Burnumuzun dibindeki masal köy: Adatepe

Kazdağları’nın batı yamacında Edremit Körfezi’nin kuzey ucunda yer alıyor Adatepe… Birçok rivayetten söz ediliyor Adatepe için… Örneğin, Afrodit ve Athena'nın katıldıkları ilk güzellik yarışması burada yapılmış. Truva Savaşı’nı Tanrılar buradan izlermiş, Afrodit ilk kez burada âşık olmuş…









Mübadele zamanı tüm köyü etkileyen Refika

Adatepe’de Türk yerleşimi ilk olarak Selçuklu döneminde Orta Anadolu'dan getirilenlerle başlamış. 19. yüzyılda Midilli'den çalışmak için gelen Rumlar Türklerle birlikte barış içinde yaşamışlar Adatepe'de… Hatta 20. yüzyılın başlarında bir Rum kızı yerleşmiş buraya, adı Refika imiş. Zeytin toplama zamanı, şarkı söyleyerek, dans ederek, hem Rum hem de Türklerin sevgisini ve beğenisini kazanmış... Hasat zamanı şarkı ve dansları ritüel olmuş köyde. 1. Dünya Savaşı sonrası iki ülkenin arasına soğuk rüzgârlar esse de Refika devam etmiş şarkı söylemeye, dans etmeye… Ancak savaş sonrası mübadeleye anlaşmasına göre Adatepe'den ayrılan Rumlar gibi O da Sakız Adası’na gitmiş ve bir daha hiç dönmemiş bu topraklara…







Birçok uygarlığın izini taşıyan cennet



Köy Truva, Leleg, Midilli, Pers, Roma, Selçuklu, Osmanlı egemenliklerini gördüğünden bu uygarlıkların izlerini taşıyor. Antik çağdan kalma Zeus Altarı, Selçuklu yapımı camii ve taş işçiliği evleri ile bu izleri taşıyan örnek yerlerin en önemlisi. Hele ki tepeden baktığınızda manzarasına diyecek yok! Uçsuz bucaksız yeşillik, adaçayı ve kekik kokusu ile bütünleşmiş sonsuzluk sizi çağırıyor...









Gelelim köy merkezine ve yapılarına



Köy bölgesi sit alanı olduğu için taş yapılara dokunulmamış bu zamana kadar. Ayakta kalan evler aslına uygun restore edilmiş. Hatta aydın kesim tarafından satın alınarak restore edilen evler yenilenmiş… Köyde kapalı olan ilkokul valilik tarafından kiralanarak atölye, eğitim ve seminer verilen taş mektebe dönüştürülerek canlandırılmış.

Merkezde iki dev çınar, köye sahip çıkıyor. Adeta köyün sembolüler. Burada mutlaka bir çay için ve köyü ayakta tutan çınarlara bir selam verin.

‘Dutdibi Kahvesi’nde manlama ve zeytinyağlı kabak çiçeği dolmasını tadın. Damla sakızı ile tatlandırılmış suyuyla Türk kahvenizi yudumlayın.

Adatepe'de bir hafta sonu geçirince tamamen yenileneceksiniz garanti ederim.