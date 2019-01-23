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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten
23.01.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk sakin şehri: Sığacık

Filiz Gülten
Filiz Gülten
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Filiz Gülten
Filiz Gülten
Türkiye’nin ilk sakin şehri: Sığacık

Seferihisar’ın şirin mahallesi 500 yıllık Kaleiçi evleri ve huzur veren sokaklarıyla tam bir cennet… Huzurlu bir hafta sonu için Sığacık sizi bekliyor. İşte size Sığacık gezi rehberi…

İtalya'da başlatılan Cittaslow (sakin şehir) akımının Türkiye'deki öncüsü Sığacık… Her sıkıntımızda, her daraldığımızda bir sığınak aradığımız, o sığınağa güven duygusu, huzur sığdırdığımız köylerden… Kale surlarının ardına saklamış, Ege'ye özgü zeytin ağaçlarının içinde kaybolmuş on iki İyon kentinden biri... İzmir-Konak'tan belediye otobüsüyle Üçkuyular'dan Seferihisar dolmuşlarıyla Seferihisar'a geldikten sonra Sığacık dolmuşlarına binerek rahatça köye ulaşabilirsiniz. Ya da benim gibi araç kiralayacaksanız İzmir-Çeşme otoyolunun Seferihisar çıkışından sonra Sığacık ya da Teos tabelalarını takip ederek bu güzel köye ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin ilk sakin şehri: Sığacık


Teos köyümüzün Antik Kenti Teos'un baş Tanrısının Şarap Tanrısı Dionysos olması sebebiyle toprakları kutsal sayılmış. Antik Çağda Batı Anadolu’nun en zengin kentlerinden biri olmuş. Antik kentin en önemli yapısı Dionysos Tapınağı. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra bağcılık ve zeytinyağı üretimi ileri düzeydeymiş.

Türkiye’nin ilk sakin şehri: Sığacık



Ayrıca taş işçiliği de yaygın bir meslekmiş. Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferine hazırlandığı zamanda Sığacık Kalesi önemli bir stratejik konuma sahipmiş. Ve bu stratejik konumdan ötürü Teos Antik Kent’in harabelerinden taşınan taşlarla kale yeniden inşa edilip deniz üssü olarak kullanılmış, kalenin üç kapısı var ancak kapılar çalınmış. Filmlerde izlediğimiz o gizemli güzel ahşap kapılardanmış… Akşam 22.00'de kapılar kapanırmış ve başında iki adet bekçisi de nöbet tutarmış...

Türkiye’nin ilk sakin şehri: Sığacık


Kale içinde ara sokaklarda ev yapımı  gözleme, mantı ve yaprak sarma, sahilde enfes deniz ürünleri yiyebilirsiniz. Seferihisar'ın sakin şehir unvanı alması burada ‘Slow Food’ felsefesinin gelişmesine sebep olmuş ve burada özellikle pazar günleri kurulan yerel pazarda inanılmaz zengin ev yapımı yiyecekleri bulabilirsiniz.

Türkiye’nin ilk sakin şehri: Sığacık



Ev yapımı cevizli baklavalarını tatmanızı öneririm. Dünyanın en iyi satsuma cinsi mandalinasının yetiştiği topraklar olan Seferihisar’da, 17-18-19 Kasım tarihlerinde her yıl büyük ilgi gören ‘Mandalina Şenliği’ gerçekleşiyor.  Birbirinden ilginç yarışmalar ve şovlarla renklenen şenlikte, açık hava konserleri de veriliyor. Üreticilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi için yapılan Mandalina Festivali yurdun dört bir yanından da ziyaretçi akınına uğruyor. Bir hafta sonunuzu buraya mutlaka ayırın. Hayatta aradığımız ‘rahatlık, huzur ve keyfin’ işte tam da burada olduğunu hissedeceksiniz.

Filiz Gülten
Filiz Gülten
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