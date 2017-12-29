Bask bölgesinin gözdeleri: Biarritz ve Saint-Jean-de-Luz

Biarritz

Biarritz’in kıyı fenerine hâkim Saint-Martin Burnu, kuzeyde kumlu bölge ve güneyde bulunan falezler tarafından bölünen kıyı arasında bir işaret şamandırası dikmiş bizi selamlıyor. Okyanusa bakan amfiteatr şeklindeki konumu ve ayrıcalıklı iklimi, “plajların kraliçesi ve kralların plajı”nın 1912 yılından bu yana "hidrotermal ve iklimsel istasyon" unvanıyla da anılmasını sağlamış. Esasında Biarritz, "Béariz" adı altında 11.yüzyıldan beri "balina avı limanı" olarak ilan edilmiş. Fakat şehre asıl ün kazandıran; deniz kıyısında bulunması ve yazlık bir bölge olmasıdır.





1784 yılından itibaren, deniz banyoları moda olmaya başlamış ve 19. Yüzyılın ortasında III. Napolyon, iki aylık tatilinin ardından bölgeye âşık olan imparatoriçe Eugénie için bir saray inşa ettirmiş. İmparatorluk, limanların sığınağı olarak hizmet vermesi gereken ve 1865 yılında Madone heykelini ağırlayan Meryem’in kayasını da bu sayede düzenlemiş.O zamandan bu yana, bunların arasında İngiliz soylularından ve Rus aristokrasisinin üst sınıfından Bismarck’ın da bulunduğu kayda değer sayıda Grands d’Europe (Avrupa’nın Büyükleri) burada uzun süre kalmış.





Oysa Alman ordusunun falezlerde Atlantik Duvarı’nı delmesiyle, 27 Mart 1944 tarihinde şehri bombalayan müttefiklerin çıkarma yapması korkusuyla Bask Bölgesi’ni işgal etmesiyle, İkinci Dünya Savaşı kutlamalara ara verecekti.Refaha tanıklık eden iklimi ve büyük yerleşim yerlerinin yanı sıra, şehir kayda değer birçok bölgeye sahiptir: Şüphesiz Biarritz’in simgesi haline gelen Meryem’in kayası ve Art décotarzına sahip casinosu, villa Eugénie, imparatorluk şapeli, villa Belza, Cachaous kayası üzerindeki küçük gözlem evi ve tabi ki Denizcilik ve Çikolata Müzesi...





Bununla birlikte Biarritz, Fransız hatta Avrupa elitlerinin rağbet ettiği meşhur Rugby Kulübü, tam kapasite karbonlu Thalasso terapi ile sağlık turizminin gözdesi, Bask topu, uluslararası büyük Golf Turnuvaları ve Sörf etkinlikleriyle ünlü olması Bask bölgesinde sporun da başkenti sayılıyor...

Biarritz'in komşusu Saint-Jean-de-Luz