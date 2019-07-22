Vizesiz ve keşfedilmemiş güzellik: Arnavutluk Sahilleri
Ucuz ve vizesiz Avrupa tatili için masalsı güzellikte doğası, mavinin tonlarına inanmayacağınız olağanüstü plajları ve samimi insanlarıyla Arnavutluk el değmemiş bir cennet. Bu hafta sonunuzu eğlencenli ve bol bol deniz, kum ve güneş üçlüsü ile geçirmek istiyorsanız sizin için güzel bir rehber hazırladım. İşte size Arnavutluk Sahilleri gezi rehberi…
Adriyatik ve İyonya Denizi’ne kıyısı bulunan Arnavutluk, güneyde Yunanistan, kuzeyde ise Karadağ ile komşu. Hâlâ keşfedilmeyen bu doğa harikası ülkeye ulaşmak için Arnavutluk’un başkenti Tiran’a uçmak gerekiyor. İstanbul’dan 1,5 saatlik bir uçuş mesafesinde bulunan Tiran’a her gün uçuş bulunuyor. Tiran’a vardıktan sonra güneye doğru yol alarak sahilleri keşfetmeye başlıyorsunuz. Sahil kasabalarına otobüsler bulunsa da en rahat ulaşım yöntemi araba kiralamak olacaktır. Butik sahil cenneti Arnavutluk’ta konaklama için çok fazla sayıda uygun fiyatlı seçenek var. Otel ve pansiyonların yanı sıra sahil kasabalarındaki birçok insan evlerini kiraya veriyor. Keşfedilecek birçok plaj olduğu için bir şehirde kalmak yerine konaklamanızı birkaç farklı şehre bölmeniz faydalı olacaktır. Şimdi Arnavutluk Rivierası’nda gezilecek yerlere bakalım.
1- Durres
Arnavutluk’un ikinci büyük şehri olan Durres Tiran’a 33 kilometre uzaklıkta. Adriyatik Denizi kıyısında yer alan şehrin uzun sahil şeridinde birçok plaj bulunuyor. Konumundan dolayı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Daha sakin plajlar için güneye doğru devam edelim.
2- Vlore (Avlonya)
İkinci liman kenti olan Vlore’de sahil kenarında çok fazla sayıda otel bulunuyor. İtalya’daki Bari Limanı’na en yakın bölge. Çevredeki tarihi yerleri gezmek için de güzel bir konaklama noktası.
3- Dhermi
Dhermi’de kalacak yerler sınırlı olsa da tertemiz denizin, doğanın ve sakinliğin tadını çıkarmak isteyenler için çok ideal bir yer. Çevresi 2 bin metrelik dağlarla çevrili Dhermi, kampçılar için de mükemmel bir rota.
4- Himara
Himare Adriyatik ve İyonya Denizleri’nin muhteşem manzarasını sunuyor. Şirin plajları ve Yunan tavernalarıyla Arnavutluk rotasına eklenmesi gereken çok şirin bir kasaba.
5- Saranda
Sahil şeridindeki en haraketli yer olan Saranda’da çok fazla sayıda otel, pansiyon ve yemek yeri bulunuyor. Etrafı gezmek için de çok ideal bir konaklama noktası. Yunanistan’ın Korfu Adası’nın tam karşısında bulunan Saranda’dan feribotlarla yarım saatte Korfu’ya geçilebiliyor. Saranda’nın berrak ve masmavi denizini görünce çok şaşıracaksınız.
6- Ksamil
Saranda’dan yarım saat uzaklıktaki Ksamil, beyaz kumu ve turkuaz rengi deniziyle Maldivler’e benzetiliyor. Gittiğinizde abartılmadığını anlayacaksınız. Çok sayıda plaj bulunmasına rağmen yaz aylarında çok kalabalık olabiliyor. Daha sakin zamanında gitmek isterseniz eylül ayı ideal.
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