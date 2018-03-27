Yaz tatili planı için komşu rota: Halkidiki

Halkidiki hakkında

Genellikle Selanik’de yaşayanların yazlık bölgesi olan Halkidiki, hala çok fazla turistik olmadığı için doğallığını koruyor. Çok fazla sayıda büyük otel ve tesis bulunmayan yarımadada, plajlarda giriş ücreti alınmıyor. Yunanistan’da çoğu yerde olduğu gibi sadece şezlong ücreti alınıyor. Bazı plajlarda yemek yediğiniz ya da bir şeyler içtiğiniz takdirde bu ücrette alınmıyor. Bunların hepsi bir araya gelince doğası, masmavi berrak denizi ve uygun fiyatlarıyla Halkidiki’yi cazip bir tatil destinasyonu yapıyor.

Halkidiki üç yarımadadan oluşuyor. Bunlar; Kassandra, Sithonia ve Athos.

Kassandra: Üç parmak şeklindeki adanın Türkiye’ye göre en solunda kalanı Kassandra, en çok otel ve tesisin bulunmasıyla Halkdiki’nin en turistik ve canlı bölgesi.

Sithonia: Adanın ortada kalan kısmı Sithonia, Kassandra’ya göre daha sakin bir bölge. Kafa dinleyebileceğiniz, yemyeşil doğası ve mavinin her tonunu görebileceğiniz koylara sahip.

Athos: Adanın en sağındaki bölge Athos, kadınların girmesinin yasak olduğu erkelerin ise sadece özel bir izinle girebildikleri, içinde din adamlarının yaşadığı ve manastırların bulunduğu özerk bir bölge. Kutsal Athos Dağı’nın bulunduğu bu bölge dünyanın tek kadınsız bölgesi olmasıyla ilginçliğini koruyor.

Halkidiki’de ne kadar süre kalmalı?

Halkidiki birbirinden farklı denizin tonlarını bulabileceğiniz yüzölçümü geniş bir yarımada. Adanın büyüklüğünü açıklamak için örnek vermek gerekirse Kassandra’da bir plajdan Sithonia’daki bir plaja olan mesafe 100 kilometreyi bulmakta. Bu nedenle adada farklı koyları keşfetmek istiyorsanız geniş vakit ayırmanızda fayda var. Halkidiki için belirli bir konaklama süresi önermek zor. Adanın sadece bir yerine gidip 2 gün kalarak da keyif alabilirsiniz ya da 4-5 gün geçirip çeşitli koyları da keşfedebilirsiniz.

Halkidiki’ye ulaşım

Halkidiki Selanik’e 1 saat uzaklıkta. Bu nedenle Selanik’ten rahatlıkla ulaşmanız mümkün. Selanik’e uçak ve otobüs seferleri bulunuyor. Bunun dışında aracınızla da ulaşabilirsiniz. Halkidiki içerisinde ulaşım zor olduğu için arabayla gitmek iyi bir seçenek olacaktır. Ada içerisinde taksi ve toplu taşıma oldukça sınırlı. Eğer Halkidiki’ye aracınız dışında bir ulaşım seçeneğiyle giderseniz ada içerisinde araba ya da motosiklet kiralamak faydalı olacaktır.

Halkidiki’de Konaklama

Daha canlı ve gece hayatını yakın bir yerde konaklamak istiyorsanız tercihinizi Kassandra’daki otellerden yana yapmalısınız. Burada en uygun fiyatlısından en lüksüne birçok otel seçeneği bulunuyor. Sithonia‘da otel seçeneği daha kısıtlı olsa da sakin bir tatil yapmak istiyorsanız daha uygun bir bölge olacaktır. Sithonia’da ayrıca birçok kamp yapılan güzel yer bulunmakta. Çadırda kalmayı ve doğayla iç içe olmayı seviyorsanız Sithonia tam buna göre. Özellikle temmuz - ağustos ayları gibi gitmeyi düşünüyorsanız oteller için rezervasyonunuzu önceden yapmakta fayda var. Konaklama olarak otellere alternatif olarak stüdyo veya ev kiralama seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Kassandra ve Sithonia arasındaki mesafa çok yakın olmadığı için bu iki bölgede ayrı konaklama ayarlamak da bir seçenek olarak düşünülebilir.

Halkidiki’de Yeme-İçme

Türk mutfağıyla neredeyse tamamı aynı özellikteki Yunan mutfağına ait lezzetleri yiyebileceğiniz birçok yer mevcut Halkidiki’de. Hangi bölgeye giderseniz gidin deniz kenarında Yunanlıların taverna dedikleri restoranlar gözünüze çarpacaktır. Bu restoranlarda yemekler balık ve meze ağırlıklı. Oldukça uygun fiyatlara çeşit çeşit lezzetli balık ve deniz ürünü yiyebilirsiniz. Kalamar ve ahtapot vazgeçilmez olanlarından bazıları. Bunların dışında musakkayı da mutlaka denemelisiniz. Lezzet ve fiyat açısından çok farklılık göstermedikleri için Halkidiki’de yeme-içme için özellikle taverna adı vermektense manzarasını ve atmosferini beğendiğiniz bir yere rahatlıkla oturabilirsiniz demek daha doğru olur. Yunanistan’ın her ne kadar uzosu meşhur olsa da şarapları, özellikle de ev şarapları denemeye değer. Ara sokaklarda karşınıza çıkacak pastanelerdeki çeşit çeşit börekleri de mutlaka tatmalısınız. Bir de plajlara gittiğiniz de herkesin içtiğini fark edeceğiniz frappelerde Yunanistan’ın olduğu gibi Halkidiki’nin de vazgeçilmezlerinden.

Fotoğraflar: Eylül TUNÇ