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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatGezginlerAlp Dağları'nın arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel
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Filiz Gülten

Alp Dağları'nın arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel

İstanbul’dan direkt uçuşla Geneve (Jönev’e ) 2,5 saat, Lyon’a 3,5-4 saat uzaklıkta olan bu kayak cennetini anlata anlata bitiremeyeceğim köyleri, eğlence yerleri, şık Fransız marka butikleri, gastronominin baş kenti Lyon’a taş çıkartacak restaurantları, aile parkları, ormanların içinde saklanmış eşsiz güzellikte mola alanları, kafeleri, karın pudra halini gözünüzle görüp kayarken yumuşaklığını hissedeceğiniz, ruhunuzu okşayan doğa harikasında kış güneşini geçici değil sahici olduğunu beş duyunuzla doğrulayacağınız, çocuklarınızın doya doya aklınızda herhangi bir güvenlik kaygısı duymadan kayağı sevdireceğiniz, kayakla birlikte kızak yapmaları için oluşturulan eğlenceli pistlerde kurtlarını dökeceği, cennet Courchevel’e hoşgeldiniz...

Filiz GÜLTEN / Instgram: @filizgulten
Filiz Gülten
Filiz GültenSeyahat Yazarı

    Gitmediyseniz en kısa zamanda ziyaret edin. Alp Dağlarının arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel
    Bu stresli kaos ortamından negatif enerjinizi insanların insanların birbirine boğacakmış gibi bakan, saygı duvarını çoktan aşmış ülkemizden sizi medeniyete kibarlığa, birbirine kendinden başka insanlara saygı duymaya, sırada beklerken kendinden önce diğer insanlara yer vermelerine,tanımadan insanların birbirine “günaydın “ “merhaba” deme ritüeline sizi davet ediyorum... Kızmayın şapkanızı çıkarın ve kendi hesaplaşmanızı yapın. İnsanlığa, medeniyete adım atmak istiyorsak önce kendimizden başlamalıyız...

    Alp Dağlarının arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel

    Courchevel Köyü

    Courchevel Köyü, kayak merkeziyle eş zamanlı olarak gelişmiştir. Sevimli Courchevel Köyü sokaklarında gezerken mutlaka uğramanızı önerdiğim yerler...

    Alp Dağlarının arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel

    Denys Pradelle’in Evi

    Meditasyona davet eden büyüleyici bir yer… 1946 yılında yeni kayak merkezi çalışmalarını denetlemek için Courchevel’e geldiğinde ailesiyle burada yaşamıştır. Denys Pradellle (mimar) Laurent Chappis’le (mimar-şehir plancısı) beraber Saint-Bon yetkilileri iş birliğiyle Savoie ili tarafından başlatılan bir proje olan Courchevel 1850’in öncülerindendir.

    Alp Dağlarının arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel

    Aziz Curé d’Ars Şapeli

    Meditasyona davet eden büyüleyici bir yer… 1939 yılında kutsanmış olan bu şapel, halk tarafından benimsenen Azizleri temsil eden tablolar (Aziz Bon, Aziz Antoine, Aziz Martin, Aziz Jean-Baptiste, Azize Agnès, Aziz Claude ve Aziz Jean l’Evageliste) barındırır. Courchevel Köyü’ndeki bir başka şapel ise Aziz François de Sales’e ve Azize Jeanne de Chantal’a ithaf edilmiştir. Grangette bölgesinde çok popüler olan bu iki yerel azizin yeri 1965’te kutsanmış ve 1995’te de yeniden faaliyete geçirilmiş)

    La Corbière

    1959 yılına kadar, Corbière (tıpkı Vieux Moriond gibi) bir Saint-Bon kasabası sayılıyordu, bir Bozel kasabası sayılıyordu. Sokaklar iki kasaba arasındaki “sınırı”belirlemesinde etken bir yer...

    Alplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis
    Alplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis


    GRANDES COMBES

    “Aquamotion” Sağlıklı Yaşam Alanı...2015 Aralık ayında açılan bu komplexin içinde su ve su spor alanlarının yanı sıra, tırmanma duvarı, yapay sörf dalgası alanı mevcut. Restoran, atıştırmalık pek çok kafe, bar, çeşitli dükkanları da içinde barındıran hem spor hem de eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan bu modern komplekse uğramalısınız.

    MONTGELA

    Gruplandırılmış yerleşim alanları, eğimdeki yapıları ve ormandaki açıklık alanlarıyla, şüphesiz Saint-Bon'un en karakteristik tepesidir. Köyün tepesinden, Bozel Vadisi'nin (Dorons Vadisi olarak da bilinir) nefes kesen manzarası, Mont-Jovet ve Vanoise zirveleri rahatça görülebilir. Buradan Dent Du Villard ve sel yataklarını görebilirsiniz. Manzarada bir grup sel yatağı aslana benziyor. Doğanın güzelliği ve mucizeleri bir kez daha sizi şaşırtacak!

    Alp Dağlarının arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel

    ELEMENTS PARK
    Herkese açık kar parkı

    Herkesin ve özellikle de yeni başlayanlar için erişilebilir olan free style (serbest stil) ve eğlence mekânı. Her zevke ve kayak seviyesine uygun 5 kayılabilir alanıyla, her zaman daha fazla eğlenceye hazır olun!

    Alp Dağlarının arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel

    İşte 2018 versiyonuyla Elements Park Courchevel’in başrol oyuncusu; her seviyedeki kayakçılar için heyecan veren konumuyla sizi bekliyor. Su, ateş, toprak ve rüzgâr: deneyime renk veren ve Arpasson teleferiğinde uzun süreli bir mola yapmak isteyeceğiniz tüm etkenler burada. Ateşin sevinçli haykırışları, özellikle eğlence yamacı ve kayağa geçmeden önce ilk heyecanları tatmak için kaçınılmaz. Dönemeçli virajlar, köprülerin geçit verdiği pistlerde gülüşler ve kahkahanın hiçbir zaman eksik olmadığı inişlere kuş cıvıltıları ritim tutuyor. Alan ayrıca atlayış ve farklı seçenekleri denemek isteyen free style sporcular için de ideal. Mavi seviye “küçük alan”, gençleri ve her yaştan kayakçıları mutlu ederken, yeşil seviye mini alan ise beşinci element olarak kabul ediliyor.

    Alp Dağlarının arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel

    Courchevel’de kayak her seviyeye hitap ediyor. Courchevel 1850 ‘de bulunan Verdons(Verdon) ve Chenus(Şenu), Jardin Alpin (Jarden Alpen) hatları mavi ve yeşille birlikte kırmızı ve siyah hatlara da bağlantı sağlıyor. ve bu hatların tepesine ulaştıktan sonra sizi eşsiz güzellikte manzara karşılıyor. Courchevel’de güneş çıktı mı işte kar tanelerinin karnavalı başlıyor, gökkuşağının renkleri kar tanelerine yansıyor ve kendinizi bu cennet yerde olduğunuz için çok şanslı hissediyorsunuz. Şükretmenin her daim yolu burada yaşamakta yatıyor...Bulutların üstünde dağlar sizi çevrelerken sizi şirin bir panda karşılıyor. Bu pandalar belli yerlere konmuş bir Julien Marinetti yapımı.

    Alp Dağlarının arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel

    “Julien Marinetti ressam, heykeltıraş ve oymacı. parmaklarından yaratıcılık akan biri. Aslında görsel bir sanatçı olan Marinetti, Sanat’in çeşitli yönlerini keşfediyor. Tutkuyla bağlı olduğu Quattrocento’ya olan hayranlığından kariyerini göz kamaştırıcı bir klasizm ihtişamıyla şekillendirmiş. Bugün yaptığı eserler, neo-kübizm ile ekspresyonizm arasında -aralarında kaybolmaksızın, gidip geliyor. Heykelleri- “Doggy John”, teddy (ayıcık), skull (kafatası), duck (ördek), Panda Ba ve Bob the pinguin (Penguen Bob), onları amaçlı birer araç olarak kullanıyor. Hacim duyusu küstahça doğuştan geliyor, yine de “her daim mutlak olanın, simetrinin ve uyumun” arayışı içinde olduğunu itiraf ediyor ve “benzerliği değil, varlığı” aradığını soyluyor. Boyamaya başladığında heykel hızlı vuruşlarla hayat buluyor, içgüdüsel ve ustaca kullandığı renk zenginliği içinde tercih renkleri algılayabiliyoruz.”

    Yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatif yerler
    Yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatif yerler

    Courchevel’de kayak zevkiyle birlikte eğlence yerleri sizi bekliyor. İşte size Courchevel’de favori yerler listesi.

    Le Cap Horn

    ( Helikopter pistine yakın tepede konumlanmış bu güzel ve özel yer korsan gemisi konseptiyle hazırlanmış. Çarşambaları sizi eski zamanlarda yaşamış kıyafetleriyle bütün bir ekip karşılıyor. Dış dekorasyonu korsan gemisi güvertesi iç mekan inanılmaz dekoratif objelerle dolu. Soğan çorbası ve kuzu yemeği tüm yemekleri hele tatlı büfesi aman Allah’ım bu kadar da yenir mi deyip çatlayana kadar yedirtecek cinsten. Gitmeden evvel Rezervasyon yaptırın. Her gün tıklım tıklım dolu!

    Alp Dağlarının arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel

    Nammos Courchevel-Mikonos 

    Yazın faaliyet gösteren Nammos Courchevel kışın Courchevel’de faaliyet gösteriyor. O kadar çok Türk misafir ağırlıyor ki artık Aleyna Tilki’den tutun, Ajda, Tarkan şarkıları kayarak geçerken bile sizi mıknatıs gibi çekiyor. Eğlencesi yemeklerine nazaran daha ağır basıyor. Misafirperver Yunanlı servis elemanları bizi her seferinde güleryüzle karşılıyor.

    Le Chalet des Pierres-

    Kayak rotası yolunun vazgeçilmez mola yeri Le Chalet des Pierres’de dilerseniz yemek, dilerseniz bir kahve molası alabiliyorsunuz. Mola alabilecek en gözde yerlerimden ve sıklıkla uğradığım mekânlardan biri. Kestaneli tatlısını tadın ve sıcak çikolatısını için tekrar tekrar geri gelmek isteyeceksiniz. Altraki Moncler mağazasına kaymadan önce bir göz gezdirebilirsiniz. Harika !!!

    Alp Dağlarının arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel

    La Soucoupe-Verdons

    Hattın yukarısına çıktığınızda Sizi eşsiz manzarasıyla bulutların üstünde dağları karşısına alan bu dağ evi hem dış mekanı hem iç mekanıyla sizi kendine hayran bırakacak. Yemekleri büyük mangalda pişiren servis elemanlarının güler yüzlülüğü ve eşsiz şarapları kayak keyfinize haz katacak.

    La Folie Douce Meribel Courchevel

    Chenus hattını aldıktan sonra Saulire ve daha sorq Saulire Ekspres telekabinini alın aşağıya kaydığınızda sizi kartal yuvası konumunda La Folie Douce karşılayacak. Burada showlar , animasyon muazzam. Eğleneyim derseniz masaların üstüne çıkıp dans edebilirsiniz dj performansı, canlı gitar konseri, animatörler, tepeden şampanya indirtip locadan tüm ziyaretçilere şampanya püskürtüp eğlencesinin dibine dalanlar buraya gelsin!

    Alp Dağlarının arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel

    Rezervasyon yaptırıp masanızda adam gibi yemeğinizi yiyip showları seyredebiliyorsunuz. Yok ben de bu eğlence makinasında rol alıp eğlencenin bir parçası olayım derseniz ortadaki masalarda yerinizi ayırabiliyorsunuz. Kayakla Meribel köyüne hem de Courchevel’e yakın olduğu için La Folie Douce Meribel Courchevel koymuşlar adını. Buranın haricinde Val Thorens ve Val D’İsere de de mevcut olan eğlence mekânına uğramadan Courchevel’e gittim diyemezsiniz!

    Alp Dağlarının arasında gizlenmiş doğa cenneti: Courchevel

    Kaymayanlar için de ulaşım alternatifleri var. Courchevel’de çare her zaman bulunur. Ulaşım ve alt yapısıyla her zaman, her yere ulaşabilirsiniz.Pistler 16:20’de kapanıyor ancak belli yerlerde gece kayak yapabiliyorsunuz. Kızak ise 7’den 70’e akşam üstleri ve akşamın vazgeçilmezi... Haydi kış bitmeden planınızı yapın ve Nisana kadar bir mola verin burada yaşam enerjisini toplayın!!!

     Fotoğraflar: Filiz GÜLTEN

    Kaynak: Filiz GÜLTEN / Instgram: @filizgulten

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