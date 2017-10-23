Sicilya'nın incisi jet sosyetenin uğrak yeri: Taormina

Katanya'dan hareketle Tiran ve İyonya sahillerinin muhteşem manzarasını izleyerek göz kamaştırıcı Taormina’ya vardım. Eski şehre

ulaşmak için yılan şeklinde dar bir yoldan deniz seviyesinden 200 metre yüksekliğe minibüslerle tırmandık.





Körfeze hakim kayalıkların üzerinde konumlanmış Taormina bizi tüm sevecenliğiyle karşıladı. İyonya denizine tepeden bakan şehrin Messina kapısından girerek 9 Nisan Meydanı’na ulaştım. Meydanın sağ tarafında bulunan muhteşem terasta deniz kokusunu burnumdan soluyup muhteşem manzarayı şöyle bir seyretmek bana yaşadığımı hissettirdi.







Karşımda saat kulesi, merdivenlerle çıkılan San Giuseppe Kilisesi tüm heybetiyle şehrin tarihini kanıtlar gibiydi. 14. Yüzyılda gotik tarzda yapılmış olan antik manastır Badia Vecchia, 1400'lü yıllarda eski bir kilisenin kalıntılarının üzerine kurulmuş St. Nikola Kilisesi, Duomo Katedrali görülmeye değer! Villaları, villaların çiçekle süslü balkonları, canlı restaurant ve kafeleri, rengârenk dükkânları, şehrin ana caddesi olan Corso Umberto'da sıralanmış beni bekliyordu.







Cadde derken Şanzelize caddesi değil tabii ki dar Arnavut Kaldırımlı şirin bir sokak Corso Umberto... Sıra sıra taştan yapılmış balkonlu evler, renk cümbüşü dükkanlar sağa mı baksam, sola mı baksam derken yaşayan dinamik şehrin neden jet sosyetenin uğrak yeri olduğunu anladım.







Şehri plajlara bağlayan finükiler sistemle dilerseniz denizde güzel bir dinlenme zamanı geçirebilir, dilerseniz şehirde alışveriş yapabilir tarihi dokuyu hissederek vaktinizi son derece güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz.





Hangi sahile ineyim diye sorarsanız Mazzaro Lido ve Isola Bella'yı tavsiye ederim. Isola Bella plajında bir tarafı kayalık, diğer tarafı kumluk olan plajın kumlu tarafını tercih edin. Kayalar öylesine ince ve sivri ki ayağınızı kesebilir! İkinci uyarı finükilerle inince sonrasında merdivenlerle ayrıca iniş ve çıkış var. Yorulabilirsiniz! Zamanınızın büyük kısmını plaja ayırmalısınız ki keyifli olsun. Aceleye getirmeyin... Taormina'nın sembolü olan Iyonya denizine ve Etna Yanardağına karşı konumlanmış Yunan-Roma Tiyatrosu muazzam...







Tiyatronun belli bölümü günümüzde konserler için halen kullanılıyor. Şaşırtıcı ve büyüleyici güzellikte olan bu tiyatrodan aşağıya indiğimde, öncelikle bahçesiyle beni büyüleyen bir Otel, Belmond Otel'in terasında buz gibi blush ve yediğim öğlen yemeği eşliğinde Etna'yı ve derin ay şeklinde mavi koylarıyla sıralanmış İyonya denizini seyretmek paha biçilmezdi! Otelin içi ise müze gibi görmeye değer!







Sonrasında unutulmaz efsane film The Godfather (Baba) filminin bazı sahne çekimlerinin yapıldığı Savoca'ya geçtik. Yaklaşık 40-45 dakika araba ile gidebilirsiniz.





Manzara muhteşem! Savoca'ya varmak için derin virajlı dar sokaklardan araçla dağın tepesine tırmanarak çıktık. Unutulmaz efsane`The Godfather filmi ile iyice ünlenen Bar Vitelli, İtalya`nın en meşhur bira markalarından Birra Moretti`ye de ilham kaynağı olmuş ve reklam çekimlerinde kullanılmış. Taormina'ya gitmişken Savoca kasabasını da ziyaret edin derim...