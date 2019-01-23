Türkiye’nin ilk sakin şehri: Sığacık
Seferihisar’ın şirin mahallesi 500 yıllık Kaleiçi evleri ve huzur veren sokaklarıyla tam bir cennet… Huzurlu bir hafta sonu için Sığacık sizi bekliyor. İşte size Sığacık gezi rehberi…
İtalya'da başlatılan Cittaslow (sakin şehir) akımının Türkiye'deki öncüsü Sığacık… Her sıkıntımızda, her daraldığımızda bir sığınak aradığımız, o sığınağa güven duygusu, huzur sığdırdığımız köylerden… Kale surlarının ardına saklamış, Ege'ye özgü zeytin ağaçlarının içinde kaybolmuş on iki İyon kentinden biri... İzmir-Konak'tan belediye otobüsüyle Üçkuyular'dan Seferihisar dolmuşlarıyla Seferihisar'a geldikten sonra Sığacık dolmuşlarına binerek rahatça köye ulaşabilirsiniz. Ya da benim gibi araç kiralayacaksanız İzmir-Çeşme otoyolunun Seferihisar çıkışından sonra Sığacık ya da Teos tabelalarını takip ederek bu güzel köye ulaşabilirsiniz.
Teos köyümüzün Antik Kenti Teos'un baş Tanrısının Şarap Tanrısı Dionysos olması sebebiyle toprakları kutsal sayılmış. Antik Çağda Batı Anadolu’nun en zengin kentlerinden biri olmuş. Antik kentin en önemli yapısı Dionysos Tapınağı. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra bağcılık ve zeytinyağı üretimi ileri düzeydeymiş.
Ayrıca taş işçiliği de yaygın bir meslekmiş. Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferine hazırlandığı zamanda Sığacık Kalesi önemli bir stratejik konuma sahipmiş. Ve bu stratejik konumdan ötürü Teos Antik Kent’in harabelerinden taşınan taşlarla kale yeniden inşa edilip deniz üssü olarak kullanılmış, kalenin üç kapısı var ancak kapılar çalınmış. Filmlerde izlediğimiz o gizemli güzel ahşap kapılardanmış… Akşam 22.00'de kapılar kapanırmış ve başında iki adet bekçisi de nöbet tutarmış...
Kale içinde ara sokaklarda ev yapımı gözleme, mantı ve yaprak sarma, sahilde enfes deniz ürünleri yiyebilirsiniz. Seferihisar'ın sakin şehir unvanı alması burada ‘Slow Food’ felsefesinin gelişmesine sebep olmuş ve burada özellikle pazar günleri kurulan yerel pazarda inanılmaz zengin ev yapımı yiyecekleri bulabilirsiniz.
Ev yapımı cevizli baklavalarını tatmanızı öneririm. Dünyanın en iyi satsuma cinsi mandalinasının yetiştiği topraklar olan Seferihisar’da, 17-18-19 Kasım tarihlerinde her yıl büyük ilgi gören ‘Mandalina Şenliği’ gerçekleşiyor. Birbirinden ilginç yarışmalar ve şovlarla renklenen şenlikte, açık hava konserleri de veriliyor. Üreticilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi için yapılan Mandalina Festivali yurdun dört bir yanından da ziyaretçi akınına uğruyor. Bir hafta sonunuzu buraya mutlaka ayırın. Hayatta aradığımız ‘rahatlık, huzur ve keyfin’ işte tam da burada olduğunu hissedeceksiniz.
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