın, 8 tünellerden geçerken gözünüzü dört açın, ‘double serpent’ yolunda zigzaglayin!

Courchevel Moriond / Ariondaz

Her öğleden sonra ve Salı ve Perşembe günleri saat 19.30’a kadar açık...

Otantik ahşap kulübeler

Méribel’de tatilcilerin korunaklı pikniğin tadını çıkarmaları için kayak merkezinin çeşitli yerlerine serpiştirilmiş birçok ahşap ev bulunuyor. Öğle yemeğini yemenin ve ücretsiz İnternet’in keyfini çıkarabileceğiniz harika bir yer!

Free style video

Les Menuires, Fransız Kayak Federasyonunun iş birliği ile BK Park’ının 1. alanında, anı ölümsüzleştirebileceğinize yarayacak bir video cihazı kurdu: Tümseğinizi seçin, geçtiğiniz sınırı belirleyin, videonuz akıllı telefonunuza gelsin!

Kaydırak (Toboggan)

6 kilometrelik uzunluğuyla Fransa’nın en uzun kızak pisti! Yetişkinler ve 5 yaşından büyük çocuklar için uygundur. Günlük 15,50 € başlayan tarifeler. Pazartesi’den Cuma’ya 12.15-16.00 arası, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-16.00 arası açık. Biletleri, aynı gün içerisinde gişelerden temin edebilirsiniz.

Herkesin ve özellikle de yeni başlayanlar için erişilebilir olan free style ve eğlence mekânı. Her zevke ve kayak seviyesine uygun 5 kayılabilir alanıyla, her zaman daha fazla eğlenceye hazır olun!





Fotoğraflar: Filiz GÜLTEN