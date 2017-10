Küllerinden yeniden doğan barok mimarisinin en güzel örnek şehri: Katanya

Goethe'nin 1817 yılında İtalya seyahati sırasında söylediği gibi, "Sicilya'yı görmeyen İtalya'yı tamamıyla görmüş sayılmaz, Sicilya her şeyin ipucudur" sözü bende merak uyandırmış. İtalya'da yaşamış biri olarak, tamamen İtalya'yı bütünüyle tanıyorum diyebilmek için Sicilya istikametinin ilk durağı Katanya'ya THY’nin direkt seferiyle 2,5 saat sonra ayak bastım.







Katanya'da ana cadde üzerinde yürüyüp ‘Eski Şehir’e geldiğimizde şehrin sembolü olan Filli Çeşmesi ile Duomo Katedrali bizi selamlar. Hemen yakınında Barok mimarisinin en güzel örneği olan San Giuliano bizi karşılar. Sırtınızı döndüğünüzde Etna sizi tüm ihtişamıyla büyüler.







-Modern ve marka butiklerle dolu olan Via Etnea Caddesi, modern hayatın eski kültürle harmanlandığı ana cadde olarak "ben buradayım!" dercesine kendini hissettirir. Manastır denince aklınıza dini bir ibadet yeri gelse de Katanya'da bulunan Benedict Manastırı sizi ihtişamlı yapısıyla manastırdan çok bir saraya gelmişçesine etkisi altına alır.







Piazza Dante'de bulunan tarihi çeşmenin hemen arkasında, Piazza Alonzo di Benedetto'da yer alan balık pazarında, İstanbul'da çocukluğumun geçtiği balık pazarında olduğu gibi renk renk sebze ve meyvelerin sıralandığı, deniz ürünlerinin sergilenip şarkı ve şiirlerle satıldığı tarihi pazar beni çok eskilere götürdü. Nostaljiyi yaşayın... Şehrin yine merkezinde Piazza Stesicoro'da yer alan Roman Tiyatrosunu ve Via Teatro Greco'da Yunan Tiyatrosunu ziyaret edin. Bu arada Via Alessi caddesinden minik restorantların olduğu sokağı resimleyin, kaçırmayın! Çok şirin...







Şehrin en sempatik caddesi olan Via Crociferi ve sokağın buluştuğu meydan Piazza Francesco d' Assisi keyifle yürüyeceğiniz yerlerden... Şam fıstığı, badem, limon, yaban inciri, patlıcan, deniz mahsülleri ve şarap cenneti şehirde sardalya soslu ve patlıcan soslu makarnanın tadına mutlaka bakın. Katanya'ya 45 dakika uzaklıktaki Etna'ya çıkmadan evvel bal ve şarap cenneti Zafferana köyüne gidin. Lavların püskürttüğü bileşimin, toprakta yarattığı ve üzüm bağlarında buluştuğu mucizevi Sicilya Şaraplarını ve lütfen şarapların yanında verilen atıştırmalık ‘tapenade'larla tadın. Yaşadığınızı hissedeceksiniz.







Etna yanardağında 2 bin 500 metre yükseğe çıkın sert ve serin rüzgârda kendinizi zor ayakta durmaya çabalarken kraterleri keşfedin. Ben 1000 yıllık Silvestri kraterini keşfettim... Müthişti! Tepeden o muhteşem manzarada soluk alın. Yine lavlardan yapılma hediyelik eşyaları alarak ziyaretinizi ölümsüzleştirin. Alışveriş isterseniz ziyaret ettiğim en güzel outlet şehirlerinden biri olan ‘Sicilya Outlet Şehri’ne gidin, uluslararası marka mağazalarında merakınızı giderin, keyifle doyasıya alış veriş yapın.







Alışveriş merkezine otelden ayarladığım araçla 1,5 saatte ulaştım. Aslında 3 saatlik mesafeyi yarıya indirerek rekor kırdı ama ben arabadan indiğimde uçak yolculuğunda tirbülanstan çıkan bir yolcu misali outlet'i ilk dakikalarda sersemleyerek gezdim! Sicilya'da şoförler hızlı ve trafik kurallarını ihlâl ederek kullanıyorlar. Dikkatli olun ve outlette keyifli bir alışveriş için bir gününüzü ayırın...





Katanya'ya yakın UNESCO'nun koruması altında olan tarihi şehirlerden Siracusa'ya gidin. Via Cavour, yani Cavour sokağında gezin, tarihi dar sokakta bulunan minik renkli dükkanların yanı sıra ‘Fish House Art Gallery’ ve bu tarz sanat galerilerinde gezin, kültürünüze değer katın. Siracusa'da bulunan ve antik şehrin içinde bulunan, tam da Katedralin karşısında hem tarihi yaşayın hem de Sicilya pizzalarının tadına bakın. Kapalı pizzaları da mevcut deneyin. Parmaklarınızı yiyeceksiniz.









Siracusa'ya gelmişken tarihî Barok Kenti Noto'ya uğrayın. Gördüğüm en sempatik en şık butikler buradaydı. Bu küçük kentte bu şık butikler ne arıyor diye kendime sormadan edemedim, gözlerime inanamadım. Oturup Soluklanmak için Caffe Nerobollente adlı cafe'de içtiğim San Pelegrino'nun 'Cocktail' adlı maden suyunun tadı halâ damağımda. Noto'ya yakın ayrıca üzüm karası bağları ile ünlü Avola'ya bir uğrayın derim.





Katanya'nın damak çatlatan lezzetleri

Size Etnea caddesinde üç güzel ve özel yer önereceğim:

Via Etnea'ya yakın, Via Bicocca Piazzetta Sebastiano Addamo'da yer alan Osteria Bell'Antonio adlı restaurantta yediğim balık, patlıcanlı makarna ve Tattığım şarapların lezzetini unutamıyorum beni tekrar Catania'ya getirecek başlıca sebeplerden biri de bu güzel restorandır.







Restoranın karşılaması mükemmel, balık seçimindeki tavsiyeleri ve ambiyansı muhteşem. Hafta sonu akşamları canlı müzik oluyor. Kaçırmayın derim... Yine Via Etnea'da bulunan UNA Hotel Palace'ın terasına çıkın ve Etna manzaralı geleneksel Sicilya yemeklerini tadın. Balıklar harika aynı zamanda etler çok lezzetli tavsiye ederim. Me Cumpari Turiddu Bistrot Ristorante Piazza Spirito Santo, 36'da muhteşem bir dekor geleneksel Sicilya yemekleri yiyebilirsiniz. Denemeden dönmeyin! Biraz da ayak üstü atıştırmalık Sicilya usulü bir şeyler yiyelim derseniz yine Etnea caddesi yakınında 'Antica Sicilia' veya 'La Cantina della Collegiata'da yiyebilirsiniz.







Cadde üzerinde Ayağınıza gelip size restoranların reklamını yapanlara inanmayın. Etnea caddesinde geleneksel bir pastahane olan 'Pristipino Cafe'de meşhur Sicilya dondurmalarını özellikle şam fıstıklı olanını tadın!

Fotoğraflar: Filiz Gülten