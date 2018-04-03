Müslüman İspanya'nın tanıkları: Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi ve Albayzin

Granada denince akla Elhamra, Yüce Cennet (Cennet-ül Arif)Bahçesi ve Albayzin gelir. Bu kompleks " yaratıcı insan dehâsı, kültürel geleneğe dayanıklık ve insanlık tarihindeki önemi " kriterleriyle Birleşmiş Milletler dünya miras listesinde yerini almış. Bakın neden bu özellikleriyle miras listesine alınmış; Elhamra Ortaçağda yaşamış olan Arap Krallığının ( Nasrı Sultanlığının) o zamanki konutlarıymış.





ElHamra(Arapçada Kırmızı) Sarayı muhafız odaları avluları bahçeleri hamamları ve camiyi birleştiren mekân; ışığın suda yansıtma oyun ve teknikleriyle (bunun en güzel örneği Patio de Arrayanes'tir; yaban mersini çalıları ile zarif işlenmiş kemerlerin ortasındaki havuz, ışığı çevresindeki odalara yansıtır ve su ve ışık danseder) alçı, kereste, seramik, deri gibi basit malzemelerin ince ve ustalıkla işlenmiş süslemelerin oluşturduğu bir şaheserdir. Napeléon'un bu olağanüstü sarayı havaya uçurma girişimi ve çeşitli yağmalamalara karşın göz kamaştırıcı Saray, kapsamlı bir restorasyon geçirerek bizi dimdik ihtişamıyla selâmlıyor...





Geleneksel Endülüs mimarisiyle yerli Magrip mimarisinin harmanlandığı Albayzin (Albaicin) dar sokakları küçük meydanları ve bunların etrafında sıralanmış evlerinden oluşmuş şirin bir ortaçağ kenti. Dokusu ve mimarisini koruyup, yeni yaşam tarzına uyum sağlayarak geleneksel Magripli kökenine bağlılığını da böylelikle kanıtlamış.





İspanya'da Magripli egemenliğinin ilk döneminde iktidarlık Cordoba'daki Emevi Halifeliğinin elinde olduğu için Granada'nın da önemi artarak yükselişe geçmiş. Kasaba 1238'de Muhammed İbn-ül Ahmer tarafından halifeler; 1. İsmail, 1. Yusuf ve V. Muhammed yönetiminde yaptırılmış ve 14. Yüzyılda tamamlanmış. Aslında sultanların güçleri git gide zayıflamış ancak bunu saklamak için kendi cennet imgelerini gerçeğe dönüştürerek burada sanal bir hükümdarlık yaratmışlar. Bu yapılarla güç gösterisi yapmışlar.



Sultanlar kentin sıcaklığından kaçıp Elhamra'nın kuzey kısmında inşa ettikleri şimşir, söğüt, servi ağaçlarının oluşturduğu gül, karanfil ve şebboy çiçeklerinin süslediği bahçecilik sanatının mükemmel örneği olan bu bahçeye yani "yüce cennet bahçesi" ne sığınmışlar. Ağaçların verdiği huzur, çiçeklerin yaydığı enerji ve mis kokular doğanın her şeyden hatta kompleksteki eşsiz mimariden bile üstün olduğunu kanıtlar gibi. Yeryüzündeki cennet burası olsa gerek!



Granada'da her yıl düzenlenen müzik ve dans festivali için müthiş bir ortam sağlayan yüce cennet bahçesi ( Generallfe) size görsel bir şölen sunmak için bekliyor... Granada'nın yamaçlarında, mağaralar bulunurmuş ve bu mağaralarda çingeneler yaşarmış. Mağaraların bulunduğu bu yere "Sacromonte" adı veriliyor. Şu an çingeneler yaşamıyor ama , biz burada çingenelerin rengârenk giyindikleri o güzel giysileriyle yapmış oldukları doğaçlama flamenko gösterilerine katıldık ve şu an turistik olarak işlevde olan bu mağaraların birinde bu nostaljiyi yaşadık ve büyülendik.

Bölgede aynı adı taşıyan manastırda ayrıca Granada'nın koruyucu azizi Cecilio'nun külleri bulunuyor.

Granada'da ayrıca barok süslemesiyle ünlü San Juan De Dios Kilisesi ve Rönesans yapıtı San Jerónimo Kilisesi görülmeye değer.

Ayrıca Mirador de San Nicolas' a yürüyerek yukarıdan Elhamra'nın büyüleyici manzarasını görebilirsiniz. Seyre dalın ve tarihi yaşayın!

Fotoğraflar: Alamy